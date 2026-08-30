Candidatura de Jorge Romero Benzaquen anulada: denuncias penales y amenazas sacuden a Acción Popular en San Martín

La resolución N.° 00965-2026-JEE-SMAR/JNE declaró fundada la tacha contra Jorge Romero Benzaquen y aplicó el impedimento constitucional del artículo 34-A.

Guardar

Un verdadero fuego cruzado se ha desatado en San Martín luego de la exclusión de Jorge Romero Benzaquen como candidato de Acción Popular a la alcaldía provincial.

La decisión del Jurado Electoral Especial de San Martín tiene como base una condena por difamación agravada confirmada en segunda instancia, lo que activa el impedimento constitucional para postular a cargos públicos.

Una exclusión que divide a Acción Popular

La tacha contra Romero Benzaquen fue presentada por Miguel Felipe Ajalcriña Flores, miembro de Acción Popular, quien señaló que el candidato cuenta con una sentencia condenatoria y omitió información en su declaración jurada.

La resolución del Jurado Electoral Especial, contenida en la Resolución N° 00965-2026-JEE-SMAR/JNE (Expediente N.° ERM.2026032926), declaró fundada la tacha y dejó sin efecto la postulación, siguiendo la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que establece que los argumentos sobre recursos pendientes no son válidos frente al impedimento constitucional del artículo 34-A.

PUBLICIDAD

Acción Popular continuará en competencia en San Martín, aunque no podrá reemplazar a Jorge Romero Benzaquen por el calendario electoral.

En este interín, la asesora de la congresista de Juntos por el Perú, Jackeline Tapullima (investigada por presentar huellas falsas en su inscripción al Congreso), y esposa de Romero Benzaquen, María Pinedo Pérez, ha acaparado la atención de los medios regionales.

Medios de San Martín señalan que Pinedo Pérez adoptó una postura confrontativa en defensa de su esposo, utilizando tanto redes sociales como comunicaciones privadas, e incluso profirió amenazas contra el primer regidor de Acción Popular, Luis Ramírez. La situación ha generado alarma dentro del partido y expuso tensiones internas.

“Creo y espero que solo pase de ser una ligereza de esa persona, pero como está identificada, cualquier cosa que pueda pasar ya sé a dónde directamente recurrir”, declaró el propio Luis Ramírez para El Poder.

PUBLICIDAD

La exclusión de Jorge Romero Benzaquen profundizó la disputa interna en Acción Popular tras denuncias de amenazas atribuidas a María Pinedo Pérez contra Luis Ramírez.

Amenazas y alarma dentro de la lista

Según el portal institucional del Colegio de Abogados de San Martín, Pinedo Pérez tiene una sanción vigente que le impide ejercer la profesión, producto de un proceso disciplinario iniciado tras un episodio de agresión pública contra la excongresista Robertina Santillana.

Además, medios regionales informan que Romero Benzaquen está involucrado en una investigación judicial por supuesta estafa, falsificación y uso de documentos públicos vinculados a la Cooperativa Atlantis. Esta situación suma elementos de controversia a la exclusión de su candidatura y a la crisis interna de Acción Popular en San Martín.

Los esposos Jorge Romero Benzaquen y María Pinedo Pérez han recibido cuestionamientos por parte de medios regionales.

¿Qué pasará con la carrera electoral en San Martín?

La defensa formal de Acción Popular fue asumida por el personero legal Alex del Águila Angulo, quien planteó que la tacha se presentó fuera de plazo y que no existe una sentencia firme, argumentos que el Jurado Electoral Especial desestimó al considerar que la prohibición constitucional no requiere firmeza judicial para ser aplicada.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la lista de Acción Popular sigue en carrera sin la posibilidad de reemplazar a Romero Benzaquen, ya que el cronograma electoral no admite cambios en este punto del proceso.

La presencia de amenazas internas y la intervención de figuras del entorno cercano al candidato excluido evidencian una crisis de gobernabilidad interna y exponen la fragilidad del partido en un contexto electoral sensible.

El caso sigue generando repercusiones políticas y legales en San Martín, mientras los actores involucrados esperan la evolución de las investigaciones y procedimientos en curso.