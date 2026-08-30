Martha Chávez plantea que Keiko Fujimori pida renuncia de Óscar Arriola: “Es bastante cuestionado y polémico”

Martha Chávez consideró debatible la permanencia de Óscar Arriola como comandante general de la PNP y afirmó que el Gobierno de Keiko Fujimori podría solicitarle la renuncia

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La senadora de Fuerza Popular Martha Chávez consideró este domingo que la permanencia del comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, debe ser debatida y afirmó que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori podría solicitarle su renuncia si no decide apartarse del cargo.

“Es un tema debatible, como todo en política y como todo en derecho. Yo advierto que es una persona bastante cuestionada, bastante polémica”, afirmó en una entrevista con RPP.

Chávez señaló que es “una posibilidad” que la Administración de Fujimori le pida la dimisión a Arriola y añadió que ella también evaluaría dejar el cargo si se encontrara en su situación.

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No obstante, consideró que el debate no debe centrarse solo en la permanencia del alto mando, sino también en la norma que establece un mandato de dos años, regulación que, a su juicio, debería modificarse.

Chávez defendió la Ley 31570, aprobada en 2022, aunque admitió que las leyes pueden requerir ajustes según las circunstancias

“Si no es muy fácil que faltando un mes, dos meses para el cambio de gobierno, te dejen sembrado un comandante general que va a obligarte a mantenerlo dos años. Creo que debe haber una salvedad en esa norma para que eso no valga cuando hay un cambio de gobierno”, señaló.

La Ley 31570, aprobada en 2022 para evitar la inestabilidad de los cambios frecuentes durante el Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), establece un mandato fijo y solo permite remover al comandante general de la PNP por causas específicas.

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Por ello, el ministro del Interior, César Astudillo, reconoció que el Ejecutivo no puede cesar a Arriola y anunció un proyecto para modificar la norma. Chávez negó que aprobar esta ley fuera un error, a pesar de que Fuerza Popular la respaldó, y sostuvo que las leyes pueden requerir ajustes ante nuevas circunstancias.

“Es una demostración que no todo es perfecto y que muchas veces la realidad supera a la consideración en la formación de las leyes (...) Todas las normas son perfectibles y este es un caso, por ejemplo”, dijó.

“Se da la circunstancia de que (Arriola) viene desde el anterior, y que además está siendo bastante cuestionado. Ahora, siempre va a ser cuestionado en las circunstancias, además de emergencia en que estamos en materia de seguridad ciudadana”, agregó.

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La bancada de Juntos por el Perú propuso modificar la Ley de la PNP para permitir el cese del comandante general por “pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad”, incluyendo casos de ineficacia operativa o daño a la institucionalidad

La senadora afirmó que la crisis por la ola criminal no es responsabilidad exclusiva de Arriola, sino de un problema que persiste desde hace más de 25 años.

“Tiene que ver con toda, con toda esta persecución que se ha hecho a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la desprotección y falta de apoyo político que han tenido (...) Si usted es un policía, usted se lo piensa cincuenta veces antes de sacar su arma de reglamento, porque si no lo van a procesar y le van a hacer la vida imposible a usted y a su familia”, afirmó.

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La semana pasada, la bancada de Juntos por el Perú presentó un proyecto para modificar la Ley de la PNP e incorporar como causal de cese la “pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad”, aplicable ante afectación grave de la eficacia operativa, incumplimientos reiterados, negligencia grave o actos que dañen la institucionalidad.