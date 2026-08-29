Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

La fecha 7 del Torneo Clausura de Liga 1 2026 comenzará este viernes 28 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El viernes 28 de agosto comenzará la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La jornada podría traer cambios en la tabla de posiciones y definir nuevas tendencias en el campeonato. En esta nota se detallará el desarrollo de cada partido y la evolución de los equipos a lo largo de la fecha.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 durante la fecha 7

Deportivo Garcilaso y Universitario lideran la tabla del Torneo Clausura con 13 puntos cada uno. Pero, son seguidos muy de cerca por Alianza Lima (12) y Sport Boys y Melgar (11).

Tabla del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026 previo a la fecha 7

Alianza Lima sigue liderando la tabla acumulada de la Liga 1 2026 con 52 puntos, aunque la distancia con su máximo perseguidor se redujo luego de su empate. Universitario se encuentra a diez unidades.

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Tabla de posiciones Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Programación y resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Viernes 28 de agosto

- Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca (Finalizado)

Sábado 29 de agosto

- Los Chankas vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- UTC vs Universitario (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso (19:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Domingo 30 de agosto

- CD Moquegua vs Alianza Atlético (11:00 horas / estadio 25 de noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- ADT vs Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Sport Boys vs Sporting Cristal (15:30 horas / estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador / L1 MAX)

- Cienciano vs Cusco FC (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Lunes 31 de agosto

- Atlético Grau vs Melgar (15:00 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo (La Matanza) / L1 MAX)

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Sporting Cristal vs Sport Boys: el mejor partido de la fecha 7

El encuentro entre Sporting Cristal y Sport Boys se perfila como el partido más destacado de la fecha 7. Ambos equipos llegan tras haber asegurado su lugar en las semifinales de la Copa de la Liga y atraviesan un buen momento en el campeonato local.

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Boys será local en el estadio Miguel Grau y contará con el respaldo de su hinchada en el Callao. Por su parte, Cristal buscará sumar tres puntos como visitante para acercarse a los puestos de vanguardia en el Torneo Clausura.

En la tabla de posiciones, Sport Boys ocupa el cuarto lugar con 11 puntos, a dos de los líderes Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso. Sporting Cristal se ubica en la sexta posición con 10 unidades. Una victoria de cualquiera de los dos equipos lo dejaría cerca de la cima del certamen.

El DT argentino se pronunció de lo que será el choque entre los 'rosados' y 'celestes' por la fecha 7. (Video: Q Network / Fuera de Juego)

¿Dónde ver los partidos de la fecha 7?

Todos los duelos de la fecha 7 del Torneo Clausura se transmitirán por L1 MAX, el canal encargado de llevar la señal a los hogares del país donde esté disponible en la programación. Esta emisión permitirá a los aficionados seguir cada encuentro desde sus televisores, sin requerir servicios adicionales ni conexiones digitales.

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En el ámbito digital, la plataforma L1 Play ofrecerá acceso en directo a todos los encuentros mediante suscripción. Usuarios de teléfonos móviles, tabletas y computadoras podrán conectarse en tiempo real, lo que ampliará las posibilidades de seguimiento más allá de la televisión tradicional y habilitará el acceso desde cualquier lugar con conexión a internet.

Infobae Perú acompañará la cobertura de la jornada con un seguimiento escrito detallado. El medio digital brindará información desde la previa hasta el cierre de cada partido, incluyendo incidencias minuto a minuto, reportes de goles y actualizaciones constantes. De este modo, quienes opten por el relato escrito dispondrán de información permanente y precisa durante todo el desarrollo de la fecha.

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