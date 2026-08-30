La emoción de Carlos Zambrano tras el triunfo de Sport Boys ante Sporting Cristal: “El campeonato no es un sueño, es una meta”

El defensa se mostró emocionado por el resultado en el Estadio Miguel Grau del Callao - Crédito: L1MAX.

Guardar

Carlos Zambrano no pudo contener la emoción al término del partido. El zaguero de Sport Boys, que este domingo derrotó 1-0 a Sporting Cristal en el estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, habló sin rodeos ante las cámaras de L1 MAX.

Con el ruido de la hinchada rosada todavía resonando en las tribunas, el defensor peruano describió lo que vivió como “un espectáculo de principio a fin” y dejó en claro que el puerto tiene ambiciones de título.

El Callao se lo merecía

La victoria de Sport Boys ante Sporting Cristal tuvo un sabor especial para Carlos Zambrano. El defensor resaltó el dominio rosado y aseguró que el Callao merecía una alegría como la de este domingo. (Liga 1)

Zambrano no buscó eufemismos. Apenas terminó el partido, con el 1-0 sellado por el golazo de Hernán Da Campo en los descuentos del primer tiempo, el central se paró frente al micrófono y soltó todo lo que tenía adentro.

PUBLICIDAD

“Estoy muy emocionado, de verdad. Contento, contento por el equipo, por mi familia. Creo que el Callao se merecía algo así”, arrancó el defensor. Y fue más allá: “Fuimos justos ganadores. Dominamos todo el partido, sinceramente”.

El triunfo ante los celestes, que además quedaron con diez hombres tras la expulsión de Catriel Cabellos, tuvo un peso simbólico particular. Sport Boys venía arrastrando años de resultados negativos y el propio Zambrano lo reconoció, aunque sin detenerse demasiado en el pasado. “Este equipo venía de muchos años de malos resultados, pero eso queda atrás. No es excusa para seguir soñando, nada más”, afirmó.

PUBLICIDAD

El jugador también puso en valor el rendimiento del plantel a pesar de las turbulencias ajenas al campo. “Se hablaba mucho de este equipo, por más que tengamos problemas extrafutbolísticos. Es un plantel de p... m..., el cual se lo merece”, señaló, y destacó el papel de la afición: “Esta gente que vino a apoyarnos se está ilusionando, emocionando”.

Del sueño a la meta: la mirada en el campeonato

Sport Boys ya mira la parte alta del Clausura y Carlos Zambrano no escondió la ilusión por el título. El defensor aseguró que el plantel está preparado para luchar por objetivos importantes. (Liga 1)

Con Sport Boys trepando a la tercera posición del Clausura tras la victoria, el periodista de L1 MAX le planteó a Zambrano que lo que antes parecía una ilusión ahora tiene forma de objetivo concreto. El defensor no esquivó la pregunta.

PUBLICIDAD

“No, sí, de todas maneras. En la semana se hablaba mucho de que Cristal era superior, de esos diecinueve, veinte años, no sé cuánto es, pero eso no juega en el fútbol. Todo cambió”, respondió, en alusión a la racha histórica de los rimenses frente al cuadro chalaco.

Zambrano fue cauto, pero sin ocultar las aspiraciones del grupo. “Es inevitable no ilusionarse con un campeonato, pero como te digo, vamos partido a partido”, sostuvo. Y agregó: “Creo que este equipo está hecho para más cosas. Simplemente a seguir luchando”.

El resultado final, ajustado en el marcador pero holgado en el juego según el propio central, dejó una pequeña espina. “Lamentablemente, el resultado fue uno a cero, entre el cual se nos pudo complicar”, reconoció, en referencia a las situaciones que el local no pudo convertir durante el complemento, incluido un gol anulado a Luis Urruti por fuera de juego.

PUBLICIDAD

Tranquilo ante las críticas, agradecido con el Callao

Lejos de esconderse tras las críticas, Carlos Zambrano respondió con firmeza después del triunfo ante Sporting Cristal. El defensor aseguró conocer su valor y agradeció el respaldo recibido en el Callao. (Liga 1)

Más allá del análisis futbolístico, Zambrano también aprovechó el micrófono para responder a quienes lo cuestionaron durante los últimos meses. Lo hizo con la misma franqueza de siempre, sin alzar la voz.

“Sinceramente, bien, tranquilo. Este es fútbol. Hay momentos buenos, malos en la vida, el cual lo tomo con calma. Sé quién soy, lo he dicho muchas veces, me considero un gran jugador. No me importan las opiniones de los de afuera, porque hay muchos comentaristas u opinólogos que hablan tonterías. Pero es su trabajo. A mí no me mueve nada”, disparó el central, sin nombrar a nadie en particular.

PUBLICIDAD

El defensor llegó al Callao tras atravesar un período difícil a comienzos de año, y el recibimiento de la hinchada rosada fue uno de los factores que más valoró en su balance personal. “Yo simplemente vengo a trabajar, a sumar al grupo, en el cual me siento muy feliz porque me recibieron muy bien. El Callao me recibió muy bien después de que a principio de año fue algo negativo para mi carrera, para mi vida. Pero eso queda en el pasado”, cerró.

Con su familia en la tribuna del Miguel Grau, Zambrano terminó la tarde con una sola idea en la cabeza: “Seguir trabajando y tratar de darle un poco de alegrías a este Callao”.

PUBLICIDAD