Miguel Araujo atribuye la derrota de Sporting Cristal a manos de Sport Boys por Torneo Clausura 2026 a una “irresponsabilidad” de Catriel Cabellos

Miguel Araujo responsabilizó a Catriel Cabellos de la caída de Sporting Cristal a manos de Sport Boys por Torneo Clausura 2026. - Crédito: L1MAX

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Sporting Cristal sufrió una avergonzante caída por 1-0 a manos del Sport Boys. Con ese resultado, los ‘celestes’ no solo derraparon en el Torneo Clausura 2026, también dijeron adiós a la racha de paternidad de 19 años sobre los chalacos. Lo acontecido en el Callao generó toda clase de comentarios, pero los más polémicos llegaron por parte de Miguel Araujo.

Durante su entrevista al paso por los micrófonos de L1MAX, el zaguero peruano se mostró muy contrariado por el revés de la séptima fecha del campeonato nacional, pero aun así hizo un análisis autocrítico en el que intentó ponderar el desempeño de los ‘rimenses’.

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Hernán Da Campo, a golpe de festejo mientras es secundado por Pablo Erustes. - Crédito: Liga 1

“No se puede rescatar mucho, simplemente el esfuerzo de los diez compañeros y de los que entraron, porque dejarte con uno menos es muy difícil. Si con once es difícil, con diez imagínate, pero estoy molestísimo porque igual no nos sentimos que nos superaron a pesar de que teníamos un hombre menos”, explicó.

En esa línea, Miguel Araujo de una manera indirecta señaló a Catriel Cabellos como el responsable de la derrota que ha dejado a Sporting Cristal en una incómoda posición en el Torneo Clausura, lo que impide ese salto de calidad hacia la parte superior de la clasificación.

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El defensa se refirió a la roja contra Catriel Cabellos en la primera parte del partido - Crédito: L1MAX.

“Una irresponsabilidad hace que los puntos se queden acá. El técnico se hará responsable de eso, nosotros no. Uno se puede equivocar y ya está. Ya queda en él. Estamos al límite, no tenemos margen de error y seguimos cometiendo errores”, amplió el central.

Con esta derrota, Sporting Cristal totaliza dos tropiezos en el escenario local. Hace una semana perdió contra Alianza Atlético, en el estadio Campeones del 36, y ahora fue vencido por renta mínima por un creciente Sport Boys, que aparece en la tercera plaza del Clausura.

Santiago González aguantando la marca de Mathias Llontop. - Crédito: Liga 1

Cristal hundido en el Callao

Sporting Cristal le regaló a Sport Boys la ocasión de destruir la marcha racha de más de 18 años sin ganar. Sucedió en un estadio Miguel Grau abarrotado, imperante de camisetas ‘rosadas’ que distinguían a todos aquellos simpatizantes que esperaban el gran golpe de la jornada en Perú.

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Los ‘celestes’ arrancaron confundidos y sobrepasados en cada una de las fases del campo. Durante muy buena parte del primer tiempo, los locales se acercaron con ataques peligrosos, un par de ellos protagonizados con lanzamientos de esquina de Christian Cueva que desafiaron la resistencia de Diego Enríquez.

El mediocampista le pegó desde fuera del área y puso la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: L1MAX.

No fue hasta los 45′+1 que se abrió el castigo para Sporting Cristal con un primoroso golazo de Hernán Da Campo desde los linderos del área. Con un sublime golpeo de pierna diestra colocó el esférico en el ángulo, haciendo inútil la estirada del portero de la selección peruana.

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Para el segundo tiempo, Sport Boys decayó en ritmo y vértigo, pero aun así tenía cierta gasolina para acosar la portería rival. De ahí que llegara una anotación más por parte de Luis Urruti, aunque acabó siendo anulada por una clara posición adelantada.

Sport Boys derrotó 1-0 a Sporting Cristal en el Callao por Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: X.

Como una réplica importante llegó una diana del recién ingresado Irven Ávila tras un mal bloqueo de Diego Melián a un tiro a quemarropa de Juan Cruz González; no obstante, el juez asistente señaló un evidente offside que evitó que ese tanto subiese en el score.

Culminado el partido, todos los integrantes del Sport Boys festejaron con emotividad la victoria cosechada contra un Sporting Cristal que se retiró del estadio Miguel Grau masticando una bronca profunda.

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