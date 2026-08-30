Atentado en Trujillo: Policía sabía que se planeaba un secuestro desde hace tres meses, pero desconocía quién sería la víctima

El jefe de la Policía en La Libertad ofrece detalles sobre el reciente secuestro de un empresario, explicando que fue un crimen planificado y no un hecho ocasional. La investigación apunta a las bandas criminales 'La Jauría' o 'Los Pulpos'. Facebook: Ovejanegra

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La Policía Nacional confirmó que el ataque registrado durante la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo formó parte de una operación planificada para secuestrar a un empresario. El hecho dejó cuatro personas muertas y una quinta persona privada de su libertad, identificada como Jenns Marty Lara Tantaquilla, empresario minero, según la información proporcionada por las autoridades.

El jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que la institución recibió alertas previas sobre la preparación de un secuestro, aunque en ese momento no se conocía quién sería el objetivo. Por esa razón, la Policía notificó a personas consideradas posibles blancos para que adoptaran medidas de precaución.

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El ataque ocurrió en la cuadra 2 y 3 de la avenida Húsares de Junín. Una camioneta Ford quedó en el lugar con cuatro ocupantes muertos, mientras un grupo de sujetos retiró por la fuerza a un quinto pasajero, identificado por la Policía como James Lara Antaquilca.

Las primeras diligencias establecieron que los autores utilizaron una camioneta blanca tipo Hilux y prendas similares a las de agentes policiales para simular una intervención. Las cámaras de seguridad y otros elementos recogidos en la escena forman parte de las investigaciones para determinar la ruta de los responsables y la cantidad exacta de personas involucradas.

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Policía recibió alertas sobre un posible secuestro

La Policía confirmó que no fue un ataque aislado: se trató de una operación planificada cuyo objetivo era secuestrar a un empresario. Composición: Infobae

Ricardo Espinoza Cuestas explicó que las labores de inteligencia ya advertían sobre la preparación de un secuestro desde meses atrás. Según el jefe policial, la institución conocía que un grupo delictivo buscaba seleccionar a una persona con capacidad económica, pero no contaba con información precisa sobre la identidad del objetivo.

“Estos hechos graves son planificados”, afirmó Espinoza Cuestas al explicar la secuencia que, según la Policía, suelen seguir este tipo de organizaciones. El jefe REGPOL indicó que primero se identifica a la víctima y luego se realizan acciones de seguimiento antes del secuestro.

El oficial también precisó que la División de Secuestros permaneció durante un periodo en la jurisdicción y notificó a posibles víctimas. “Esto ya venía de hace tres meses”, señaló durante sus declaraciones ante los medios.

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Consultado sobre la identidad de los secuestradores, Espinoza Cuestas mencionó a La Jauría y Los Pulpos como las organizaciones que son objeto de análisis policial. El jefe REGPOL aclaró que las autoridades revisan las cámaras y la secuencia de desplazamiento para determinar quiénes participaron en el operativo.

El oficial también vinculó las investigaciones con el impacto que tuvo la captura de Andy Quispe Cruz sobre la estructura económica de Los Pulpos. Según su versión, esa situación podría estar relacionada con una búsqueda de nuevos recursos por parte de integrantes de la organización.

La Policía todavía no atribuye de forma definitiva el secuestro a una de estas bandas. Las diligencias continúan con el análisis de imágenes, vehículos y desplazamientos registrados después del ataque.

Atacantes simularon una intervención policial

Imágenes de una cámara de seguridad registran el momento exacto en que criminales disfrazados de policías interceptan una camioneta en Trujillo. Tras acribillar a los ocupantes, secuestran a un empresario minero y huyen de la escena. - Latina Noticias

Las imágenes difundidas muestran que el grupo utilizó una camioneta blanca para aproximarse al vehículo donde viajaban las cinco personas. El registro corresponde a un momento cercano a las tres de la madrugada.

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Tres sujetos descendieron de la unidad y rodearon parcialmente la camioneta Ford. Uno se colocó cerca del conductor y otro tomó posición en el lado contrario. Los individuos utilizaron prendas similares a uniformes policiales y solicitaron documentos como parte de una intervención simulada.

Los atacantes utilizaron armas con silenciadores. El registro audiovisual permitió observar el ataque sin que los disparos generaran un sonido perceptible en la grabación.

Tras la agresión, cuatro ocupantes quedaron muertos dentro del vehículo. El quinto pasajero fue retirado del automóvil y trasladado hacia la camioneta utilizada por los secuestradores.

Prendas de la víctima fueron encontradas durante la operación

Espinoza Cuestas informó que durante las diligencias fueron localizadas prendas vinculadas con la víctima, Jenns Marty Lara Tantaquilla, empresario minero. El jefe policial indicó que los secuestradores suelen retirar la ropa de las personas capturadas ante la posibilidad de que porten dispositivos de seguridad.

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“Ya se encuentra también la ropa, las prendas de vestir de la víctima”, declaró el oficial. Debido a que el operativo policial permanecía en curso, precisó que recibía fotografías de los hallazgos conforme avanzaban las acciones de búsqueda.

El jefe REGPOL también informó que un equipo especial de la División de Secuestros llegó a Trujillo para asumir las acciones correspondientes al caso. La unidad especializada quedó a cargo de las diligencias relacionadas con la víctima y el contacto con sus familiares.

Investigación apunta a una operación con varios vehículos

Cuatro personas fueron encontradas muertas dentro de una camioneta. Composición: Infobae

La cantidad de personas que participaron en el ataque todavía no está determinada. Espinoza Cuestas señaló que, en las primeras observaciones, se identificó a cuatro sujetos en el desarrollo directo de la operación, aunque estimó que el despliegue completo podría involucrar a más de diez personas.

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Luego de retirar al empresario, uno de los sujetos regresó al vehículo donde permanecían los cuerpos. Ingresó durante algunos segundos y después abandonó la unidad.

De acuerdo con el reporte, el individuo escapó por la calle Isabel de Bobadilla, recorrió unas tres cuadras y fue recogido por otro vehículo. Este desplazamiento forma parte de los elementos que la Policía analiza para establecer si existieron más integrantes y unidades de apoyo.

La hipótesis preliminar contempla la posible participación de unas diez personas y tres vehículos. La cifra permanece sujeta a las diligencias policiales y al análisis de las cámaras de seguridad.

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