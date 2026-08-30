Perú

Keiko Fujimori admite desgaste tras un mes de gestión: “Parece un año, han sido días muy intensos”

La gobernante encara su primer mes con un pedido de facultades legislativas al Congreso que incluye reformas en seguridad, cárceles, impuestos y legislación laboral

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori reconoció el desgaste de su primer mes de gestión, que calificó de “intenso” y comparó con un año por la carga de trabajo acumulada
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La presidenta Keiko Fujimori, quien asumió el cargo el pasado 28 de julio, reconoció este viernes que su primer mes de gestión ha sido “muy intenso” y afirmó que el periodo “parece un año” por la carga de trabajo acumulada.

“Efectivamente, hoy cumplimos un mes que parece un año. Han sido días muy intensos”, declaró desde la región Tacna, adonde llegó para participar en la ceremonia de conmemoración del 97.° aniversario de su reincorporación a la heredad nacional.

La mandataria señaló que “el anuncio más importante” de este primer mes ha sido la “ley de presupuesto que se va a presentar en noviembre”, además de la solicitud de facultades legislativas al Parlamento para aprobar normas y reformas en distintas materias, principalmente en seguridad, cárceles, impuestos y legislación laboral.

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Fujimori presentó el pedido al Parlamento al cumplirse el primer mes de su mandato, pese a que inicialmente tenía previsto hacerlo durante su primera semana de Gobierno. Las críticas a varias de las reformas incluidas en un borrador del documento llevaron al Ejecutivo a replantear la solicitud.

Keiko Fujimori con reforma laboral en mano
El Ejecutivo pidió facultades legislativas al Congreso para impulsar reformas principalmente en seguridad, sistema penitenciario, impuestos y legislación laboral

El documento, aprobado esta semana en el último Consejo de Ministros, llegó el último viernes al Legislativo para iniciar su trámite.

Entre los principales puntos figura la modificación de los marcos legales para que las organizaciones criminales puedan ser declaradas terroristas, así como cambios en las normas que regulan el empleo y uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.

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El Ejecutivo también busca “reformar el sistema penitenciario”, que actualmente alberga a unos 100.000 presos en 69 cárceles con una capacidad conjunta de alrededor de 40.000 reclusos.

En ese sentido, el Gobierno contempla “medidas drásticas”, como la construcción de nuevos centros penitenciarios y la reubicación de presos de baja peligrosidad en cuarteles en desuso, previa coordinación con las Fuerzas Armadas, que asumirían el control externo de las prisiones.

Hace unos días, la mandataria pidió a la ciudadanía que tenga “paciencia” para apreciar los resultados de la estrategia contra la criminalidad de su Gobierno y remarcó que no se pueden ofrecer resultados en solo dos semanas de gestión.

Keiko Fujimori
El pedido de facultades enfrenta su primera prueba en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría, antes de pasar al Senado

“No podemos dar resultados en 15 días, por favor. Les pido paciencia, pero sobre todo les pido que confíen en este gobierno, porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”, afirmó durante una ceremonia por el Día del Bodeguero, uno de los sectores más afectados por el incremento de las extorsiones de bandas delictivas en el país.

En materia económica, Fujimori plantea establecer incentivos y ayudas para facilitar la formalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes), además de instaurar un marco de bonos de productividad e incentivos por desempeño en el sector privado.

El Ejecutivo busca trasladar al lunes próximo la mayoría de los feriados que caigan entre semana para reducir su impacto en la productividad y fomentar el turismo interno. También plantea cambios tributarios y agrarios, así como en la gestión del agua y las concesiones mineras.

La solicitud de facultades deberá ser evaluada primero por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no cuenta con mayoría, lo que supone su principal escollo para sacar adelante la iniciativa. Para llegar al Senado, el Ejecutivo necesita superar esta primera votación, mientras que en la cámara alta cuenta con el respaldo de aproximadamente la mitad de los senadores.

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