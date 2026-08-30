Diego Romero celebró la remontada de Universitario ante UTC en Cajamarca por Liga 1 2026: “Necesitábamos un resultado así”

El arquero de Universitario de Deportes se mostró feliz por el triunfo por 4-2 crema y destacó que el descuento antes del descanso fue la llave que le cambió la cara al equipo de cara al segundo tiempo. (Universitario de Deportes)

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Universitario de Deportes venció 4-2 a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido que exigió al máximo al cuadro crema: el conjunto visitante llegó a estar dos goles abajo antes de protagonizar una remontada que terminó con tres puntos de oro lejos de Lima.

El arquero Diego Romero fue uno de los primeros en hablar tras el pitazo final y no ocultó su satisfacción y resaltó la actitud de sus compañeros de equipo para darle vuelta a un partido que comenzó complicado.

La reacción del grupo y el valor del carácter

La remontada de Universitario ante UTC tuvo en la actitud su principal argumento. Diego Romero valoró la respuesta del equipo después de un inicio complicado que llegó a ponerlo 2-0 abajo. (Liga 1)

“Buenísimo, buenísimo. Creo que necesitábamos un resultado así. Muy feliz por todo el grupo”, declaró Romero en declaraciones a Jax Latin Media. El portero subrayó que la actitud colectiva fue el factor que inclinó la balanza a favor de los merengues cuando el marcador les era adverso. “El grupo sacó la garra, lo que nos caracteriza, y estoy feliz por eso”, agregó.

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El propio guardameta reconoció que los primeros minutos no fueron los mejores para su equipo. “Entramos los primeros quince minutos por ahí muy suave, muy espacio, no estábamos al cien por ciento y creo que eso nos pasó factura”, admitió. Pese a ese arranque dubitativo, el vestuario nunca perdió la convicción de que el resultado podía darse vuelta.

Romero también se refirió al primer tanto en contra, que llegó mediante un remate de alto impacto. “Un remate muy fuerte que se va abriendo, agarra fuerza como se viene la altura, pero la llego a tocar, me vence”, describió el arquero, quien reconoció que ese tanto lo obligó a recomponerse de inmediato para sostener al equipo en el partido.

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El gol del descuento, el punto de inflexión

Para Diego Romero, el descuento antes del descanso fue decisivo para la remontada de Universitario. El arquero explicó que ese 2-1 permitió al equipo afrontar el segundo tiempo con otra actitud. (Liga 1)

Para Romero, el momento que cambió la dinámica del encuentro fue el tanto que puso el 2-1 antes del descanso. “Tuvimos la fortuna por ahí y el coraje de acabarlo 2-1 en el primer tiempo. Siento que eso fue de mucha ayuda para en el segundo tiempo entrar con una mejor cara y poder darle vuelta al resultado”, señaló.

El arquero explicó que, al ingresar al vestuario con ese marcador, el plantel tenía claro cuál era el camino. “Cuando acabó el primer tiempo y entramos al vestuario, teníamos claro que el partido se daba vuelta”, afirmó. Esa certeza colectiva se tradujo en una segunda etapa en la que Universitario convirtió tres goles para consumar la remontada y quedarse con los tres puntos en condición de visitante.

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El triunfo en Cajamarca tiene un peso especial por las circunstancias en que se produjo. Remontar un 2-0 en cancha ajena, a altura considerable y ante un rival que propuso un juego directo y físico, representa uno de los resultados más exigentes que puede conseguir un equipo en el fútbol peruano. Por eso, Romero no dudó en calificar este tipo de victorias como las que más se disfrutan: son las que dejan huella en un plantel.

Paso a paso, con Comerciantes Unidos en el horizonte

Universitario disfruta su remontada ante UTC, pero Diego Romero llamó a mantener los pies sobre la tierra. El siguiente objetivo será Comerciantes Unidos, duelo que aparece antes del esperado clásico. (Universitario de Deportes)

A pesar de la euforia por el resultado, Romero pidió mesura y enfocarse en el siguiente compromiso. “Vamos paso a paso igual. Sabemos que esto es muy largo, sabemos que es partido a partido y gracias a Dios hoy se pudo dar un buen resultado”, sostuvo el portero, quien dejó en claro que el plantel no pierde de vista que el campeonato es una carrera de fondo.

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Cuando la prensa le preguntó por el clásico, Romero fue tajante en cuanto al orden de prioridades. “Siempre está pendiente, pero ahora toca Comerciantes Unidos. Si no ganas ese, no sirve que ganes el clásico. Así que vamos paso a paso”, concluyó el arquero.

Con esta victoria, Universitario suma tres puntos clave en el Torneo Clausura 2026 y mantiene viva su pelea en la tabla. El próximo desafío ante Comerciantes Unidos será la primera prueba para confirmar si la solidez anímica que mostró el plantel en Cajamarca es una constante o un destello aislado.

El arquero celebró la reacción del plantel tras ir dos goles abajo, admitió errores en los primeros quince minutos y aseguró que el descuento previo al descanso cambió el ánimo para completar el 4-2 (X / @toquefinalpe)