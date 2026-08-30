Pablo Guede lanzó irónico comentario tras derrota de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso: “Lo bueno es que tardaron 24 partidos”

El entrenador argentino analizó la derrota de los 'blanquiazules' ante el 'rico garci'. (Video: L1 MAX)

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La derrota de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, marcó el final de una larga racha invicta en casa para los ‘blanquiazules’. El equipo dirigido por Pablo Guede no solo perdió la oportunidad de colocarse como líder del certamen, sino que también vio cómo se esfumaban 24 partidos sin conocer la derrota como local.

El análisis posterior del DT argentino estuvo cargado de autocrítica, pero también de defensa hacia sus dirigidos. “Creo que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para ganar. Atacamos por dentro, por fuera. Tuvieron tres oportunidades, hicimos un penal que no pudimos dar vuelta. Hay que seguir intentando, pero creo que hay algo que es básico y es que los chicos lo dejaron todo, hicieron todo lo que estaba en sus manos para empatar y después ganar. El arquero de ellos fue figura”, afirmó en conferencia de prensa.

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Guede reconoció las dificultades para sacar conclusiones claras sobre lo que se debe mejorar tras un partido tan disputado y atípico: “En los 90 minutos nos llegaron cuatro veces. Una la sacamos de la línea tras estar muy volcados y quedar mal parados, otra fue un penal y otra una falta. Creo que llegamos 48 veces al área, el arquero de ellos hizo cuatro o cinco paradas extraordinarias. Lo intentamos por dentro, por fuera, con menos precisión que en otros partidos. Creo que podemos estar más atentos, pero creo que no es un partido para decir ‘uy, estamos muy mal’. La primera vez que perdimos en casa. Podía pasar, ¿no? Lo bueno es que tardaron 24 partidos”.

Jairo Vélez fue uno de los jugadores más peligrosos de Alianza Lima en la derrota ante Deportivo Garcilaso. - créditos: Liga 1

Pablo Guede también abordó el tema de la defensa, al ser consultado por la diferencia en solidez respecto al Torneo Apertura: “Nos llegaron dos veces. ¿Te parece que en 90 minutos te lleguen dos veces a la contra? Tú no vienes mucho por acá (a sus conferencias), lo expliqué 200 veces. Lo que no es normal es lo del Apertura”, respondió con cierto tono irónico, subrayando que la cantidad de ocasiones generadas por el rival no fue excesiva y defendiendo la estructura defensiva de su equipo.

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Pablo Guede sobre el ataque de Alianza Lima

Consultado por la situación de los delanteros y las decisiones tácticas, Pablo Guede fue directo al explicar la ausencia de algunos nombres: “¿Por qué ya no juegan juntos Guerrero, Girotti y Castillo? Paolo estaba más o menos. ‘Fede’ la semana pasada tuvo un pinzamiento en la cintura y hoy (ayer) fue plenamente táctico. Pero creo este fue el segundo partido que jugaron juntos”, aclaró.

Sobre la situación de Kevin Quevedo, el técnico manifestó: “No tengo ni idea para cuándo y sí habló con nosotros”. Esta respuesta refleja la incertidumbre sobre el retorno del atacante, quien sigue al margen por cuestiones médicas o de recuperación.

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El DT de 51 años también hizo hincapié en que Alianza Lima no debe reprocharse en exceso por el resultado, destacando la única forma de salir adelante es con el trabajo. “Es verdad que no estuvimos tan precisos a la hora de finalizar, pero si hubiéramos sido un desastre, no hubiéramos corrido, no hubiéramos generado, por supuesto que habría muchas cosas para reprocharse, pero creo que este no es el partido para reprocharse cosas en general”.

Alianza Lima no pudo en casa y cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso. El partido se definió desde los doce pasos tras una revisión del VAR. Mira el resumen completo del partido.

El irónico comentario de Pablo Guede sobre la filtración de información de Marco Huamán

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia de prensa fue el comentario irónico de Pablo Guede respecto a la filtración de información interna sobre Marco Huamán. El entrenador relató un episodio curioso: “Lo de Huamán lo sabe él que se lo cuentan todo. Es buenísima la que pasó. Le hice un chiste a Huamán, lo asusté diciéndole que lo quería para este sábado y al otro día lo sacó la prensa. Esa es la gente que tenemos adentro del club. Y fue una joda, te engañaron”.

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“Lo quise asustar a Huamán diciéndole ‘el sábado vas a jugar de titular contra Garcilaso’ y se puso blanco, tenía el tobillo así (hinchado), y tu amigo lo sacó a la prensa diciendo que se adelantó el retorno. Retornará cuando no le duela más (el tobillo)”, agregó.