Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 30 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada de diversos cotejos en el marco de la Liga 1, así como de otros campeonatos de América y de Europa. Conoce todos los encuentros

Partidos de hoy, domingo 30 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, domingo 30 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
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Hoy domingo 30 de agosto se perfila como una fecha de alto interés para el hincha del fútbol con actividad en el ámbito local, así como a nivel internacional con varios partidos de alto voltaje, donde jugadores peruanos podrían tener participación.

La Liga 1 presenta cuatro partidos: Deportivo Moquegua vs Alianza Atlético y ADT vs Sport Huancayo son los primeros encuentros del día, para luego dar entrada al Sport Boys vs Sporting Cristal y Cienciano vs Cusco FC en el clásico cusqueño. Los ‘celestes’ quieren dar el golpe en el Callao, aunque los ‘rosados’ aspiran meterse en la pelea por el Torneo Clausura.

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La agenda internacional también suma atractivos. En LaLiga de España, Real Madrid enfrentará a Málaga, mientras que la Premier League ofrece dos encuentros destacados: Chelsea vs Brighton y Manchester United vs Ipswich Town.

Varios jugadores peruanos podrían sumar minutos en el extranjero: Felipe Chávez con FC Magdeburgo ante Holstein Kiel, Joao Grimaldo con Sparta Praga contra Slavia Praga, André Carrillo con Corinthians frente a Santos, Erick Noriega con Gremio ante Chapecoense y Pedro Gallese defendiendo la portería de Deportivo Cali ante Atlético Bucaramanga.

Partidos de Liga 1

- Deportivo Moquegua vs Alianza Atlético (11:00 horas / L1 MAX)

- ADT vs Sport Huancayo (13:15 horas / L1 MAX)

- Sport Boys vs Sporting Cristal (15:30 horas / L1 MAX)

- Cienciano vs Cusco FC (19:00 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- Unión Minas vs Reserva Sport Huancayo (10:45 horas / YouTube Bicolor+)

- Deportivo Llacuabamba vs Unión Comercio (13:00 horas / YouTube Bicolor+)

- Bentín Tacna Heroica vs Santos (15:15 horas / YouTube Bicolor+)

Partidos de LaLiga

- Real Madrid vs Málaga (10:00 horas / DSports)

- Deportivo La Coruña vs Valencia (12:30 horas / DSports)

- Celta de Vigo vs Athletic Club (14:30 horas / ESPN 4, Disney+)

Partidos de Premier League

- Chelsea 4-3 Brighton (Finalizado)

- Leeds United 1-1 Brentford (Finalizado)

- Sunderland 1-0 Fulham (Finalizado)

- Manchester United vs Ipswich Town (10:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Friburgo 4-1 Werder Bremen (Finalizado)

- Augsburgo vs Schalke 04 (10:30 horas / Disney+)

Partido de Bundesliga 2

- FC Magdeburgo 2-0 Holstein Kiel (Finalizado)

Partidos de Ligue 1

- Paris FC 3-0 Niza (Finalizado)

- Rennes vs Le Mans (10:15 horas / Disney+)

- AS Mónaco vs Olympique de Marsella (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Serie A

- Napoli vs Como 1907 (11:30 horas / Disney+)

- Cagliari vs Inter de Milán (13:45 horas / Disney+)

- Lazio vs Genoa (13:45 horas / Disney+)

Partido de liga de República Checa

- Sparta Praga vs Slavia Praga (13:00 horas)

Partidos de MLS

- Columbus Crew vs New England Revolution (15:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- St. Louis City SC vs FC Dallas (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Liga MX

- Toluca vs FC Juárez (19:00 horas / ViX Premium)

- Monterrey vs Atlético San Luis (21:10 horas / ViX Premium)

Partidos de fútbol argentino

- Banfield vs River Plate (13:00 horas / ESPN, Disney+)

- Argentinos Juniors vs Aldosivi (15:00 horas / TNT Sports, Max)

- Independiente vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza (17:15 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)

- Independiente Rivadavia vs Racing Club (19:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol brasileño

- Atlético Paranaense 3-3 Fluminense (Finalizado)

- Corinthians vs Santos (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Flamengo vs Botafogo (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Gremio vs Chapecoense (16:30 horas / Premiere)

- Mirassol vs Palmeiras (16:30 horas / Amazon Prime Video)

- Bahía vs Internacional (17:30 horas / Premiere, SporTV)

Partidos de fútbol uruguayo

- Peñarol vs Nacional (13:30 horas / Disney+)

- Cerro Largo vs Liverpool (17:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Águilas Doradas vs Boyacá Chicó (14:00 horas / Win Sports)

- DIM vs Llaneros FC (16:10 horas / RCN, Win Sports)

- Millonarios vs Internacional de Bogotá (18:15 horas / RCN, Win Sports)

- Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga (20:20 horas / Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Aucas vs Libertad (13:00 horas / Zapping)

- Orense SC vs Macará (15:30 horas / Zapping)

- Emelec vs Leones del Norte (18:00 horas / Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- Cerro Porteño vs Libertad (14:00 horas / Tigo Sports)

- Guaraní vs Sportivo Ameliano (16:00 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Universidad de Concepción vs Universidad de Chile (14:00 horas / TNT Sports, Max)

- Colo Colo vs Audax Italiano (16:30 horas / TNT Sports, Max)

- Coquimbo Unido vs Huachipato (19:00 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol venezolano

- Trujillanos FC vs Monagas SC (15:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Deportivo Táchira vs Caracas FC (16:10 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Portuguesa FC vs Metropolitanos FC (17:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Carabobo FC vs Zamora FC (18:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Deportivo La Guaira vs Estudiantes de Mérida (18:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

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