Partidos de hoy, domingo 30 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 30 de agosto se perfila como una fecha de alto interés para el hincha del fútbol con actividad en el ámbito local, así como a nivel internacional con varios partidos de alto voltaje, donde jugadores peruanos podrían tener participación.
La Liga 1 presenta cuatro partidos: Deportivo Moquegua vs Alianza Atlético y ADT vs Sport Huancayo son los primeros encuentros del día, para luego dar entrada al Sport Boys vs Sporting Cristal y Cienciano vs Cusco FC en el clásico cusqueño. Los ‘celestes’ quieren dar el golpe en el Callao, aunque los ‘rosados’ aspiran meterse en la pelea por el Torneo Clausura.
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La agenda internacional también suma atractivos. En LaLiga de España, Real Madrid enfrentará a Málaga, mientras que la Premier League ofrece dos encuentros destacados: Chelsea vs Brighton y Manchester United vs Ipswich Town.
Varios jugadores peruanos podrían sumar minutos en el extranjero: Felipe Chávez con FC Magdeburgo ante Holstein Kiel, Joao Grimaldo con Sparta Praga contra Slavia Praga, André Carrillo con Corinthians frente a Santos, Erick Noriega con Gremio ante Chapecoense y Pedro Gallese defendiendo la portería de Deportivo Cali ante Atlético Bucaramanga.
Partidos de Liga 1
- Deportivo Moquegua vs Alianza Atlético (11:00 horas / L1 MAX)
- ADT vs Sport Huancayo (13:15 horas / L1 MAX)
- Sport Boys vs Sporting Cristal (15:30 horas / L1 MAX)
- Cienciano vs Cusco FC (19:00 horas / L1 MAX)
Partidos de Liga 2
- Unión Minas vs Reserva Sport Huancayo (10:45 horas / YouTube Bicolor+)
- Deportivo Llacuabamba vs Unión Comercio (13:00 horas / YouTube Bicolor+)
- Bentín Tacna Heroica vs Santos (15:15 horas / YouTube Bicolor+)
Partidos de LaLiga
- Real Madrid vs Málaga (10:00 horas / DSports)
- Deportivo La Coruña vs Valencia (12:30 horas / DSports)
- Celta de Vigo vs Athletic Club (14:30 horas / ESPN 4, Disney+)
Partidos de Premier League
- Chelsea 4-3 Brighton (Finalizado)
- Leeds United 1-1 Brentford (Finalizado)
- Sunderland 1-0 Fulham (Finalizado)
- Manchester United vs Ipswich Town (10:30 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Friburgo 4-1 Werder Bremen (Finalizado)
- Augsburgo vs Schalke 04 (10:30 horas / Disney+)
Partido de Bundesliga 2
- FC Magdeburgo 2-0 Holstein Kiel (Finalizado)
Partidos de Ligue 1
- Paris FC 3-0 Niza (Finalizado)
- Rennes vs Le Mans (10:15 horas / Disney+)
- AS Mónaco vs Olympique de Marsella (13:45 horas / Disney+)
Partidos de Serie A
- Napoli vs Como 1907 (11:30 horas / Disney+)
- Cagliari vs Inter de Milán (13:45 horas / Disney+)
- Lazio vs Genoa (13:45 horas / Disney+)
Partido de liga de República Checa
- Sparta Praga vs Slavia Praga (13:00 horas)
Partidos de MLS
- Columbus Crew vs New England Revolution (15:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- St. Louis City SC vs FC Dallas (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
Partidos de Liga MX
- Toluca vs FC Juárez (19:00 horas / ViX Premium)
- Monterrey vs Atlético San Luis (21:10 horas / ViX Premium)
Partidos de fútbol argentino
- Banfield vs River Plate (13:00 horas / ESPN, Disney+)
- Argentinos Juniors vs Aldosivi (15:00 horas / TNT Sports, Max)
- Independiente vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza (17:15 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)
- Independiente Rivadavia vs Racing Club (19:30 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol brasileño
- Atlético Paranaense 3-3 Fluminense (Finalizado)
- Corinthians vs Santos (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Flamengo vs Botafogo (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Gremio vs Chapecoense (16:30 horas / Premiere)
- Mirassol vs Palmeiras (16:30 horas / Amazon Prime Video)
- Bahía vs Internacional (17:30 horas / Premiere, SporTV)
Partidos de fútbol uruguayo
- Peñarol vs Nacional (13:30 horas / Disney+)
- Cerro Largo vs Liverpool (17:00 horas / Disney+)
Partidos de fútbol colombiano
- Águilas Doradas vs Boyacá Chicó (14:00 horas / Win Sports)
- DIM vs Llaneros FC (16:10 horas / RCN, Win Sports)
- Millonarios vs Internacional de Bogotá (18:15 horas / RCN, Win Sports)
- Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga (20:20 horas / Win Sports)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Aucas vs Libertad (13:00 horas / Zapping)
- Orense SC vs Macará (15:30 horas / Zapping)
- Emelec vs Leones del Norte (18:00 horas / Zapping)
Partidos de fútbol paraguayo
- Cerro Porteño vs Libertad (14:00 horas / Tigo Sports)
- Guaraní vs Sportivo Ameliano (16:00 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol chileno
- Universidad de Concepción vs Universidad de Chile (14:00 horas / TNT Sports, Max)
- Colo Colo vs Audax Italiano (16:30 horas / TNT Sports, Max)
- Coquimbo Unido vs Huachipato (19:00 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol venezolano
- Trujillanos FC vs Monagas SC (15:30 horas / YouTube Liga FUTVE)
- Deportivo Táchira vs Caracas FC (16:10 horas / YouTube Liga FUTVE)
- Portuguesa FC vs Metropolitanos FC (17:30 horas / YouTube Liga FUTVE)
- Carabobo FC vs Zamora FC (18:00 horas / YouTube Liga FUTVE)
- Deportivo La Guaira vs Estudiantes de Mérida (18:30 horas / YouTube Liga FUTVE)
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