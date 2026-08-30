Natalie Vértiz revela sobre su matrimonio de once años con Yaco Eskenazi: "No me imagino una vida sin él”

En una sincera conversación, Natalie Vértiz comparte sus claves para mantener una relación sólida tras 11 años de matrimonio con Yaco Eskenazi. Su principal consejo es no idealizar a la pareja y aceptar que nadie es perfecto. Video: YouTube La Manada Galactic

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Natalie Vértiz no suele aparecer en podcasts ni streamings. Ella misma lo admitió al inicio de su visita a ‘La Manada’, el espacio conducido por Laura Spoya y Mario Irivarren: era apenas su segunda aparición en ese tipo de formato. Pero cuando llegó, llegó con todo.

En poco más de una hora de conversación, la exreina de belleza habló de su carrera, de sus sueños y, sobre todo, de su matrimonio con Yaco Eskenazi, con quien lleva once años casada y a quien describe como su mayor impulso. La entrevista tocó un tema que sus seguidores llevan años preguntándose: ¿cuál es la fórmula detrás de una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano?

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La respuesta de Vértiz no fue un manual de autoayuda ni una lista de pasos. Fue algo más cercano y más honesto: una reflexión sobre la imperfección, el humor y la decisión diaria de elegirse.

“Nunca querer que sea la perfección”: la filosofía de Natalie sobre el amor

Para Vértiz, el error más frecuente en las relaciones es el peso de las expectativas. “Siempre quieres que sea la perfección, siempre quieres que sea un diez, siempre quieres que sea lo que pensaste que querías que fuera. Y en verdad eso no es cierto”, afirmó la modelo en el podcast.

Su argumento fue directo: las personas tienen días buenos y días malos, y pretender lo contrario solo lleva a que la relación “termine yéndose por un tacho”. Lejos de quedarse en lo abstracto, Vértiz describió cómo aplica esa filosofía en su vida cotidiana con Eskenazi. Contó que elige ver el lado positivo de su esposo por encima de sus defectos, aunque eso no significa callarse cuando algo no le gusta.

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Natalie Vértiz afirmó en La Manada que no imagina una vida sin Yaco Eskenazi después de once años de matrimonio.

“Yo elijo ver a Yaco siempre del lado lindo de lo que él tiene. Me encanta lo divertido que es, me encanta lo buen papá que es. Todo el rato me estoy riendo con Jaco”, señaló. Y fue más lejos: “No me imagino una vida sin él”, afirmó, antes de agregar que prefiere enfocarse en eso antes que buscar motivos de queja.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando habló del juego deliberado como herramienta de pareja. “A veces me invento que estoy resentida por algo, pero es mentira, para ver qué hace Jaco. Ese jugueteo, esas cositas de pareja, creo que se deberían conservar con el tiempo”, indicó Vértiz, quien agregó que suele grabarlo sin que él se dé cuenta, solo para reírse de sus reacciones.

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Irivarren le preguntó directamente qué consejo daría a quienes quieren cuidar su relación. La respuesta de Vértiz fue contundente: “No le eches todo ese peso a tu pareja, de que siempre tiene que ser la persona ideal en todos los momentos. Nadie es perfecto”.

Y añadió que el secreto está en entender que dos personas pueden ser mundos distintos y aun así apuntar hacia el mismo horizonte: “Apoyarnos mutuamente en lo que cada uno quiere, buscar esos espacios para estar juntos, siempre tener como prioridad a tu pareja. Y eso no significa que dejes de hacer lo que tú quieres hacer con tu propia vida”.

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La familia de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz creció con el nacimiento de sus hijos Liam en 2014 y Leo en 2021.

Once años, una crisis y la pandemia que los reconectó

La historia entre Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi comenzó en 2013, cuando ambos coincidieron en el reality ‘Esto es Guerra’. La química entre ellos fue evidente desde el principio, aunque al inicio mantuvieron su romance en privado. En 2015, Eskenazi le propuso matrimonio en vivo y en televisión nacional, en uno de los momentos más recordados de la farándula peruana.

Ese mismo año, el 11 de julio, se casaron en una ceremonia civil en la hacienda Los Ficus, en Pachacámac. La familia creció en dos etapas: Liam nació en 2014, antes de la boda, y Leo llegó en 2021. La solidez de la pareja, sin embargo, no estuvo exenta de pruebas. Entre 2019 y 2020 atravesaron una crisis matrimonial que coincidió con la enfermedad y el fallecimiento del padre de Eskenazi.

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El propio conductor lo reconoció públicamente: “Habíamos hecho una brecha”, admitió, y señaló que en ese momento llegaron a considerar la posibilidad de separarse. Fue la comunicación y el esfuerzo de ambos lo que les permitió superar ese período. La pandemia, paradójicamente, funcionó como un espacio de reconexión, y la decisión de tener un segundo hijo reforzó el vínculo.

Natalie Vértiz sostuvo que proteger la privacidad de la pareja y elegirse cada día fortalece el matrimonio.

Eskenazi también ha sido transparente sobre su vida antes de conocer a Vértiz. En una entrevista reveló que antes de esta relación nunca había sido fiel a ninguna pareja, y que fue ella quien lo transformó. Vértiz, por su parte, ha bromeado públicamente con ese pasado: “Si tú me fallas, le fallas al Perú”, declaró en una ocasión que se volvió popular entre sus seguidores.

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