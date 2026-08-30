Casi 10 mil policías en tres regiones ya no tienen presupuesto para comer: comisarías cuentan con S/ 0 para cubrir alimento diario

Infobae Perú accedió a documentos en los que se revela que 68 comisarías de las regiones de Huánuco, San Martín y Ucayali ya no tienen dinero para dar de comer a sus policías. (PNP)

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Un grupo de hasta 9,971 agentes de la Policía Nacional del Perú ya no cuentan con presupuesto que cubra su ración diaria de alimentos durante su servicio en tres regiones del Perú. Información a la que accedió Infobae Perú revela que los policías de Huánuco, San Martín y Ucayali no solo ya no reciben su Ración Orgánica Única Diaria (ROUD), también llamada “rancho”, sino que sus solicitudes de presupuesto adicional solo para los últimos meses del 2026 siguen sin ser atendidas por el Ministerio del Interior.

Como se recuerda, para el 19 de marzo del 2026 se publicó el Decreto Supremo N° 02-2026-IN firmado por el entonces ministro del Interior, José Zapata, en el que se hacía oficial la incorporación de 5,655 nuevos agentes de la PNP a nivel nacional con el fin de aumentar la capacidad de la Policía para atender la problemática de la inseguridad ciudadana en el Perú.

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Sin embargo, solo una semana después, el 8 de abril de este año, se documentó el primer problema de esta medida de emergencia: el alta de 771 nuevos policías en las regiones de Huánuco, San Martin y Ucayali no vino acompañada del presupuesto que debería haberse asignado para su alimentación.

Cuatro meses pidiendo presupuesto

Este medio accedió al Oficio N° 320-2026-COMOPPOL/DIRNOS-PNP/REGPOL-HCO/UE.035/UNIADM dirigido al general PNP Óscar Llanos Cárdenas, director de Planeamiento Institucional de la PNP - Lima, en el que se solicitó un presupuesto adicional de S/ 1,8 millones para atender las necesidades del personal policial asignado a estas regiones.

Primer pedido de presupuesto adicional para alimentación de agentes de la PNP de las regiones Huánuco, San Martín y Ucayali dirigido al general Óscar Llanos Cárdenas, director de Planeamiento Institucional de la PNP - Lima. (Foto: Composición - Infobae Perú)

“Se solicita recursos adicionales, hasta por la suma 1,824,900.00 soles, para el pago del Servicio de alimentación del personal PNP de reciente egreso que viene prestando servicios en las unidades dependientes presupuestalmente de esta unidad ejecutora”, indica el documento.

Aquel fue solo el primer pedido de presupuesto dirigido al general Llanos Cárdenas. Infobae Perú también accedió a más oficios enviados a su despacho en los que el pedido de presupuesto adicional por motivos de alimentación se incrementó:

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Para el 6 de mayo la solicitud fue enviada nuevamente, pero esta vez por un monto de S/ 4,8 millones; mientras que para el 4 de junio el pedido fue de S/ 6,7 millones y se destacó con carácter de “MUY URGENTE” para “atender el servicio de Ración Orgánica Única Diaria (ROUD) al personal policial antiguo y de reciente egreso de las regiones policiales de Huánuco, San Martin y Ucayali, a partir del mes de junio a diciembre 2026”.

Para el 13 de junio del 2026, el Ministerio de Economía liderado entonces por Rodolfo Acuña, otorgó un presupuesto adicional para el Mininter por medio del Decreto Supremo N° 103-2026-EF. Sin embargo, el pedido de presupuesto para las regiones de Huánuco, San Martín y Ucayali no fue atendido. Según documentos revisados por Infobae Perú, aunque se solicitó S/ 6,7 millones apenas unos días antes, el Mininter solo accedió a otorgar un monto de S/ 1,5 millones.

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Con fecha 9 de julio, el pedido de presupuesto adicional para estas regiones se redujo hasta S/ 3,4 millones para cubrir con la atención del llamado “rancho” para los agentes de la PNP de las regiones de Huánuco, San Martín y Ucayali. Aún así, no hubo respuesta positiva.

Infobae Perú intentó conversar con el Comandante General de la PNP, Oscar Arriola, para consultar por el pedido de presupuesto para alimentación de policías en tres regiones, pero no obtuvo respuesta. (Congreso de la República)

Cuatro meses después, el 10 de agosto, el general Llanos Cárdenas recibió su último pedido de presupuesto con carácter de “MUY URGENTE” para atender la demanda de los policías, sin éxito.

68 comisarías sin ración de alimentos

Para el día 12 de agosto, el pedido de los S/ 3,4 millones de presupuesto para garantizar la alimentación de los policías de estas regiones escaló a los altos mandos de la Policía Nacional por medio de dos oficios enviados al inspector de la PNP, el teniente general PNP Augusto Ríos Tiravanti; y al comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Los documentos detallan que “existen actualmente unidades policiales que han agotado o se encuentran próximas a agotar el presupuesto disponible”.

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Según el director del Instituto de Defensa Legal Policial (IDL-POL), Jesús Poma Zamudio, actualmente las comisarías ya no cuentan con dinero para cubrir los alimentos y cada agente de la PNP debe encargarse de conseguir su propia comida y, en caso de que las comisarías hayan contratado los servicios de un concesionario, advirtió que se podrían generar deudas entre empresas proveedoras del servicio y la PNP.

“Hay algunas unidades que están alejadas, no tienen presupuesto. Entonces, hay muchos que van a la comisaría y dicen: “No, pero ya no hay presupuesto. La concesionaria ha tenido que renunciar”. Obviamente, la concesionaria, que es una particular, genera una deuda, porque dicen “tú tenías que pagarme a fin de mes y no me estás pagando”"

Lista de 68 comisarías y contratos de concesión en riesgo por falta de presupuesto para alimentación de agentes de la PNP en las regiones de Huánuco, San Martin y Ucayali. (Foto: Composición/Infobae Perú)

Documentos a los que accedió Infobae Perú indican la existencia de una lista de 68 comisarías distribuidas en las regiones policiales de Huánuco, San Martín y Ucayali que han estimado la fecha en la que se agotará su presupuesto para cubrir la alimentación de sus policías. En algunos casos, se estimó que para mediados de agosto el presupuesto para comida era de cero soles.

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Este medio accedió en exclusiva a la versión de un agente de la PNP perteneciente a una de estas regiones policiales:

“Nosotros actualmente ya no tenemos rancho, desayuno, ni almuerzo, porque dicen que hay déficit de presupuesto. Y en ese caso, ¿qué podemos hacer al respecto? tenemos que ir a comprar nuestra comida en la calle y adjuntar el comprobante, la boleta (...) Tenemos una hora para pasar nuestros alimentos. Ahora que no vamos a tener rancho, algunos tenemos que ir a nuestras casas y nos causa un poco de incomodidad, ¿cómo es posible que no haya presupuesto para la comida del personal policial? (…) Nos comunicó la concesionaria que no nos va a dar rancho (...)”, indicó el agente PNP

Infobae Perú pudo conocer que el senador Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, tomó conocimiento de este caso y envió un oficio al ministro del Interior, César Astudillo, para solicitarle que disponga “las acciones necesarias para evaluar y atender con carácter urgente el requerimiento presupuestal señalado, a fin de evitar la interrupción del servicio de alimentación del personal policial y una eventual afectación al normal cumplimiento de sus funciones”.

Oficio enviado por el senador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) al ministro del Interior, César Astudillo, por la falta de presupuesto para la alimentación de agentes de la PNP. (Foto: Composición - Infobae Perú)

Este medio intentó comunicarse con el senador de Fuerza Popular para consultarle por el estado de su solicitud, si tuvo algún contacto con el ministro Astudillo o con la presidenta Keiko Fujimori para extender la solicitud de los casi 10 mil agentes de la PNP afectados por esta situación, pero no obtuvo respuesta.

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Infobae Perú también intentó hacer la consulta directamente al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, pero tampoco contestó.