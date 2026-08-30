Perú

Beto Ortiz insinúa que se reconcilió con Jaime Bayly y sorprende con confesión: “He sido su fan de siempre”

El periodista se refirió a las diferencias que tuvo en el pasado con el escritor, pero destacó su trabajo dentro y fuera de la televisión

Retratos de dos hombres con anteojos y saco azul: Beto Ortiz a la izquierda y Jaime Bayly a la derecha
Los periodistas peruanos Beto Ortiz y Jaime Bayly coinciden en recientes declaraciones sobre su relación profesional y personal.
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El periodista Beto Ortiz sorprendió al referirse públicamente a su vínculo con Jaime Bayly, figura central de la televisión y la literatura peruana, y reveló que, tras años de distanciamiento, ambos han alcanzado un punto de entendimiento. En conversación con Trome, Ortiz reconoció que siempre admiró a Bayly y valoró la forma en que el escritor lo recibió, dejando entrever que las diferencias del pasado quedaron atrás. “Fue muy generoso al recibir al reportero del programa”, relató Ortiz, quien considera que Bayly atraviesa un momento de madurez personal.

La relación entre Ortiz y Bayly estuvo marcada durante años por desacuerdos y distanciamiento, pero el periodista describió cómo percibe actualmente al escritor. Según contó Ortiz, observa a Bayly en una etapa distinta, donde la experiencia y el paso del tiempo han influido en su manera de afrontar los conflictos.

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Lo veo en una etapa de su vida con la sabiduría que dan los años, en la que ya no quiere estar acumulando rencores en la mochila, y coincido plenamente con esa manera de vivir”, afirmó Ortiz en la entrevista.

Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.
Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.

El reconocimiento de Ortiz hacia Bayly no solo se limita al presente. El periodista destacó que su admiración por el escritor se remonta a su propia adolescencia, mucho antes de iniciar su carrera televisiva.

“He sido fan de Bayly desde siempre. Yo estaba en el ‘cole’ cuando él hacía televisión”, rememoró Ortiz, dejando claro que la influencia de Bayly resultó determinante en su formación profesional.

Beto Ortiz se revela admirador de Jaime Bayly

En el desarrollo de la entrevista, Ortiz profundizó sobre la influencia que Bayly ha tenido tanto en la televisión como en la literatura. Explicó que no solo sigue con atención las apariciones mediáticas del escritor, sino que también escucha el podcast que realiza actualmente. “Sí, lo veo. Él revolucionó la televisión; la literatura, también”, enfatizó Ortiz en diálogo con Trome.

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El periodista cuestionó la manera en que parte del ambiente literario peruano trata a Bayly. Según Ortiz, existe un sector que no valora el aporte del escritor, pero considera que el impacto de sus libros supera al de otros autores de su generación. “La argolla literaria lo ningunea porque le tiene bronca, pero Jaime con sus libros ha remecido más conciencias que todos los escritores de su generación”, sostuvo Ortiz, defendiendo la relevancia de Bayly en el ámbito cultural.

Jaime Bayly revela el error que lo distanció de sus hijas y lamenta sus consecuencias
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El diálogo también abordó el efecto que figuras como Bayly pueden tener en quienes aspiran a trabajar en los medios. Ortiz recordó que, en una ocasión, el escritor expresó públicamente su aprecio por su carrera y llegó a manifestar que deseaba ser como él. Lejos de restarle importancia, Ortiz reconoció que la admiración hacia quienes ya ocupaban espacios en la pantalla influyó en sus propias metas profesionales.

Sí, sin duda. Cuando haces televisión, quieres ser como los que están. Sería idiota negarlo”, explicó Ortiz, comparando esa admiración con la de un niño que sueña con seguir los pasos de su ídolo deportivo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de coincidir nuevamente en un set de televisión junto a Bayly, Ortiz se mostró optimista y directo: “Sin duda, ocurrirá”. La declaración suma un nuevo capítulo a la historia entre ambos comunicadores, marcada por desencuentros, admiración recíproca y el reconocimiento de una trayectoria que los ha convertido en referentes de la televisión y la literatura peruana.

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