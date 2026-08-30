Premier Luis Galarreta sobre contratación de su esposa en Congreso: “No tengo que aclarar, que aclare la institución”

Galarreta sostuvo que María Luisa Carrillo cumple con los requisitos del puesto y que su experiencia previa la respalda

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, negó que exista alguna irregularidad en la contratación de su esposa, María Luisa Carrillo, en el Congreso y afirmó que corresponde a la institución explicar el proceso, ya que él no intervino en su incorporación.

En una entrevista difundida este domingo por Perú21, Galarreta señaló que Carrillo tiene experiencia en el Parlamento y el sector privado, y sostuvo que cumple con los requisitos para ocupar el puesto.

“Ella ha trabajado en el Congreso muchos años con la doctora (Martha) Hildebrandt. Nunca trabajó en mi oficina. Cumple los requisitos y no tiene impedimento, porque yo estoy de licencia en el Parlamento Andino”, afirmó.

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“No tengo que aclarar nada porque yo no he contratado. Que aclare la institución. Y es bien simple. Cumple los requisitos, no tiene impedimentos. No hay nada más que decir”, agregó.

Luis Galarreta negó cualquier irregularidad en la contratación de su esposa en el Congreso y afirmó que no tuvo participación en el proceso

Galarreta consideró que se “intenta armar una novela” en torno a la contratación de su cónyuge, y defendió a la Administración de la presidenta Keiko Fujimori, de la que dijo que no ha “entrado a robar”, sino “a trabajar”.

Sus declaraciones surgieron luego de que fuera consultado por la designación de la excongresista Tania Ramírez como representante del portafolio de Educación en la Derrama Magisterial, decisión adoptada por el ministro José Antonio Chang, quien compartió viajes con la exparlamentaria a Estados Unidos y Panamá.

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“No he podido hablar con el ministro Chang. Conociendo su nivel y habiendo sido ministro antes, tendrá alguna explicación. Y yo mismo digo que hay que ser bien inútil para pensar que alguien puede contratar algo que está prohibido”, apuntó.

El caso de Carrillo

La Encerrona reveló la semana pasada que Carrillo cuenta con un correo electrónico institucional del Parlamento, figura en el directorio de la institución y está bajo la jefatura de Ana Patiño, diputada de Fuerza Popular por la región Junín.

El titular del Gabinete consideró que existe un intento de generar polémica y reiteró que la administración de Keiko Fujimori llegó “a trabajar”

Según el programa, ambas trabajaron en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) durante la Administración de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025). Patiño estuvo a cargo del gabinete de asesores del entonces ministro Ángel Manero, mientras que la esposa del premier trabajó como consultora hasta junio de este año.

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El medio intentó sin éxito obtener respuestas de Patiño, Galarreta y representantes de Fuerza Popular. Además, señaló que, aunque el primer ministro consignó a comienzos de año en su declaración jurada como parlamentario andino que su esposa no tenía empleo, en el documento de ingresos y bienes de 2026 Carrillo registró un salario mensual de 23.800,11 soles.

De acuerdo con el documento, 16.900,11 soles corresponden al sector público y 6.900 soles al sector privado. Carrillo también declaró bienes por 747.594,49 soles y otros activos por 393.577,47 soles. Ambos conceptos suman 1.141.171,96 soles.

Fue asesora congresal en 2020, cuando Galarreta era consejero de Fuerza Popular, y candidata de ese partido a regidora de Surco en 2018. Su perfil de LinkedIn también señala que fue coordinadora parlamentaria de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

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