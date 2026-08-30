Perú

Rafael López Aliaga plantea que sicarios sean objetivos militares: “Que la policía les pueda meter un balazo de frente”

El líder de Renovación Popular hizo la propuesta al referirse al asesinato de Betsy Mallma, lideresa de ollas comunes de San Juan de Miraflores

Renovación Popular
Rafael López Aliaga propuso que los sicarios y extorsionadores sean considerados “objetivos militares” para que la policía pueda abatirlos directamente
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, planteó este domingo que los delincuentes dedicados al sicariato y la extorsión sean considerados “objetivos militares”, de modo que los efectivos policiales puedan abatirlos “de frente”.

El exalcalde capitalino hizo estas declaraciones durante un acto partidario en Carabayllo, donde se refirió al asesinato de Betsy Mallma, lideresa de ollas comunes, a quien presentó como una “heroína” por haberse resistido al pago de extorsiones.

“En Estados Unidos un terruco urbano es objetivo militar. ¿Qué significa eso? Que si lo encuentran, se lo bajan en una. Aquí también. Delegación de funciones, sí, pero aquí terruco (...) va a ser objetivo militar. Que la Policía lo vea y le pueda meter un balazo de frente. Hay que irlos mandando a la otra vida”, agregó.

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El líder de Renovación Popular vinculó esta propuesta con la delegación de facultades en materia de seguridad que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha solicitado al Legislativo. “En la delegación de funciones vamos a añadirle más temas para erradicar ese terrorismo urbano”, señaló.

Rafael López Aliaga
El líder de Renovación Popular vinculó esta iniciativa con la delegación de facultades en seguridad solicitada por el Gobierno al Congreso y criticó la demora en mostrar resultados

Subrayó que la seguridad ciudadana debe ser atendida como una prioridad inmediata y cuestionó el llamado de Fujimori a esperar hasta el próximo año para mostrar resultados, también en este ámbito.

“Cada día tenemos seis muertos en todo el Perú. No aguanta para el próximo año”, dijo al precisar que no le preocupa recibir críticas por su inciativa y exhortar nuevamente a la presidenta a retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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Otra de sus propuestas incluye crear una oficina municipal de seguridad e inteligencia, con personal de las Fuerzas Armadas y la PNP, para recibir denuncias de extorsión, proteger a las víctimas, geolocalizar llamadas y elaborar expedientes sobre los presuntos delincuentes para entregarlos a las autoridades.

También propuso recurrir a la cooperación internacional, especialmente mediante acuerdos con Estados Unidos, e informó que presentará ante el Concejo Metropolitano de Lima una propuesta para que la avenida Camino Real de San Juan de Miraflores pase a llamarse Betsy Mallma, además de la iniciativa de erigir un monumento en su honor.

“Eso no se queda así”, afirmó antes de pedir un minuto de silencio por la dirigenta asesinada.

El llamado a considerar a los sicarios como “objetivo militar” coincidió con el secuestro de un empresario minero en una vía pública de Trujillo, luego de que un grupo de atacantes con uniformes policiales interceptara su vehículo y asesinara a sus cuatro acompañantes.

Rafael López Aliaga
El planteamiento de López Aliaga coincidió con el secuestro de un empresario minero en Trujillo, incidente en el que cuatro acompañantes fueron asesinados por atacantes disfrazados de policías

El hecho ocurrió cuando el empresario y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, circulaban en un vehículo de alta gama por la capital de la región de La Libertad, después de salir de una discoteca cercana.

El automóvil fue interceptado a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) de la PNP por individuos que, según testigos, llevaban uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

El empresario raptado ha sido identificado como Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

Entre los cuatro asesinados se encuentran la pareja del empresario, Andrea Monzón Lingan, así como Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.

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