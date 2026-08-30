Alex Valera hizo fuerte autocrítica, pese a remontada de Universitario ante UTC: “No podemos regalar goles”

Tras una victoria trabajada, Alex Valera comparte sus impresiones. El atacante 'crema' habla sobre la importancia de la charla en el vestuario, el buen momento de sus compañeros y su compromiso de seguir anotando para ayudar al equipo.

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Universitario de Deportes protagonizó una nueva remontada el sábado 29 de agosto, tras revertir un 2-0 en contra frente a UTC y terminar imponiéndose 4-2. Con este resultado, el equipo dirigido por Héctor Cúper se mantiene en la cima del Torneo Clausura después de siete fechas.

Tras el triunfo, Alex Valera se detuvo ante las cámaras de L1 Max para expresar una autocrítica. El delantero subrayó la importancia de no conceder goles y advirtió que el equipo no siempre tendrá la posibilidad de remontar: “Primero, creo que tenemos que hacer autocrítica sobre el primer tiempo, porque esto no puede pasar. No siempre vamos a poder dar vuelta un partido, así que tenemos que ser autocríticos entre nosotros. No puede volver a ocurrir, no podemos regalar goles”.

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Valera reconoció la calidad del primer tanto de Luis Arce, pero remarcó que el segundo gol de UTC fue producto de un error propio: “El primer gol fue un golazo, pero el segundo fue un error nuestro y no podemos regalarlo otra vez”.

El atacante también valoró la actitud del equipo para revertir el resultado y sumar tres puntos: “Estoy contento porque el equipo luchó hasta el final. Es un grupo que no deja de correr hasta que termina el partido. Queremos que la hinchada nos entienda. A veces podemos equivocarnos, pero hoy pudimos revertir la situación y sumar tres puntos, que necesitábamos”.

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Alex Valera hizo fuerte autocrítica luego de la remontada de Universitario ante UTC por Torneo Clausura 2026.

La clave para la remontada

Alex Valera destacó que el gol de Jairo Concha, que descontó a pocos minutos del final del primer tiempo, fue clave para la remontada de Universitario. Esa anotación permitió al equipo calmarse, llegar al vestuario con otra actitud y afrontar el segundo tiempo con energías renovadas, donde lograron concretar la victoria.

“Con el gol de Jairo tuvimos un aire para el segundo tiempo. Sabíamos que podíamos revertirlo, pero como te digo, no siempre será así. Hay que hacer autocrítica y trabajar duro porque todavía se vienen muchos partidos importantes”, señaló el delantero.

En un momento clave del partido, Jairo Concha se hizo cargo de un tiro libre y lo convirtió en un golazo para descontar el marcador frente a UTC. Una ejecución perfecta que dejó sin reacción al arquero rival.

Elogió a César Inga

Valera también elogió a César Inga, responsable del centro que le permitió anotar. El delantero resaltó que el lateral izquierdo ha recuperado su nivel y actualmente lo demuestra en el campo.

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“César Inga ha recuperado su nivel. Nunca lo perdió, solo le faltaba un poco de confianza, pero ahora la está teniendo y lo está demostrando. Ha dado varias asistencias y es un jugador importante en esta etapa del torneo”, afirmó Valera.

Fiel a su historia, Universitario de Deportes remonta un partido increíble. Mira el gol de Alex Valera que desató la locura de la hinchada y selló la victoria crema en el Héroes de San Ramón.

Su felicidad por seguir anotando con Universitario

Por último, el delantero de Universitario expresó su satisfacción por continuar marcando con la camiseta ‘crema’, en un plantel donde la competencia por un lugar en el ataque es intensa junto a Gianluca Lapadula, Lisandro Alzugaray, José Rivera y Edison Flores.

“Gracias a Dios, espero seguir anotando y, sobre todo, ayudar al equipo. Como dije antes, no tenemos otra oportunidad, esta es la única que tenemos y tenemos que aprovecharla”, concluyó Valera.

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Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes visitará a Comerciantes Unidos por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se disputará el sábado 5 de septiembre a las 20:30 en el estadio Monumental de Ate. Las ‘águilas cutervinas’ afrontarán este encuentro tras una derrota por 3-2 ante FC Cajamarca en el clásico regional.