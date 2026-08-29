Golazo de Luis Arce con remate al ángulo en Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026

Luis Arce desata la euforia en el Estadio Héroes de San Ramón con un soberbio derechazo desde fuera del área que se cuela por la escuadra. Un golazo que le dio la ventaja a UTC sobre Universitario.

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El sábado 29 de agosto, Universitario de Deportes visitó a UTC por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo local se adelantó en Cajamarca con un gol de larga distancia de Luis Arce, cuyo remate se clavó en el ángulo de la portería defendida por Diego Romero.

El gol llegó a los 16 minutos. La ‘U’ mostró iniciativa en el estadio Héroes de San Ramón, generando tiros de esquina y acercamientos al arco del ‘gavilán del norte’. Sin embargo, UTC sorprendió con un potente remate de Arce.

El ecuatoriano controló el balón cerca del sector derecho, a varios metros del área ‘crema’, levantó la cabeza y disparó ante la débil marca de los jugadores de Universitario. Su remate, con pierna derecha, tomó altura y velocidad, dejando sin reacción a Diego Romero.

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El arquero de la ‘U’ solo pudo lanzarse, pero la pelota ingresó en el ángulo, provocando la celebración de jugadores, cuerpo técnico e hinchas de UTC, que festejaron el primer tanto y la ventaja frente al tricampeón en Cajamarca.

Golazo de Luis Arce para el 1-0 de UTC ante Universitario en el Torneo Clausura 2026.

UTC gana 2-0 a Universitario

UTC no permitió que Universitario se recuperara del primer gol y amplió la ventaja en menos de cinco minutos. A los 20’, David Camacho detectó la defensa ‘crema’ adelantada y filtró un pase preciso para Abdiel Arroyo.

El delantero panameño controló el balón, se perfiló para rematar con la derecha y definió entre las piernas de Diego Romero, que intentó achicar el ángulo. Arroyo marcó el 2-0 en el estadio Héroes de San Ramón, aumentando la preocupación en la ‘U’.

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Abdiel Arroyo aprovecha un gran pase filtrado a la espalda de la defensa y define con precisión para marcar el 2-0 de UTC sobre Universitario. La hinchada en Cajamarca celebra el segundo tanto de su equipo en el primer tiempo | L1MAX

Héctor Cúper metió a Piero Quispe para buscar soluciones

Tras el 2-0 de UTC, el técnico Héctor Cúper decidió modificar el mediocampo e ingresó a Piero Quispe en reemplazo de Adrián Quiroz, con el objetivo de buscar el descuento en la altura de Cajamarca.

La intención con la entrada de Quispe era aprovechar su capacidad de desequilibrio y abrir espacios frente a una defensa local que se replegaría para mantener la ventaja. El exPumas aporta mayor habilidad en el uno contra uno respecto a Quiroz.

Universitario descontó con un golazo de tiro libre de Jairo Concha

El gol de la ‘U’ llegó a los 45 minutos, cerca del final de la primera parte, tras una ejecución precisa de tiro libre de Jairo Concha. El mediocampista tomó el balón, hizo una carrera corta que insinuaba un posible centro y remató con pierna derecha.

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La pelota ganó altura y, mientras el arquero Ignacio Barrios esperaba un envío al área, el disparo se metió en el ángulo de su arco. El tanto, convertido en un momento clave, permitió que Cúper encarara el entretiempo con mayor tranquilidad y ajustara su planteo para buscar el triunfo como visitante en el complemento.

En un momento clave del partido, Jairo Concha se hizo cargo de un tiro libre y lo convirtió en un golazo para descontar el marcador frente a UTC. Una ejecución perfecta que dejó sin reacción al arquero rival.

Próximo partido de UTC

Por la octava jornada del Torneo Clausura, UTC será visitante frente a Alianza Atlético en Sullana. El partido está programado para el viernes 4 de septiembre a las 15:15 horas en el estadio Campeones del 36.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes visitará a Comerciantes Unidos en la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se jugará el sábado 5 de septiembre a las 20:30 en el estadio Monumental de Ate. Su rival llegará tras haber perdido 3-2 ante FC Cajamarca en el clásico de su región.

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