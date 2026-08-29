Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes visita hoy, sábado 29 de agosto, a UTC en Cajamarca en uno de los duelos más atractivos de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Realidades opuestas para ambas escuadras, lo que anticipa un envite en que ambos conjuntos buscarán las tres unidades a como dé lugar.

Alianza Lima , por su parte, dejó escapar la posibilidad de alcanzar la punta en solitario. El equipo blanquiazul empató 1-1 frente a Melgar en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, y quedó tercero con 12 puntos. El cuadro ’ íntimo ’ todavía mantiene su condición de invicto en el Clausura, con tres triunfos y tres empates.

Universitario de Deportes también llegó a 13 unidades después de imponerse por 3-0 a Los Chankas en el estadio Monumental. El resultado permitió que los dirigidos por Jorge Fossati se recuperaran después de una derrota y un empate en sus dos presentaciones anteriores. La ‘U’ suma cuatro victorias, un empate y una derrota, con 11 goles a favor y siete en contra.

Deportivo Garcilaso logró conservar el primer puesto gracias a sus 13 puntos. El conjunto cusqueño derrotó 4-1 a Cusco FC en una nueva edición del clásico imperial y alcanzó cuatro triunfos, un empate y una derrota en las seis jornadas disputadas. Además, registra una diferencia de goles de +6.

El jueves 27 de agosto, Franco Velazco , administrador de Universitario de Deportes , ofreció una conferencia de prensa en el estadio Monumental de Ate para presentar el balance de su primer año de gestión. Destacó el aumento de los ingresos económicos y el monto abonado para reducir la deuda del club.

UTC , en cambio, atraviesa su peor momento en el torneo. En la última fecha, el equipo cajabambino cayó 3-1 ante Comerciantes Unidos y acumula cuatro derrotas, dos empates y ninguna victoria en el Clausura. Con apenas dos puntos —y con una deducción de dos unidades por deudas—, el ‘ gavilán del norte ’ ocupa el último lugar de la tabla, empatado en puntos con ADT .

Universitario llega al duelo en un buen momento. En su último partido por el Torneo Clausura 2026 , el conjunto crema goleó 3-0 a Los Chankas en el Estadio Monumental con un doblete de Gianluca Lapadula y un tanto de Alex Valera . El resultado le permitió mantenerse en la segunda posición de la tabla del Clausura con 13 puntos en seis jornadas, a la par del líder Deportivo Garcilaso y con mejor diferencia de goles que el tercer clasificado.

El encuentro más reciente entre Universitario y UTC se disputó el 14 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental y terminó con victoria de los cremas por 2-0. Lisandro Alzugaray abrió el marcador al minuto 61, mientras que Alex Valera sentenció el partido en el tiempo añadido del segundo tiempo, al minuto 90+11’, mediante un penal.

Universitario de Deportes retomó la fórmula que le permitió obtener buenos resultados en los últimos años: defensa con tres centrales y un planteo directo. Bajo la dirección de Héctor Cúper , el equipo lidera el Torneo Clausura 2026 tras seis jornadas disputadas. A continuación, el cronograma de los partidos que le quedan en la competencia.

08:22 hs

Canal TV para ver Universitario vs UTC por el Torneo Clausura 2026

La cobertura del partido entre Universitario y UTC se verá por L1 MAX, el canal encargado de llevar la señal a todos los hogares del país donde esté disponible en la programación. Esta opción permitió que los seguidores vieran el encuentro directamente desde sus televisores, sin la necesidad de recurrir a servicios adicionales o conexiones digitales.

En el entorno digital, la plataforma L1 Play ofreció la posibilidad de seguir el partido en directo mediante suscripción. Usuarios de teléfonos móviles, tabletas y computadoras pudieron conectarse en tiempo real, lo que amplió la experiencia más allá de la televisión convencional y facilitó el acceso desde cualquier lugar con conexión a internet.

Para quienes buscaban un relato detallado y actualizaciones permanentes, Infobae Perú proporcionó una cobertura completa. El medio digital acompañó a los lectores desde la previa hasta el resumen final, con incidencias minuto a minuto y reportes de goles. Así, quienes optaron por el seguimiento escrito contaron con información constante y detallada durante todo el desarrollo del evento.