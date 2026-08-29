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Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los elencos de Héctor Cúper y Cristian Paulucci se verán las caras sobre el verde del estadio Héroes de San Ramón. Sigue los pormenores del encuentro

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08:22 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes visita hoy, sábado 29 de agosto, a UTC en Cajamarca en uno de los duelos más atractivos de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Realidades opuestas para ambas escuadras, lo que anticipa un envite en que ambos conjuntos buscarán las tres unidades a como dé lugar.

08:22 hsHoy

Así marcha la pelea por el liderato del Torneo Clausura 2026

Deportivo Garcilaso logró conservar el primer puesto gracias a sus 13 puntos. El conjunto cusqueño derrotó 4-1 a Cusco FC en una nueva edición del clásico imperial y alcanzó cuatro triunfos, un empate y una derrota en las seis jornadas disputadas. Además, registra una diferencia de goles de +6.

Universitario de Deportes también llegó a 13 unidades después de imponerse por 3-0 a Los Chankas en el estadio Monumental. El resultado permitió que los dirigidos por Jorge Fossati se recuperaran después de una derrota y un empate en sus dos presentaciones anteriores. La ‘U’ suma cuatro victorias, un empate y una derrota, con 11 goles a favor y siete en contra.

Alianza Lima, por su parte, dejó escapar la posibilidad de alcanzar la punta en solitario. El equipo blanquiazul empató 1-1 frente a Melgar en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, y quedó tercero con 12 puntos. El cuadro ’íntimo’ todavía mantiene su condición de invicto en el Clausura, con tres triunfos y tres empates.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura previo al inicio de la fecha 7.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura previo al inicio de la fecha 7.
08:22 hsHoy

Franco Velazco afirma que los ingresos de Universitario bordean los 140 millones de soles y revela cuánto se pagó de la deuda del club

El administrador de la ‘U’ brindó una conferencia de prensa en la que presentó el balance de su primer año al frente del equipo de Ate

El administrador presentó las mejoras que se dieron en el club durante su conferencia de prensa. Créditos: Universitario.

El jueves 27 de agosto, Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, ofreció una conferencia de prensa en el estadio Monumental de Ate para presentar el balance de su primer año de gestión. Destacó el aumento de los ingresos económicos y el monto abonado para reducir la deuda del club.

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08:22 hsHoy

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Viernes 28 de agosto

  • 15:00 horas — Comerciantes Unidos vs. FC Cajamarca

Sábado 29 de agosto

  • 13:00 horas — Los Chankas vs. Juan Pablo II
  • 15:30 horas — UTC vs. Universitario
  • 19:30 horas — Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

Domingo 30 de agosto

  • 11:00 horas — CD Moquegua vs. Alianza Atlético
  • 13:15 horas — ADT vs. Sport Huancayo
  • 15:30 horas — Sport Boys vs. Sporting Cristal
  • 19:00 horas — Cienciano vs. Cusco FC

Lunes 31 de agosto

  • 15:00 h — Atlético Grau vs. FBC Melgar
Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
08:22 hsHoy

Cómo llegan Universitario y UTC al partido

Universitario llega al duelo en un buen momento. En su último partido por el Torneo Clausura 2026, el conjunto crema goleó 3-0 a Los Chankas en el Estadio Monumental con un doblete de Gianluca Lapadula y un tanto de Alex Valera. El resultado le permitió mantenerse en la segunda posición de la tabla del Clausura con 13 puntos en seis jornadas, a la par del líder Deportivo Garcilaso y con mejor diferencia de goles que el tercer clasificado.

UTC, en cambio, atraviesa su peor momento en el torneo. En la última fecha, el equipo cajabambino cayó 3-1 ante Comerciantes Unidos y acumula cuatro derrotas, dos empates y ninguna victoria en el Clausura. Con apenas dos puntos —y con una deducción de dos unidades por deudas—, el ‘gavilán del norte’ ocupa el último lugar de la tabla, empatado en puntos con ADT.

Con goles, buen juego y el apoyo de su gente, Universitario superó a Los Chankas en el Estadio Monumental. No te pierdas el resumen completo con todas las incidencias, las polémicas y el análisis detallado del encuentro por la Liga 1.
08:22 hsHoy

El último antecedente entre Universitario y UTC

El encuentro más reciente entre Universitario y UTC se disputó el 14 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental y terminó con victoria de los cremas por 2-0. Lisandro Alzugaray abrió el marcador al minuto 61, mientras que Alex Valera sentenció el partido en el tiempo añadido del segundo tiempo, al minuto 90+11’, mediante un penal.

El cuadro 'crema' derrotó 2-0 a los cajamarquinos en el Monumental - Crédito: L1MAX.
08:22 hsHoy

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026: partidos para pelear por el título de la Liga 1

El equipo de Héctor Cúper tiene once encuentros más, entre ellos el clásico ante Alianza Lima en Matute. A continuación, el detalle de su calendario

Universitario pelea por el Torneo Clausura 2026: Conoce los partidos que le restan en este certamen.
Universitario pelea por el Torneo Clausura 2026: Conoce los partidos que le restan en este certamen.

Universitario de Deportes retomó la fórmula que le permitió obtener buenos resultados en los últimos años: defensa con tres centrales y un planteo directo. Bajo la dirección de Héctor Cúper, el equipo lidera el Torneo Clausura 2026 tras seis jornadas disputadas. A continuación, el cronograma de los partidos que le quedan en la competencia.

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08:22 hsHoy

Canal TV para ver Universitario vs UTC por el Torneo Clausura 2026

La cobertura del partido entre Universitario y UTC se verá por L1 MAX, el canal encargado de llevar la señal a todos los hogares del país donde esté disponible en la programación. Esta opción permitió que los seguidores vieran el encuentro directamente desde sus televisores, sin la necesidad de recurrir a servicios adicionales o conexiones digitales.

En el entorno digital, la plataforma L1 Play ofreció la posibilidad de seguir el partido en directo mediante suscripción. Usuarios de teléfonos móviles, tabletas y computadoras pudieron conectarse en tiempo real, lo que amplió la experiencia más allá de la televisión convencional y facilitó el acceso desde cualquier lugar con conexión a internet.

Para quienes buscaban un relato detallado y actualizaciones permanentes, Infobae Perú proporcionó una cobertura completa. El medio digital acompañó a los lectores desde la previa hasta el resumen final, con incidencias minuto a minuto y reportes de goles. Así, quienes optaron por el seguimiento escrito contaron con información constante y detallada durante todo el desarrollo del evento.

Universitario vs UTC: minuto a minuto del partido en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario vs UTC: minuto a minuto del partido en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.
08:21 hsHoy

Universitario vs UTC: día y hora del duelo por el Torneo Clausura 2026

El duelo entre los cremas y el gavilán del norte se jugará este sábado 29 de agosto en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2026. El partido, que promete gran expectativa, reunirá a dos equipos con realidades distintas en la tabla y renovadas ambiciones.

El horario de inicio ha sido unificado para varios países de la región. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a las 15:30 horas. Para quienes sigan la transmisión desde Chile, Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial será a las 16:30 horas. En Argentina, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 17:30 horas.

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