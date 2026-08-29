Impacto en el mar peruano: El Niño Costero seguirá afectando a la pesca y la distribución de especies en los próximos meses

Varias especies de aguas cálidas, como el tiburón ballena y la langosta verde, registran cambios en su distribución frente a la costa del Perú debido al fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tiburones ballena frente a Tumbes, langostas verdes en Áncash y más de diez especies tropicales en las costas de Lima: el calentamiento del Pacífico oriental reescribe la geografía marina del Perú. La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y advierte, en su informe técnico del 12 de agosto de 2026, que el fenómeno se extenderá con magnitud entre fuerte y extraordinaria al menos hasta el verano austral de 2027, con efectos directos sobre la actividad pesquera y la distribución de especies a lo largo del litoral.

El Índice Costero El Niño (ICEN) registró en julio de 2026 un valor temporal de 3,29, dentro de la categoría “Cálida Fuerte”, frente a los 0,96 de marzo —categoría “Cálida Débil”—, lo que refleja una escalada sostenida en apenas cuatro meses. Para la región Niño 1+2, que abarca las aguas frente a la costa peruana, el ENFEN estima una probabilidad de 57% para condiciones “Cálidas Extraordinarias” en septiembre, escenario que se mantendría como el más probable entre agosto de 2026 y enero de 2027.

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Tres pescadores artesanales recogen una red de pesca a bordo de una embarcación en la costa del Perú ante los efectos del fenómeno El Niño en los recursos marinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anchoveta, fuera de su hábitat habitual

La primera temporada de pesca 2026 de la anchoveta (Engraulis ringens) del stock norte-centro fue suspendida el 11 de junio. Las prospecciones del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) realizadas entre el 16 y el 30 de julio, entre Paita y Huacho, encontraron el recurso concentrado al sur de Salaverry, dentro de las 10 millas náuticas de la costa y a profundidades mayores a lo normal, con estructuras de tallas juveniles y presencia de larvas. Los indicadores reproductivos al 31 de julio mostraron un ligero aumento de la actividad gonadal, aunque aún por debajo de los patrones históricos.

El ENFEN proyecta que esta situación se mantendrá en las próximas semanas, con la anchoveta replegada frente a la costa central y un incremento gradual de su madurez gonadal y del proceso de desove. En la segunda temporada de pesca 2026 de la zona sur —autorizada con un Límite Máximo Total de Pesca Permisible (LMTCP) de 251.000 toneladas— no se reportaron desembarques al 10 de agosto. Otras especies transzonales como el jurel (Trachurus murphyi) y la caballa (Scomber japonicus) también presentaron distribuciones restringidas, con núcleos reducidos dentro de las 5 millas náuticas durante agosto.

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pesca - anchoveta

Especies tropicales cambian su distribución en el litoral peruano

El calentamiento marino alteró la distribución de decenas de especies a lo largo de toda la costa. El monitoreo ambiental de los Laboratorios Costeros del IMARPE documentó la presencia de organismos propios de aguas tropicales en zonas donde históricamente no se registran:

En Tumbes : el tiburón ballena ( Rhincodon typus )

En La Libertad : la chopa ( Kyphosus elegans ) y el bereche ( Larimus acclivis )

En Áncash : la melva ( Auxis eudorax ), la callana ( Orthopristis chalcea ), la langosta verde ( Panulirus gracilis ) y la jaiva ( Callinectes arcuatus )

En Lima: al menos diez especies de aguas cálidas, entre ellas la sierra (Scomberomorus sierra), la picuda (Sphyraena ensis) y el pampanito de hebra (Alectis ciliaris)

Frente a la costa central, el ENFEN prevé la continuidad de especies asociadas a aguas ecuatoriales —como el pez sierra y la samasa— y de aguas oceánicas, como el perico, el barrilete y el atún aleta amarilla. El machete, especie litoral propia del norte, continuará desplazado al sur de su área de distribución normal.

Especies de aguas cálidas como el tiburón ballena y la langosta verde se registran en el litoral peruano por el incremento de la temperatura marina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura del mar y productividad costera

Las anomalías positivas de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) continuaron en aumento en el Pacífico ecuatorial central, con núcleos superiores a +3 °C (5,4 °F). La oxiclina —capa que delimita la zona de mínimo oxígeno— se ubicó por debajo de su posición climatológica frente a Paita y Chicama, con anomalías promedio de hasta 40 y 60 metros respectivamente, condición que modifica las zonas de habitabilidad para múltiples recursos marinos.

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Las concentraciones de clorofila-a, indicador de biomasa fitoplanctónica, superaron los +10 µg/L entre San José y Paita durante agosto, así como frente a Chimbote, Callao y San Juan. Dentro de las 30 millas náuticas desde Lambayeque hacia el sur, los valores promedio alcanzaron 4 µg/L, ligeramente por encima de los 2,5 µg/L registrados en julio, lo que señala una productividad puntual en medio del calentamiento sostenido.

Una coloración rojiza en la superficie del océano ilustra la concentración de fitoplancton y el calentamiento de las aguas costeras en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyecciones hasta el verano de 2027

El modelo del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio (ECMWF) prevé la predominancia de pulsos de viento del oeste sobre el Pacífico occidental y central, configuración que favorecería la generación de ondas Kelvin cálidas y el incremento de las anomalías de TSM frente al litoral peruano. Para la región Niño 3.4, la categoría “Cálida Muy Fuerte” alcanzaría una probabilidad máxima de 65% en noviembre de 2026 y se mantendría como el escenario más probable entre octubre de 2026 y febrero de 2027.

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Para el verano austral diciembre 2026-marzo 2027, las categorías “Cálida Extraordinaria” y “Cálida Fuerte” en la región Niño 1+2 superarían cada una el 40% de probabilidad. El ENFEN proyecta que El Niño Costero se extendería hasta el otoño de 2027, con una disminución progresiva de la intensidad a partir de marzo. La comisión exhorta a autoridades y ciudadanía a seguir la información oficial del ENFEN y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), y recomienda a los tomadores de decisiones considerar los escenarios de riesgo vigentes ante la proximidad de la temporada de lluvias, prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

Pequeños peces y plancton flotan bajo la superficie del mar en el Perú, donde el fenómeno de El Niño altera las condiciones del ecosistema marino. (Imagen Ilustrativa Infobae)