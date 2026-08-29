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Golazo de tiro libre de Jairo Concha para el descuento de Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026

El mediocampista ejecutó con precisión y superó al arquero de UTC, estableciendo el 2-1 en el estadio Héroes de San Ramón

En un momento clave del partido, Jairo Concha se hizo cargo de un tiro libre y lo convirtió en un golazo para descontar el marcador frente a UTC. Una ejecución perfecta que dejó sin reacción al arquero rival.
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El sábado 29 de agosto, Universitario de Deportes se enfrentó a UTC en Cajamarca por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los ‘cremas’ arrancaron abajo 2-0, pero Jairo Concha descontó antes del descanso con un gol de tiro libre.

Héctor Cúper recurrió al banco de suplentes tras los dos goles del ‘gavilán del norte’. El técnico argentino mandó al campo a Piero Quispe en lugar de Adrián Quiroz y el equipo ganó protagonismo en el estadio Héroes de San Ramón en busca del descuento.

El tanto de la ‘U’ se produjo a los 45 minutos, cerca del cierre del primer tiempo, gracias a una precisa ejecución de tiro libre de Jairo Concha.

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El mediocampista tomó el balón, realizó una corta carrera, lo que hizo pensar en un posible centro, y remató con derecha.

La pelota tomó altura y, mientras el arquero Ignacio Barrios esperaba un envío al área, el disparo terminó incrustándose en el ángulo de su portería.

El tanto de de Jairo Concha llegó en un momento clave, justo antes del descanso, lo que permitió a Cúper afrontar el entretiempo con mayor calma y ajustar su estrategia para buscar la victoria como visitante en la segunda parte.

Un futbolista con la camiseta granate de Universitario corre con el puño cerrado sobre un campo de césped verde
El futbolista Jairo Concha celebra un gol con Universitario durante el encuentro frente a UTC por la Liga 1. (L1MAX)

El aporte de Jairo Concha en Universitario este 2026

Pese a la llegada de varios refuerzos para su puesto, Jairo Concha logró sostener la titularidad bajo las direcciones técnicas de Javier Rabanal y, actualmente, de Héctor Cúper. El mediocampista se consolidó como una pieza clave en el esquema de Universitario.

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Hasta ahora, Concha acumula 28 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, con dos goles —incluido el convertido ante UTC— y seis asistencias. Estos números destacan el aporte del jugador de 27 años en el cuadro dirigido por Cúper.

Jairo Concha lleva 2 goles con Universitario en esta temporada.
Jairo Concha lleva 2 goles con Universitario en esta temporada.

Así fueron los goles de UTC ante Universitario

UTC abrió el marcador a los 16 minutos. La ‘U’ había comenzado con iniciativa en el estadio Héroes de San Ramón, generando tiros de esquina y aproximaciones al arco del ‘gavilán del norte’.

Sin embargo, Luis Arce sorprendió con un potente disparo. El ecuatoriano recibió el balón cerca del sector derecho, a varios metros del área ‘crema’, levantó la cabeza y remató con pierna derecha ante la floja marca de los jugadores de Universitario.

La pelota tomó altura y velocidad, dejando sin reacción a Diego Romero y entrando en el ángulo. El gol desató la celebración de los jugadores, el cuerpo técnico y la hinchada de UTC, que celebraron la ventaja frente al tricampeón en Cajamarca.

Luis Arce desata la euforia en el Estadio Héroes de San Ramón con un soberbio derechazo desde fuera del área que se cuela por la escuadra. Un golazo que le dio la ventaja a UTC sobre Universitario.

Pocos minutos después, UTC amplió la diferencia. A los 20’, David Camacho aprovechó el adelantamiento de la defensa ‘crema’ y filtró un pase para Abdiel Arroyo.

El delantero panameño controló el balón, se acomodó para rematar con la derecha y definió entre las piernas de Diego Romero, que salió a achicar. Arroyo puso el 2-0 en el marcador y acrecentó la preocupación en Universitario.

Abdiel Arroyo aprovecha un gran pase filtrado a la espalda de la defensa y define con precisión para marcar el 2-0 de UTC sobre Universitario. La hinchada en Cajamarca celebra el segundo tanto de su equipo en el primer tiempo | L1MAX

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes visitará a Comerciantes Unidos en la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se jugará el sábado 5 de septiembre a las 20:30 en el estadio Monumental de Ate. Su rival llegará tras haber perdido 3-2 ante FC Cajamarca en su clásico regional.

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