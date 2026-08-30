Jairo Concha revela que “estaba pasando por muchos momentos difíciles” mientras espera volver a su mejor versión en Universitario

Tras ser la figura del encuentro, Jairo Concha habla sobre los momentos complicados que ha vivido a nivel personal y cómo ha venido trabajando para recuperar su mejor versión, agradeciendo el apoyo recibido para mantenerse fuerte.

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Jairo Concha fue una de las figuras de la remontada de Universitario de Deportes ante UTC en Cajamarca, con un gol de tiro libre que recortó el marcador a 2-1 antes del descanso y una asistencia para el empate de Williams Riveros en el segundo tiempo. El volante de 27 años, que no atravesaba su mejor momento en la temporada, admitió tras el partido que ha vivido dificultades personales y que trabaja para recuperar el nivel que lo hizo determinante en el tricampeonato del club.

El partido no empezó bien para los ‘merengues’. UTC se puso 2-0 arriba en los primeros 20 minutos y Universitario tardó en reaccionar. Concha fue el primero en romper esa inercia con un remate de pelota parada que no dejó opciones al arquero rival.

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“La verdad que necesitábamos un triunfo así. Creo que empezamos el partido mal los primeros treinta, treinta y cinco minutos. Nos confiamos y se pusieron adelante en el marcador, pero pudimos revertirlo. Pusimos de nuestra parte para llevarnos el triunfo”, señaló el mediocampista tras el encuentro a las cámaras de ‘L1 MAX’.

Jairo Concha fue fundamental en Universitario para la remontada ante UTC. Crédito: Liga 1.

El volante también reconoció la cuota de responsabilidad del equipo en el arranque complicado: “UTC empezó jugando bien. También hay que darle mérito al rival, pero nosotros, si hubiéramos estado finos, creo que no nos hubieran hecho esos dos goles tan fáciles. Esperemos que sirva de lección y ya no nos vuelva a pasar”, apuntó el jugador surgido de la Universidad San Martín.

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El momento personal de Jairo Concha

Más allá del resultado, el volante abrió una ventana a su estado personal. En la temporada pasada, Concha registró nueve goles y 10 asistencias, cifras que lo convirtieron en pieza central del tricampeonato de Universitario. En 2026, antes del partido ante UTC, sumaba apenas dos goles y seis asistencias, números que reflejaban una versión por debajo de su mejor rendimiento.

“Hace mucho tiempo que no hacía gol. No me estaba sintiendo en mi mejor momento. Creo que hoy pude dar un paso importante. Vengo mejorando poco a poco cada partido, así que esperemos que se me pueda seguir dando para ayudar al equipo, sobre todo a ganar”, expresó el mediocampista.

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En un momento clave del partido, Jairo Concha se hizo cargo de un tiro libre y lo convirtió en un golazo para descontar el marcador frente a UTC. Una ejecución perfecta que dejó sin reacción al arquero rival.

La confesión más personal llegó cuando habló de su vida fuera de la cancha: “A mí no me gusta contar mi vida personal, pero de hecho sí, estaba pasando por muchos momentos difíciles. Aún lo sigo pasando, pero creo que la ayuda de Erick —en referencia al coach Erick Bravo— es importante. Nos ayudó bastante a mantenernos tranquilos, a pensar en positivo y creo que eso se ha demostrado poco a poco en cada uno de los jugadores”, afirmó Concha.

El papel de Erick Bravo en el grupo no es un dato menor. César Inga también lo había destacado en jornadas anteriores como un factor en la recuperación anímica del plantel, y el rendimiento colectivo de las últimas fechas parece respaldar esa percepción. Con 16 puntos, Universitario lidera el Torneo Clausura en solitario tras la victoria en Cajamarca.

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¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

El siguiente compromiso de los ‘cremas’ será el sábado 5 de septiembre en el Estadio Monumental, ante Comerciantes Unidos, por la fecha 8 del Torneo Clausura. El partido tendrá cobertura en vivo a través de L1 MAX, disponible en las distintas cableoperadoras y en la plataforma de streaming L1 Play. Infobae Perú realizará la cobertura completa desde su página web, con previa, minuto a minuto y repercusiones del encuentro en Ate.

La victoria ante UTC deja a Universitario con margen en la tabla antes de ese duelo, que precede al clásico ante Alianza Lima, actual segundo en la clasificación del Clausura.

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