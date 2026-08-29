¿Vuelve El Gran Show? Gisela Valcárcel habla de una despedida por streaming: “Merece un adiós”

La icónica presentadora Gisela Valcárcel se sincera en 'Sin QUE DECIR' y explica en detalle las razones que la llevaron a tomar la difícil decisión de poner fin a su exitoso programa 'El Gran Show' después de 15 años al aire.

Guardar

Gisela Valcárcel abrió la puerta —al menos como idea— a que ‘El Gran Show’ tenga una despedida en formato digital. La conductora habló de la posibilidad de hacer “algo muy grande” por streaming, un escenario que, según dijo, podría permitirle cerrar el ciclo de un programa que marcó época y que terminó en diciembre de 2022.

Aunque no confirmó un regreso formal del formato, sí dejó una frase que encendió la expectativa: “Creo que El Gran Show merece una despedida”.

La declaración se dio durante una conversación en el streaming ‘Sin +Que decir’, conducido por María Pía Copello, donde Gisela fue invitada y reflexionó sobre el final del reality de baile.

PUBLICIDAD

En ese diálogo, explicó que la decisión de cerrar el programa fue suya, que lo tomó con anticipación y que buscó evitar “exprimir el limón” hasta que el formato se desgaste.

“Quizá no está lejano”: la frase con la que Gisela reabre la posibilidad

Gisela Valcárcel habló del tema en términos de posibilidad, no de anuncio. Pero su formulación fue lo suficientemente clara como para instalar el debate:

“Quizá no está lejano, perdónenme, quizá no está lejano el que se pueda hacer en un streaming como este algo muy grande y que de algún modo yo pueda despedirme. Porque creo que El Gran Show merece una despedida. Cuando me bajé del escenario, nunca supe todo lo que después pasaría. Nunca supe si iba a regresar”.

En esa frase hay dos ideas que conectan: por un lado, la noción de un proyecto grande que podría hacerse en streaming; por otro, la necesidad de una despedida pendiente. No habló de temporada nueva ni de competencia regular, sino de un cierre que, según ella, el programa “merece”.

PUBLICIDAD

¿Vuelve ‘El Gran Show’? Gisela Valcárcel habla de una despedida por streaming

La pregunta directa de María Pía: ¿por qué se acabó ‘El Gran Show’?

María Pía Copello llevó la conversación al punto que muchos espectadores se siguen preguntando: cómo se decidió el final. “Eso es lo que te quiero preguntar y ahí me quiero detener. ¿Cómo es que se acaba El Gran Show? O sea, ¿por qué se acaba? ¿Fue decisión del canal? ¿Fue decisión tuya? ¿Qué pasó?”, consultó.

Ethel Pozo ubicó la fecha para evitar confusiones: “Y fue diciembre de 2022, que la gente piensa: ‘¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue?’ Fue diciembre de 2022”.

Ese dato ordena la cronología y deja claro que no se trata de un cierre reciente: han pasado años desde el último programa y, aun así, la idea de un regreso sigue generando conversación.

PUBLICIDAD

Un accidente escolar pone a prueba a María Pía Copello en plena transmisión. Q+

“Yo decido terminarlo”: la explicación de Gisela sobre el final

Gisela fue enfática al atribuirse la decisión. “Yo decido terminarlo”, dijo, y explicó que su carácter siempre la ha llevado a no quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar, incluso desde niña. “Yo decido terminarlo por este carácter que me ha acompañado desde que nací. A los seis años me cambié de nombre”, contó.

Luego explicó por qué sintió que el formato se estaba agotando. “Entonces, yo dije: ‘Quince años del Gran Show o seguí invitando a Mario Hart, y en ese momento a Korina, y seguí invitando a los mismos, ya no habían más’. Yo había presentado a todos, y El Gran Show ya tenía críticas porque eran los mismos”, relató.

PUBLICIDAD

Según su versión, no era solo un tema de elenco repetido, sino de falta de cartas nuevas para sorprender. “Pero además El Gran Show ya había derivado a ser, ya no sabía qué carta sacar”, añadió.

“Se agotó”: cuando el equipo también deja de encontrar una nueva carta

Gisela no se quedó únicamente en el diagnóstico personal. Dijo que el equipo también percibió el desgaste y que, en algún punto, ya no había innovación real posible. “Y me di cuenta que el equipo tampoco sabía qué carta sacar. Se agotó”, sostuvo.

En su relato, el cierre no fue improvisado. Afirmó que la decisión se tomó meses antes del final al aire: “Y hice bien, me dio pena, pero yo tomé la decisión en julio. Hablé con los directivos y en diciembre terminé el show”.

PUBLICIDAD

También contó que le preguntaron si estaba segura y que ratificó su postura. “Me preguntaron si estaba segura, les dije que sí”, señaló.

La metáfora del limón: “No me gusta exprimirlo hasta el final”

La popular “Señito” explicó su filosofía con una metáfora que suele usar para hablar de ciclos en televisión. “A mí no me gusta exprimir el, el limón hasta el final, porque sale amargo, ¿sabes? El limón se exprime un poquito, no hasta el final. Y así para mí ha sido la vida también en televisión”, dijo.

La frase funciona como argumento de fondo: prefirió cerrar antes de que el formato se convierta en una repetición de sí mismo. Según su visión, la nostalgia es valiosa cuando el recuerdo queda alto, no cuando el programa se estira sin novedad.

PUBLICIDAD

Un cierre pendiente: “merece una despedida” y la opción streaming

Aunque defendió su decisión de terminarlo, Gisela no negó que quedó una sensación de despedida incompleta. Por eso, la posibilidad del streaming aparece como un espacio donde el programa podría cerrarse con un último gran gesto.

“Así que creo que El Gran Show deja grandes recuerdos. Creo que eran ingresos maravillosos de tantas personas a las que se les descubrió el talento, pero quién sabe, sea por un streaming, quién sabe”, agregó.

Esa frase final deja la puerta abierta sin comprometer un anuncio: el “quién sabe” marca distancia con un regreso formal, pero también instala una idea: si hay retorno, sería para cerrar con una despedida.

PUBLICIDAD

Gisela Valcárcel fue la conductora principal del especial, que reunió a los rostros del streaming en competencia. YouTube: Sin + Que Decir .