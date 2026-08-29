¿Qué ha sido de Gisela Valcárcel estos tres años fuera de la TV?: “Me dediqué a mí y a mis proyectos.

La icónica presentadora Gisela Valcárcel habla en exclusiva sobre sus tres años alejada de la pantalla chica. Revela sus nuevos proyectos, incluyendo su libro 'El Poder de Ser Tú', y comparte sus reflexiones sobre un posible regreso a la televisión con 'El Gran Show'.

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Gisela Valcárcel reapareció en streaming tras tres años alejada de la televisión y explicó qué ha sido de su vida fuera de la pantalla. La conductora contó que este periodo lo dedicó a cumplir proyectos personales, a cuidarse más y a reconectar con el público desde otro lugar.

Entre esos proyectos mencionó su libro El poder de ser tú y, aunque dejó claro que la televisión sigue siendo su mundo, también admitió que regresar en el formato que el medio exige implicaría volver a poner “toda” su vida al servicio de una gran producción.

Sus declaraciones se dieron en una conversación con María Pía Copello, en la que la “Señito” también habló de su nostalgia por el contacto con la gente y de la posibilidad —todavía como idea— de cerrar un ciclo con un regreso especial: incluso planteó hacer 12 programas para decir “gracias”, en un formato cercano a lo que fue El Gran Show.

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“Llevo tres años fuera de la tele”: qué hizo Gisela Valcárcel lejos de cámaras

Gisela fue directa al confirmar el tiempo de su pausa televisiva. “Llevo tres años fuera de la tele. Me dediqué a lo que ahora hablaremos”, dijo, antes de explicar el enfoque personal que le dio a esta etapa.

“Realmente vivo haciendo algunos proyectos míos realidad, atendiéndome muchísimo más de lo que me atendí durante todos los años de estar en televisión. He estado cerca de cuatro décadas, Pía”, afirmó.

Su frase subrayó el cambio de prioridad: después de una carrera extensa, decidió mirarse a sí misma con más cuidado, no solo como figura pública, sino como persona que necesita tiempo para su bienestar.

¿Qué ha sido de Gisela Valcárcel estos tres años fuera de la TV?: “Me dediqué a mí y a mis proyectos.

Más allá del descanso, Gisela explicó qué extraña de la televisión: la conexión directa con la audiencia. “Y entonces creo que, eh, extraño el contacto. Por eso es que estoy aquí. Extraño el contacto, por eso hice el libro”, señaló.

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En esa idea, ubicó su libro El poder de ser tú como una vía para seguir conversando con la gente, incluso sin programa semanal. Para ella, el vínculo no se corta porque se apague la cámara: se transforma.

Y dejó una frase que resume su identidad televisiva: “La televisión como tal siempre será mi mundo, siempre. Yo no creo haberme bajado jamás del escenario. No creo eso”.

Con esa declaración, Gisela marcó una diferencia entre estar fuera de la pantalla y estar fuera del espectáculo: en su visión, su esencia sigue ligada al escenario.

'El poder de ser tú', publicado por Editorial Planeta, se presentará el 2 de agosto en la FIL Lima con Patricia del Río y estará disponible desde el 25 de julio.

“Volver requeriría nuevamente que yo ponga toda mi vida”: la realidad de producir un gran formato

Valcárcel fue honesta al explicar por qué un retorno no es sencillo. Recordó que producir un gran formato implica una maquinaria enorme y que, incluso en un streaming, ese esfuerzo se siente.

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“Pero pensar en un retorno como el que la televisión requeriría, que es con un gran show, tú misma puedes darte cuenta ahora con tu grupo de producción… Todo lo que ha significado producir lo que verán en un momento”, sostuvo.

Luego elogió el trabajo detrás del streaming y el nivel de preparación que vio. “Aquí hay gente especial que ha venido hoy día a ayudar con todo esto y que han tenido que contratar ellos un esfuerzo extraordinario de un streaming peruano que debemos aplaudir”, afirmó.

Y remarcó por qué lo considera meritorio: “Extraordinario, porque han ensayado cuatro o cinco días. Hay cosas que se tienen que aplaudir y las cosas que se tienen que decir, se dicen”.

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La conclusión fue clara: un regreso real a TV no sería “aparecer”, sino volver a sostener una producción intensa. “Entonces, el volver a la televisión con un esfuerzo así requeriría nuevamente que yo ponga toda mi vida”, dijo.

Gisela Valcárcel revela que 'El Gran Show' podría regresar por streaming. IG

“Me encantaría hacer doce programas para decir gracias”: su idea de un retorno con cierre

En el tramo más comentado de su reflexión, Gisela dejó una idea concreta: un regreso breve, con sentido de despedida y gratitud. “¿Y sabes, Pía? Creo que me encantaría hacer doce programas para decir gracias”, aseguró.

Lo más llamativo fue que incluso habló de financiarlo ella misma. “Me encantaría poder ser yo quien pague esos programas. Yo tengo mucho que agradecer a la gente y a veces los canales se hacen problema por si tienen el auspicio o no”, señaló.

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En su visión, cuando se quiere hacer un proyecto, se encuentra la manera. “Cuando se quieren hacer las cosas, las cosas se logran, como lo están demostrando aquí”, agregó, volviendo a poner el ejemplo del streaming como prueba de que la producción se puede levantar con voluntad y equipo.

Su crítica a los canales: “nadie apuesta” y “no van a arriesgar más”

Gisela también dio su lectura del momento actual de la televisión: considera que hay temor y poca inversión en formatos nuevos. “Entonces, yo creo que hay un temor en los canales hoy. Creo que nadie apuesta y nadie está haciendo mayores apuestas”, afirmó.

Según su análisis, se repiten fórmulas probadas. “Solamente las conocidas, las que han pasado ya por un buen tamiz”, dijo.

En esa línea, planteó que lo que seguiría dominando son los magazines y, eventualmente, formatos de baile ya conocidos. “Es lo más, como que van a seguir haciendo magazines. Es decir, no van a arriesgar más”, comentó.

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Y ubicó su propia personalidad frente a ese panorama: “Y yo soy alguien que normalmente toma riesgos”, sostuvo.

¿Gisela Valcárcel y Magaly Medina juntas? La “Señito” responde y marca su condición en streaming. YouTube: Sin+ Que Decir.