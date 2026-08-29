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A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: choque en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ reciben al cuadro cusqueño en duelo que definirá el liderato del campeonato. Conoce los horarios del decisivo cotejo por la fecha 7

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026
A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026
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Hoy, sábado 29 de agosto, el enfrentamiento entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se perfila como el punto culminante de la séptima jornada del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan a este cruce con la mira puesta en la cima de la tabla: los cusqueños ocupan el primer lugar con 13 puntos, mientras que los ‘blanquiazules’ se encuentran en la tercera posición, apenas un punto por detrás.

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

El esperado encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso ya tiene fecha y horario definidos. El partido se jugará hoy, sábado 29 de agosto, a las 19:30 horas de Perú, en el estadio Alejandro Villanueva, escenario habitual de grandes convocatorias en la capital.

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La organización dispuso una programación internacional para facilitar el seguimiento del evento en varios países. En Colombia y Ecuador, el inicio será también a las 19:30, mientras que en Chile, Bolivia y Venezuela el partido comenzará a las 20:30. Para los aficionados en Argentina, Brasil y Uruguay, el pitazo inicial está pautado para las 21:30.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se jugará en Matute por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se jugará en Matute por el Torneo Clausura 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

El seguimiento del partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se desplegó en varias plataformas. La señal televisiva estuvo a cargo de L1 MAX, el canal que mantiene la distribución exclusiva de la Liga 1 en todo el territorio nacional. Los hogares que cuentan con este canal en su grilla pudieron disfrutar del encuentro en directo, sin depender de alternativas digitales ni de suscripciones adicionales.

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En el ámbito digital, la plataforma L1 Play ofreció el partido en vivo mediante suscripción, facilitando el acceso a quienes optan por ver el fútbol en dispositivos móviles, tabletas o computadoras. Esta opción amplió la cobertura a usuarios que prefieren consumir contenidos deportivos desde cualquier lugar.

Para quienes buscaban información minuto a minuto o preferían el relato escrito, Infobae Perú cubrió el encuentro con análisis previos, actualizaciones en tiempo real y un resumen detallado con los goles y momentos destacados. El medio digital se posicionó como fuente de referencia para quienes desean un seguimiento exhaustivo sin necesidad de ver la transmisión audiovisual.

Los 'blanquiazules' recibirán al cuadro cusqueño en Matute por la fecha 7. (L1 Max)

¿Cómo llegan Alianza Lima y Deportivo Garcilaso al choque?

El liderato del Clausura está en juego para Alianza Lima, que llega a la séptima jornada con 12 puntos, a solo una unidad de Deportivo Garcilaso, actual puntero del certamen. El partido en Matute se presenta como una verdadera final anticipada para ambos equipos.

El conjunto de Pablo Guede afronta el duelo tras igualar 1-1 frente a Melgar en Arequipa, resultado que le permitió sumar pero lo mantiene a la expectativa en la tabla. Por su parte, Deportivo Garcilaso se impuso con autoridad en el clásico cusqueño al vencer 4-1 a Cusco FC, consolidando así su posición de privilegio antes de esta visita crucial.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se registró durante la séptima fecha del Apertura 2026, con un empate 1-1 en el Cusco. En aquella ocasión, Aldair Salazar abrió el marcador y un autogol de Agustín Gómez decretó la igualdad para el equipo visitante.

El escenario está listo para un partido que podría definir el rumbo del campeonato. Los ‘íntimos’ tienen la oportunidad de recuperar la cima si logra la victoria, mientras que el ‘rico Garci’ aspira a reafirmarse como candidato al título con un buen resultado en condición de visitante.

Empate 1-1 entre limeños y arequipeños por la fecha 6 del Torneo Clausura - Crédito: L1MAX.

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