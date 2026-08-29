Perú Deportes

Golazo de ‘tijera’ de Williams Riveros para el empate de Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026

‘Tarzán’ apareció como un delantero en una jugada a balón parado y marcó el 2-2 en el estadio Héroes de San Ramón

¡Un defensor con alma de delantero! Williams Riveros demostró su calidad con una definición espectacular para igualar el marcador frente a UTC. El jugador crema se convirtió en el héroe de la jornada para su equipo.
Guardar

El sábado 29 de agosto, Universitario de Deportes se midió con UTC por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los ‘cremas’ empezaron abajo 2-0, pero lograron igualar el marcador gracias a un gol de tijera de Williams Riveros en la segunda mitad.

El empate llegó a los 73 minutos. La ‘U’ buscaba nivelar el marcador tras el descuento de Jairo Concha, quien había convertido de tiro libre al final del primer tiempo. En una de sus llegadas, el equipo generó un tiro de esquina por la derecha.

Concha ejecutó el córner al centro del área, donde Williams Riveros, pese a la marca, conectó con una acrobacia para marcar el 2-2 en el estadio Héroes de San Ramón.

PUBLICIDAD

Riveros celebró con fuerza, llevándose la mano al escudo de Universitario y gritando su gol con la tribuna. El defensor atravesaba una etapa difícil tras perder la titularidad con Héctor Cúper y volvió al once inicial ante la reciente reincorporación de Anderson Santamaría, quien venía de una suspensión.

Golazo de Williams Riveros para el 2-2 de Universitario ante UTC por Torneo Clausura 2026.
Golazo de Williams Riveros para el 2-2 de Universitario ante UTC por Torneo Clausura 2026.

Así fue la remontada de Universitario ante UTC

Universitario protagonizó una remontada memorable ante UTC en Cajamarca, luego de un inicio adverso. El equipo local abrió el marcador a los 16 minutos con un potente remate de Luis Arce, quien aprovechó espacios por la derecha y clavó el balón en el ángulo, dejando sin reacción a Diego Romero. Apenas cuatro minutos después, el ‘gavilán del norte’ amplió la diferencia: David Camacho filtró un pase ante la defensa adelantada y Abdiel Arroyo definió entre las piernas del arquero para el 2-0.

PUBLICIDAD

Con el marcador en contra, Héctor Cúper realizó ajustes desde el banco, enviando a Piero Quispe al campo para buscar mayor profundidad. El descuento llegó en el cierre del primer tiempo, cuando Jairo Concha ejecutó con precisión un tiro libre que se coló en el ángulo, dándole impulso al equipo justo antes del descanso.

En la segunda parte, Universitario mantuvo la iniciativa y Cúper volvió a mover piezas, dando ingreso a Lisandro Alzugaray en reemplazo de Gianluca Lapadula. El empate llegó a los 73 minutos con una tijera de Williams Riveros tras un tiro de esquina ejecutado por Concha. Cuatro minutos después, César Inga desbordó por derecha y asistió a Alex Valera, quien marcó de cabeza el tercer gol para completar la remontada.

Lejos de conformarse, Universitario fue por más. Alzugaray y Andy Polo combinaron por la banda derecha en una pared precisa; el argentino dejó solo al capitán, que definió dentro del área para sellar el 4-2 definitivo. Así, la ‘U’ revirtió un 2-0 en contra y cerró una de las remontadas más destacadas de la temporada en la altura de Cajamarca.

Universitario permanece en la cima del Torneo Clausura

Tras el 4-2 conseguido en Cajamarca, Universitario de Deportes se mantendrá en la cima del Torneo Clausura 2026, sin importar los resultados restantes. El equipo dirigido por Héctor Cúper alcanzó los 16 puntos y confirma su buen arranque en esta segunda fase de la Liga 1.

La ‘U’ espera el desenlace del encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, previsto para las 19:30 horas en Matute, para conocer si liderará el Clausura en solitario o compartirá la punta con el conjunto cusqueño, que necesita imponerse en La Victoria para alcanzarlo.

Temas Relacionados

Williams RiverosUniversitario de DeportesUTCLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gol de Andy Polo, tras gran ‘pared’ con Lisandro Alzugaray, para el 4-2 de Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026

El capitán de la ‘U’ combinó con ‘Licha’, recién ingresado, para ampliar la ventaja y cortar su sequía goleadora en el estadio Héroes de San Ramón

Gol de Andy Polo, tras gran ‘pared’ con Lisandro Alzugaray, para el 4-2 de Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El elenco ‘blanquiazul’ retorna a su fortín para medirse contra un oponente de muy buen pie. Los visitantes llegan muy motivados al ubicarse en la cima de la clasificación. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras coronarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026

El tenista peruano puso fin a una sequía de 33 años sin conquistas en cancha dura tras imponerse por 2-0 a Arthur Fery

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras coronarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Universitario vs UTC 4-2: goles y resumen de la espectacular remontada crema en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El equipo de Héctor Cúper logró una gran remontada en Cajamarca con tres goles en solo siete minutos, mientras que los dirigidos de Cristian Paulucci se quedaron en dos anotaciones en el estadio Héroes de San Ramón.

Universitario vs UTC 4-2: goles y resumen de la espectacular remontada crema en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario registró sensacional remontada ante UTC en Cajamarca. Alianza Lima se medirá ante Deportivo Garcilaso en Matute, mientras que Sporting Cristal chocará con Sport Boys en el Callao

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

JNJ blinda a Patricia Benavides y archiva proceso por sacar a la fiscal Magaly Quiroz del caso Cuellos Blancos

JEE excluye a alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, por intento de reelección encubierta

¿Remoción de Josué Gutiérrez? Senadores de oposición tomarán acciones contra el defensor del Pueblo

Keiko Fujimori tiene 52,6% de aprobación en su primer mes de gobierno: el dato del sur que el CPI considera “interesante”

ENTRETENIMIENTO

¿Qué ha sido de Gisela Valcárcel estos tres años fuera de la TV?: “Me dediqué a mí y a mis proyectos

¿Qué ha sido de Gisela Valcárcel estos tres años fuera de la TV?: “Me dediqué a mí y a mis proyectos

¿Vuelve El Gran Show? Gisela Valcárcel habla de una despedida por streaming: “Merece un adiós”

Gisela Valcárcel habla de Edson y Janet, tras su decisión de quedarse en América TV: “En un equipo no puede existir la hipocresía”

Samahara Lobatón agredió a Youna en una discoteca de Miami según exparticipante de ‘La Prisión del Destino 2’

Naldy Saldaña revela el impacto emocional de las diligencias del caso César Sánchez: “Hoy tuve que volver a mirar cosas que dolieron”

DEPORTES

Gol de Andy Polo, tras gran ‘pared’ con Lisandro Alzugaray, para el 4-2 de Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026

Gol de Andy Polo, tras gran ‘pared’ con Lisandro Alzugaray, para el 4-2 de Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras coronarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Universitario vs UTC 4-2: goles y resumen de la espectacular remontada crema en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada