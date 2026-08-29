Golazo de ‘tijera’ de Williams Riveros para el empate de Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026

¡Un defensor con alma de delantero! Williams Riveros demostró su calidad con una definición espectacular para igualar el marcador frente a UTC. El jugador crema se convirtió en el héroe de la jornada para su equipo.

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El sábado 29 de agosto, Universitario de Deportes se midió con UTC por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los ‘cremas’ empezaron abajo 2-0, pero lograron igualar el marcador gracias a un gol de tijera de Williams Riveros en la segunda mitad.

El empate llegó a los 73 minutos. La ‘U’ buscaba nivelar el marcador tras el descuento de Jairo Concha, quien había convertido de tiro libre al final del primer tiempo. En una de sus llegadas, el equipo generó un tiro de esquina por la derecha.

Concha ejecutó el córner al centro del área, donde Williams Riveros, pese a la marca, conectó con una acrobacia para marcar el 2-2 en el estadio Héroes de San Ramón.

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Riveros celebró con fuerza, llevándose la mano al escudo de Universitario y gritando su gol con la tribuna. El defensor atravesaba una etapa difícil tras perder la titularidad con Héctor Cúper y volvió al once inicial ante la reciente reincorporación de Anderson Santamaría, quien venía de una suspensión.

Golazo de Williams Riveros para el 2-2 de Universitario ante UTC por Torneo Clausura 2026.

Así fue la remontada de Universitario ante UTC

Universitario protagonizó una remontada memorable ante UTC en Cajamarca, luego de un inicio adverso. El equipo local abrió el marcador a los 16 minutos con un potente remate de Luis Arce, quien aprovechó espacios por la derecha y clavó el balón en el ángulo, dejando sin reacción a Diego Romero. Apenas cuatro minutos después, el ‘gavilán del norte’ amplió la diferencia: David Camacho filtró un pase ante la defensa adelantada y Abdiel Arroyo definió entre las piernas del arquero para el 2-0.

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Con el marcador en contra, Héctor Cúper realizó ajustes desde el banco, enviando a Piero Quispe al campo para buscar mayor profundidad. El descuento llegó en el cierre del primer tiempo, cuando Jairo Concha ejecutó con precisión un tiro libre que se coló en el ángulo, dándole impulso al equipo justo antes del descanso.

En la segunda parte, Universitario mantuvo la iniciativa y Cúper volvió a mover piezas, dando ingreso a Lisandro Alzugaray en reemplazo de Gianluca Lapadula. El empate llegó a los 73 minutos con una tijera de Williams Riveros tras un tiro de esquina ejecutado por Concha. Cuatro minutos después, César Inga desbordó por derecha y asistió a Alex Valera, quien marcó de cabeza el tercer gol para completar la remontada.

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Lejos de conformarse, Universitario fue por más. Alzugaray y Andy Polo combinaron por la banda derecha en una pared precisa; el argentino dejó solo al capitán, que definió dentro del área para sellar el 4-2 definitivo. Así, la ‘U’ revirtió un 2-0 en contra y cerró una de las remontadas más destacadas de la temporada en la altura de Cajamarca.

Universitario permanece en la cima del Torneo Clausura

Tras el 4-2 conseguido en Cajamarca, Universitario de Deportes se mantendrá en la cima del Torneo Clausura 2026, sin importar los resultados restantes. El equipo dirigido por Héctor Cúper alcanzó los 16 puntos y confirma su buen arranque en esta segunda fase de la Liga 1.

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La ‘U’ espera el desenlace del encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, previsto para las 19:30 horas en Matute, para conocer si liderará el Clausura en solitario o compartirá la punta con el conjunto cusqueño, que necesita imponerse en La Victoria para alcanzarlo.