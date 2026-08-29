Naldy Saldaña revela el impacto emocional de las diligencias del caso César Sánchez: “Hoy tuve que volver a mirar cosas que dolieron”

Continúan las investigaciones en el caso de Naldy Saldaña contra César Sánchez. El exdirector musical se presentó en la Depincri y entregó el video completo, de más de dos horas, como parte de su defensa. ¿Qué busca demostrar con esta prueba? Video: América TV / América Hoy

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Naldy Saldaña contó que vivió un momento de miedo y revivió el dolor durante las diligencias del caso que sigue contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de ‘La Bella Luz’, denunciado por presuntos tocamientos indebidos.

La cantante se pronunció en Instagram tras asistir a una diligencia en la Depincri de San Juan de Lurigancho, donde tuvo que volver a ver material audiovisual clave para la investigación y, según lo informado, se reencontró con el denunciado.

Su testimonio puso el foco en una dimensión que suele quedar fuera de los titulares: el impacto emocional que implica volver a mirar una y otra vez aquello que, según la denunciante, la quebró por dentro. “Hoy tuve miedo”, escribió, en un texto donde habló de su cuerpo recordando lo que su corazón “quisiera olvidar”.

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“Hoy tuve que volver a mirar cosas que me rompieron por dentro”

A través de su cuenta de Instagram, Naldy Saldaña describió el estado emocional con el que atravesó la diligencia. El mensaje fue directo y personal, con frases que marcaron el tono de su jornada:

“Hay días en los que avanzar también significa volver a mirar aquello que tanto dolió. Hoy tuve que volver a mirar cosas que me rompieron por dentro. Hoy tuve miedo. mi cuerpo recordó cosas que mi corazón quisiera olvidar. Por un momento sentí que no podía.. que todo volvía a estar demasiado cerca.

Pero aquí estoy. Tal vez temblando. tal vez con el corazón cansado... pero aquí estoy. Y aunque hoy no me sentí fuerte, sé que algún día miraré este momento y entenderé que también fue valentía. porque a veces ser valiente no es no tener miedo... es continuar; incluso cuando el miedo intenta detenerte”.

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En su texto, Saldaña insistió en una idea central: seguir adelante, incluso cuando el miedo aparece, también es una forma de valentía. No se presentó como “invencible”, sino como alguien que atraviesa una etapa dura, pero que decide continuar.

La cantante escribió en Instagram: “Hoy tuve miedo”, al contar que volvió a mirar material que “la rompió por dentro”.

Las diligencias en la Depincri de San Juan de Lurigancho: revisión de videos y reencuentro

De acuerdo con lo informado, la diligencia se desarrolló en la sede policial de la Depincri en San Juan de Lurigancho y reunió nuevamente a Naldy Saldaña y César Sánchez Chavesta. En ese contexto, la cantante habría vuelto a visualizar uno de los videos clave de la investigación.

La revisión de material audiovisual se convirtió en un punto central de esta fase del caso, porque la defensa de Sánchez presentó una grabación sin cortes de más de dos horas registrada durante el ensayo en el que, según la denuncia, habrían ocurrido los presuntos tocamientos indebidos.

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Naldy Saldaña revela el impacto emocional de las diligencias del caso César Sánchez Chavesta

El video de más de dos horas: la estrategia de la defensa

Según lo reportado, la defensa del exdirector musical entregó un video íntegro de más de dos horas con el argumento de mostrar el contexto completo, en contraste con los extractos difundidos previamente. La diligencia incluyó a ambas partes, abogados y agentes de la investigación para revisar el material.

Desde las afueras de la sede policial, el periodista Oswaldo Arteaga (América Hoy) sostuvo que la presentación de un registro tan extenso podría ser una estrategia procesal. “Al parecer podría ser una estrategia, el hecho de mostrar todo el video, un video largo, de más de dos horas de duración. No sabemos lo que hay, sin embargo, las evidencias, el video es explícito, no se necesita ver más allá de lo que ya se ha visto”, señaló.

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En el set de América Hoy, Janet Barboza comentó que el argumento de la defensa buscaría contradecir la manera en que se presentó el hecho denunciado. “César Sánchez ha presentado el video, pero ha presentado la totalidad del video, al igual que el señor Óscar Custodio. Es que ellos están aduciendo que de pronto no se dio como Naldy lo ha presentado”, afirmó.

La abogada Rosario Sasieta, quien acompaña a Saldaña, fue tajante al interpretar la maniobra: sostuvo que la intención sería dilatar. “El video por más extenso que sea, tendría que tener otros hechos, por ejemplo, que ella hubiera accedido en forma manifiesta. Pero por lo que se ve, esas dos horas... lo que se quiere es dilatar, quieren prolongar esto, nosotros creemos que esto no va alterar la posición fiscal”, dijo.

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La defensa de César Sánchez Chavesta presentó en la Depincri de San Juan de Lurigancho un video sin cortes de más de dos horas sobre el ensayo de La Bella Luz.