Perú

Keiko Fujimori tiene 52,6% de aprobación en su primer mes de gobierno: el dato del sur que el CPI considera “interesante”

La encuesta realizada entre el 25 y el 28 de agosto muestra además que 64,2% aprueba la gestión de Fujimori en el norte, su nivel más alto entre las regiones evaluadas.

Keiko Fujimori
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El CPI presentó los resultados de su última encuesta realizada entre el 25 y el 28 de agosto, sobre la aprobación a la gestión de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en sus primeros 30 días tras la toma de mando. Según los resultados, el 52.6% de los peruanos la aprueba, un 30% la desaprueba y un 17.4% no precisa.

Omar Castro, gerente general de la encuestadora, explicó en RPP —medio para el que fue realizado el sondeo— que el respaldo a Fujimori presenta diferencias según la zona del país. En Lima, la aprobación llega a 59,4%, mientras que en el interior alcanza 48,5%.

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El estudio también revela diferencias según las características de los encuestados. La presidenta registra su mayor nivel de aprobación entre los jóvenes de 18 a 24 años, con 61,2%. Asimismo, obtiene un respaldo mayor entre las mujeres, con 55,8%, frente al 49,3% entre los hombres.

Keiko Fujimori y su respaldo en el sur

Por regiones, Castro destacó que el respaldo a la mandataria alcanza 64,2% en el norte del país y 52% en el oriente. En contraste, el sur presenta un escenario menos favorable para Fujimori, con 31,3% de aprobación frente a 51,9% de desaprobación. No obstante, para el gerente general de CPI, esta cifra resulta significativa, pues evidencia que el sur no se muestra tan adverso hacia la presidenta como podría esperarse.

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“Creo que ese número de 31,3% termina siendo interesante para Keiko Fujimori. Es un sur que no se presenta esta vez en la aprobación tan adverso como se podría pensar, ¿no? Pero esto, viene desde ya la segunda vuelta.”

Keiko Fujimori con reforma laboral en mano
Nuevo régimen laboral impulsaría la formalización, pero crearía trabajadores que recibirían menores sueldos, gratificaciones, vacaciones y más. - Crédito Presidencia

Durante la entrevista, Castro también comparó estos resultados con el comportamiento electoral de la segunda vuelta presidencial de 2026. Señaló que el resultado de la elección no puede atribuirse a un supuesto mayor peso del voto extranjero a favor de Fujimori.

Según explicó, la presidenta obtuvo en la segunda vuelta de 2026 casi 50 mil votos más que en 2021, mientras que en el caso de Cusco y Puno se registró una diferencia de alrededor de 80 mil votos menos entre ambas elecciones respecto de los resultados obtenidos por las candidaturas que compitieron en esos comicios.

Para Castro, este antecedente permite entender el punto de partida de la actual gestión y, particularmente, el resultado obtenido por Fujimori en el sur durante su primer mes de gobierno.

¿Cómo se compara con otros presidentes?

El gerente general de CPI también puso los resultados en perspectiva frente a las cifras registradas por otros mandatarios durante sus primeros 30 días de gestión.

Recordó que Pedro Pablo Kuczynski alcanzó alrededor de 61% de aprobación al cumplir un mes en el cargo. En el caso de Pedro Castillo, la aprobación durante sus primeros 30 días llegó a 24%, mientras que Dina Boluarte registró 19%.

Castro consideró que el 52,6% obtenido por Fujimori constituye una aprobación importante y que este respaldo se encuentra acompañado por una expectativa favorable respecto de su gobierno.

¿Los peruanos confían en la gestión de Fujimori?

La encuesta de CPI también consultó a los ciudadanos sobre el nivel de confianza que tienen en que el Gobierno pueda atender algunos de los principales problemas del país.

Keiko Fujimori

Casi la mitad de los peruanos confía en que la administración de Fujimori podrá terminar con la inseguridad ciudadana. Asimismo, existe una percepción favorable respecto a la posibilidad de crear más fuentes de trabajo y generar mayor inversión privada nacional e internacional.

En este último aspecto, casi 51% de la población considera que se puede lograr. Un porcentaje similar, aproximadamente 51%, confía en que el Gobierno podrá mejorar el nivel de ingresos de las familias más necesitadas.

Sin embargo, la lucha contra la corrupción aparece como uno de los principales puntos débiles. El 52% de los encuestados considera que la gestión de Fujimori no podrá combatir adecuadamente el nivel de corrupción en el país, según explicó Castro.

El representante de CPI resumió estos resultados señalando que la gestión de la presidenta está generando “cierta confianza” entre los ciudadanos, aunque esta expectativa tendrá que ser contrastada con las acciones concretas del Gobierno.

En ese sentido, Castro sostuvo que aspectos como la eventual delegación de facultades al Ejecutivo tendrán que traducirse posteriormente en resultados. La efectividad de estas medidas, explicó, dependerá de la rapidez con la que actúen los equipos de la presidenta.

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