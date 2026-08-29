Arequipa rompe récord mundial con el pastel de papa más grande: Se utilizó 2.500 kilos del tubérculo

El pastel de papas es una de las comidas más populares en Arequipa, pues su sabor y la preparación lo convierten en uno de los más queridos y populares en la ‘Ciudad blanca’. Foto: Andina

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El sábado 29 de agosto, el histórico Mercado San Camilo, ubicado en Arequipa, se convirtió en el escenario principal de una proeza gastronómica. Cientos de personas observaron cómo comerciantes y trabajadores transformaron 2.500 kilos de papa en el pastel más extenso registrado hasta la fecha.

La medición oficial arrojó 77.7 metros de longitud, superando el récord anterior de 66 metros con 2 centímetros. “Se ha roto el récord de la medición anterior, que era sesenta y seis metros”, comentó uno de los promotores del evento.

La preparación del pastel de papa arrancó a las 2 de la tarde del viernes 28 y se extendió durante toda la noche, sin descanso para los participantes. Según Rando Vargas, administrador del mercado, se utilizaron 500 kilos de queso y 700 litros de leche para dar forma a este símbolo de la gastronomía arequipeña.

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“Ellos han utilizado más de dos toneladas y media de papa, por lo menos setecientos litros de leche, más de seiscientos kilos de queso para preparar este potaje”, detalló el reportero desde el lugar.

El montaje exigió la colaboración de la comisión de festejos, integrada por siete personas, junto a la mayoría de trabajadores del mercado. En total, emplearon 120 asaderas para alcanzar la medida final de 77 metros con 7 centímetros.

La inversión fue cercana a los S/60 mil, mientras que las porciones se vendieron a S/8 para recuperar parte de los costos. “Ya está a la venta. La mayoría ya tiene sus tickets. Solamente falta que recojan”, confirmó el administrador Randall.

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Tradicional mercado San Camilo.

Tradición, turismo y orgullo regional

La jornada coincidió con los últimos días del aniversario 486° de Arequipa, y la actividad se convirtió en una fiesta popular que reunió a comerciantes, autoridades locales y visitantes.

El lema “Únete al reto, Mercado San Camilo siempre contigo” acompañó la convocatoria, que tuvo como objetivo poner en valor la gastronomía de Arequipa y recuperar el atractivo turístico del emblemático centro de abastos.

El pastel de papa, que suele acompañar al rocoto relleno y el americano, acaparó la atención de asistentes y medios. La alcaldesa de la ciudad fue reconocida por su respaldo, y la organización agradeció el apoyo de la Junta de Propietarios y la municipalidad. “Feliz de la vida de haber roto este récord”, expresó el administrador Randall, resaltando la colaboración conjunta que hizo posible el evento.

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La actividad no solo buscó superar la marca, sino también fortalecer el vínculo entre los comerciantes y la comunidad, promoviendo la cultura y la innovación culinaria del sur del país. El Mercado San Camilo, con más de 140 años de historia, reafirmó su lugar como símbolo del orgullo y la creatividad arequipeña.

La organización adelantó que, si queda remanente de la venta, evaluarán destinarlo a actividades navideñas, y ya preparan nuevos retos gastronómicos. El evento marcó un hito en la historia local y posicionó a Arequipa como referente en eventos culinarios de gran magnitud.