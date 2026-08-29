Gol de Andy Polo, tras gran ‘pared’ con Lisandro Alzugaray, para el 4-2 de Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2026

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El sábado 29 de agosto, Universitario de Deportes logró una remontada destacada frente a UTC. Tras estar 2-0 abajo en Cajamarca, el conjunto dirigido por Héctor Cúper revirtió el marcador 4-2. El cuarto tanto lo convirtió el capitán Andy Polo.

Tras el tercer gol convertido por Alex Valera, Universitario mantuvo la presión y buscó ampliar la diferencia. A los 80 minutos, Polo y Lisandro Alzugaray combinaron por la banda derecha con una pared precisa.

El delantero argentino, que reemplazó a Gianluca Lapadula, habilitó a Polo, quien definió al segundo palo, lejos del alcance de Ricardo Bettocchi, como en sus mejores épocas como atacante.

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Con este tanto, Andy Polo rompió una sequía de más de un año sin convertir con Universitario. Su anterior gol databa del 15 de febrero de 2025, en la victoria ante Cienciano por el Torneo Apertura.

Andy Polo anotó gol para el 4-2 de Universitario ante UTC por el Torneo Clausura 2026.

La remontada de Universitario ante UTC

Universitario logró una remontada destacada frente a UTC en Cajamarca, pese a un arranque complicado. El conjunto local se adelantó a los 16 minutos con un gol de Luis Arce, quien encontró espacios por la derecha y remató al ángulo, dejando sin opciones a Diego Romero. Poco después, a los 20 minutos, David Camacho filtró un pase ante una defensa adelantada y Abdiel Arroyo amplió la ventaja definiendo entre las piernas del arquero para el 2-0.

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Con el marcador adverso, Héctor Cúper buscó variantes e incluyó a Piero Quispe para darle mayor profundidad al equipo. El descuento llegó en los minutos finales del primer tiempo, cuando Jairo Concha ejecutó un tiro libre al ángulo, lo que revitalizó a la ‘U’ justo antes del entretiempo.

Ya en la segunda mitad, Universitario sostuvo la presión y Cúper realizó otra variante clave: Lisandro Alzugaray ingresó por Gianluca Lapadula. El empate llegó a los 73 minutos con una tijera de Williams Riveros tras un córner de Concha. Cuatro minutos más tarde, César Inga desbordó y asistió a Alex Valera, quien anotó de cabeza el tercer gol para dar vuelta el resultado.

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Universitario no bajó la intensidad y buscó aumentar la diferencia. Alzugaray y Andy Polo armaron una pared por la derecha; el argentino habilitó al capitán, que ingresó al área y definió para marcar el cuarto gol y sentenciar el 4-2. Así, la ‘U’ selló una remontada de peso en la altura de Cajamarca.

Un partido de infarto en el estadio Héroes de San Ramón. UTC se adelantó con dos goles, pero Universitario de Deportes reaccionó y dio vuelta al marcador para llevarse una victoria clave por 4-2.

Universitario sigue liderando el Torneo Clausura 2026

Con el 4-2 logrado en Cajamarca, Universitario de Deportes asegura su permanencia en el primer puesto del Torneo Clausura 2026, independientemente de los demás resultados. El plantel de Héctor Cúper suma 16 puntos y ratifica su buen inicio en la segunda etapa de la Liga 1.

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Ahora, la ‘U’ aguarda lo que ocurra en el duelo entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, programado para las 19:30 horas en Matute, para saber si se mantiene como único líder o deberá compartir la cima con el cuadro cusqueño, que necesita ganar en La Victoria para igualarlo en la tabla.

Tabla del Torneo Clausura luego del triunfo de Universitario ante UTC.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes enfrentará como visitante a Comerciantes Unidos por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro está programado para el sábado 5 de septiembre a las 20:30 en el estadio Monumental de Ate. Las ‘águilas cutervinas’ llegará a este compromiso tras caer 3-2 frente a FC Cajamarca en el clásico regional.

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