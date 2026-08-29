JNJ blinda a Patricia Benavides y archiva proceso por sacar a la fiscal Magaly Quiroz del caso Cuellos Blancos

Patricia Benavides y Magaly Quiroz

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Una más. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) blindó a la fiscal suprema Patricia Benavides y mandó el archivo un nuevo proceso disciplinario por presuntas faltas cuando fue fiscal de la Nación. En esta oportunidad se trata del caso de la remoción de la fiscal Magaly Quiroz del Equipo Especial Cuellos Blancos.

Como se recuerda, Benavides removió a Quiroz a través de la resolución 2464-2023-MP-FN. Esto lo pidió Elmer Ríos, quien era el coordinador del Equipo Especial en ese momento, por la “especial necesidad de contar con un buen clima laboral”.

Según la JNJ, la decisión de Benavides Vargas no fue un acto arbitrario ni careció de motivos. De acuerdo con la ponencia del consejero Jaime de la Puente aprobada por el pleno, la resolución cuestionada se sustentó en el oficio enviado por Ríos en el que se advertían problemas de clima laboral y la necesidad de optimizar la gestión de las investigaciones. A ello suman supuestas deficiencias en el avance de los casos

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“No es posible concluir que la medida haya obedecido a una decisión arbitraria y sin sustento”, sostuvo De la Puente Parodi. Nada más alejado de la realidad.

Omisión

La ponencia nunca mencionó el audio difundido por IDL-Reporteros donde el mismo Elmer Ríos reconoce que no había motivo para cesar a Magaly Quiroz y que en realidad la decisión respondía a “prerrogativas de la fiscal de la Nación” Patricia Benavides.

Audio revela que Magaly Quiroz fue removido sin motivo alguno del Equipo Especial | IDL - Reporteros

La grabación corresponde al 29 de septiembre, día en que Quiroz se enteró a través de El Peruano de su remoción, tras un pedido de Ríos basado en la “especial necesidad de contar con un buen clima laboral”. Durante la conversación registrada, Quiroz preguntó los motivos de su salida a pocos meses de concluir la investigación y formular la acusación penal. Ríos respondió: “Doctora, nadie le está diciendo que usted ha fallado en alguna cosa. No se olvide que estamos en un Equipo Especial, son prerrogativas de la fiscal de la Nación hacer este tipo de cambios. Es eso básicamente. No hay una causal (concreta para removerla) entiendo yo porque este es un Equipo Especial”.

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Quiroz también increpó a Ríos por haber solicitado su retiro mediante un oficio dirigido a Benavides. Ante ello, el coordinador replicó: “Es que yo no podría darle una explicación al detalle. Lo único que le estoy diciendo es que son mejoras en la gestión, mejoras en el equipo desde la perspectiva de quien asume la dirección de este equipo. (…) No hay una razón en cuanto a su función, como usted dice: ‘¿Qué he hecho mal?’. Sino que se trata es también la visión que yo pueda tener a nivel de coordinación, más aún de se trate de un Equipo Especial”.

Elmer Ríos sería cercano a Patricia Benavides, tanto así que fue uno de los fiscales que acudió en la madrugada del 27 de noviembre de 2023 al Ministerio Público, horas antes de la operación “Valkiria V”, que terminó con la detención del exasesor y hoy frustrado aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva.

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