Oleajes anómalos y persistencia de anomalías cálidas: el último informe del ENFEN advierte riesgos en el litoral peruano

Olas de gran tamaño rompen contra los acantilados de la costa de Perú durante la alerta por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” tras constatar que el litoral peruano atraviesa condiciones térmicas excepcionalmente cálidas, con anomalías de temperatura superficial del mar que alcanzan hasta +6 °C (10,8 °F) frente a la costa norte y central del país. El Informe Técnico ENFEN N° 14, publicado el 12 de agosto de 2026, documenta un escenario de calentamiento sostenido que, según las proyecciones, se extenderá al menos hasta el otoño de 2027.

El documento, elaborado por el grupo técnico-científico de la comisión —integrada por instituciones como el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entre otras—, registra que durante la primera decena de agosto de 2026 la temperatura máxima del aire en la costa presentó una anomalía promedio de +4,5 °C (8,1 °F), mientras que la mínima superó los +3,9 °C (7 °F). Estas cifras reflejan la continuidad del calentamiento atmosférico atribuido directamente a las elevadas anomalías positivas de la temperatura superficial del mar frente al litoral.

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La costa desértica de Perú registra altas temperaturas marinas y atmosféricas por la continuidad del fenómeno de El Niño costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Récords históricos de temperatura

Por sectores, la costa centro registró las mayores anomalías de temperatura máxima, con un promedio de +6,3 °C (11,3 °F), seguida de la costa norte con +4,8 °C (8,6 °F) y la costa sur con +2,4 °C (4,3 °F). A nivel de estaciones individuales, Campo de Marte (Lima) lideró con +7,0 °C (12,6 °F), seguido de Huarmey (Áncash) con +6,7 °C (12 °F), Lambayeque con +5,7 °C (10,3 °F) y Trujillo (La Libertad) con +5,5 °C (9,9 °F).

A escala diaria, las cifras fueron aún más extremas: Talla-Guadalupe registró +8,5 °C (15,3 °F) el 7 de agosto, y Campo de Marte alcanzó +8,3 °C (14,9 °F) el 10 de agosto. Varias estaciones batieron sus propios registros históricos para el mes de agosto: en Lambayeque, Jayanca llegó a 35,0 °C (95 °F) el 7 de agosto, superando el récord de 29,7 °C (85,5 °F) de 1997; en la costa centro, Huarmey marcó 28,4 °C (83,1 °F) y Cañete 26,8 °C (80,2 °F), ambos por encima de sus máximos históricos previos para ese mes.

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Un termómetro digital registra 35,8 grados Celsius en una calle de la costa peruana afectada por las altas temperaturas atribuidas a El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ola de calor marino

El fenómeno no se limitó a la superficie terrestre. La ola de calor marino (OCM) en la franja de 150 millas náuticas comprendida entre los 4°S y 18,5°S alcanzó el 100% del área total de esa franja —equivalente a 439.000 km²— el 29 de julio, y mantuvo esa cobertura hasta el 9 de agosto. El nivel del mar también respondió al calentamiento: las anomalías se sostuvieron en torno a +30 cm entre la isla Lobos de Afuera y Chimbote, y entre +10 cm y +20 cm frente al resto del litoral.

Los índices de referencia del ENFEN confirmaron la tendencia. El índice LABCOS alcanzó un valor preliminar de +4,03 en julio, categoría “muy fuerte”, mientras que el Índice Térmico Norte-Centro (ITNC) llegó a +4,33 °C (7,8 °F), en el umbral entre las categorías “fuerte” y “muy fuerte”. El índice ITCP, por su parte, registró un valor de +3,1 para el mismo mes.

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Una masa de agua de tono rojizo bordea el litoral peruano en el marco de la alerta por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño Costero: proyección hasta el verano 2026-2027

Las perspectivas del ENFEN apuntan a una profundización del evento. Para la región Niño 1+2 —que abarca el Pacífico oriental frente a las costas de Perú y Ecuador—, los modelos del conjunto North American Multi-Model Ensemble (NMME) proyectan la categoría “Cálida Extraordinaria” entre agosto y diciembre de 2026. Entre enero y abril de 2027 se esperaría una disminución hacia la categoría “Cálida Fuerte”, con una transición hacia condiciones neutras recién en el otoño de ese año.

Para el Pacífico central (región Niño 3.4), el ENFEN estima que El Niño alcanzará la categoría “Cálida Muy Fuerte” con una probabilidad máxima del 65% en noviembre de 2026, manteniéndose como la condición más probable entre octubre de 2026 y febrero de 2027. A partir de marzo de 2027 se prevé una reducción progresiva. El verano austral 2026-2027 presentaría, según los modelos, un evento entre fuerte y muy fuerte tanto en el Pacífico central como en el oriental.

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Varias personas transitan por la costa de Perú protegidas del sol en medio de las altas temperaturas registradas por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precipitaciones, ríos y pesca

El informe detalla los efectos previstos para los próximos meses en distintos frentes:

Temperaturas del aire: Se prevé la continuidad de valores muy por encima de lo normal en toda la costa durante el trimestre agosto-octubre de 2026.

Precipitaciones: En la costa norte se esperan lluvias entre normales y superiores a lo normal, con episodios localizados; en la sierra suroriental, lluvias inferiores a lo normal. Para el verano 2026-2027, el escenario más probable incluye lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central.

Ríos: Los caudales de la Región Hidrográfica del Pacífico se mantendrían predominantemente en valores normales durante el trimestre julio-septiembre, con tendencia al alza desde octubre en ríos como Chancay-Lambayeque, Jequetepeque y Chicama.

Anchoveta: El stock norte-centro permanecería replegado dentro de las 10 millas náuticas de la costa central, a profundidades mayores a lo normal, con un incremento previsto en su madurez gonadal y desove.

El incremento del caudal de los ríos y la actividad pesquera marcan el litoral peruano durante la alerta emitida por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, el ENFEN exhortó a los tomadores de decisiones a considerar los escenarios de riesgo vigentes para adoptar medidas de reducción de desastres y preparación ante los peligros derivados de la continuidad de El Niño Costero, de cara a la próxima temporada de lluvias prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027. La comisión instó a autoridades y ciudadanía a seguir la información oficial del ENFEN y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).