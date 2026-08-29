Gol de Álex Valera tras notable asistencia de César Inga para remontada 3-2 de Universitario vs UTC por Liga 1 2026

Fiel a su historia, Universitario de Deportes remonta un partido increíble. Mira el gol de Alex Valera que desató la locura de la hinchada y selló la victoria crema en el Héroes de San Ramón.

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Universitario de Deportes le ha dado vuelta al marcador en el estadio Héroes de San Ramón. Tras ir perdieron por 2-0 ante UTC, los dirigidos por Héctor Cúper voltearon la cuenta con el tanto de Álex Valera tras una gran asistencia de César Inga.

La jugada nació en el carril izquierdo. Inga encaró a su marcador, lo superó con un movimiento individual y lanzó un centro preciso al área. Valera se elevó para conectar el balón de cabeza y batir al arquero Ricardo Bettocchi, quien había ingresado al inicio del segundo tiempo en reemplazo de Ignacio Barrios.

Fue el gol número 15 del delantero de Pomalca en la temporada, una cifra que consolida su posición como el atacante más productivo del plantel ‘merengue’. Minutos después, Andy Polo cerró la cuenta con el 4-2 definitivo.

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Gol de Álex Valera tras centro de César Inga para remontada 3-2 de Universitario vs UTC por Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

Valera, el más determinante en Universitario

Las cifras de Valera en la temporada lo ubican como el jugador con más participaciones en gol del equipo, con 15 anotaciones y 2 asistencias. A distancia lo siguen Jairo Concha, con 9 aportes entre goles y pases de gol, y Gianluca Lapadula, con 5. La regularidad del atacante ha sido una constante en ambos torneos del año, y su rendimiento ante UTC reafirma su condición de referente ofensivo del cuadro de Ate.

Con la victoria, Universitario escala a la cima del Torneo Clausura con 16 puntos, a la espera de los resultados de Alianza Lima y Deportivo Garcilaso en la misma fecha.

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Próximo partido de Universitario

El siguiente compromiso de Universitario será el sábado 5 de septiembre en el Estadio Monumental, ante Comerciantes Unidos, por la fecha 8 del Torneo Clausura. El triunfo ante UTC da al equipo de Cúper margen para llegar con ventaja en la tabla a ese duelo, que precede directamente al clásico ante Alianza Lima, rival que también marcha en los primeros puestos de la clasificación.