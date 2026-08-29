Gisela Valcárcel habla de Edson y Janet, tras su decisión de quedarse en América TV: “En un equipo no puede existir la hipocresía”

La 'Señito' cuenta detalles inéditos sobre la creación de un famoso magazine y cómo la falta de honestidad de algunos de sus colaboradores marcó un antes y un después en su carrera como productora.

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Gisela Valcárcel habló por primera vez en el streaming ‘Sin +Que decir’ conducido por María Pía Copello, y se refirió al quiebre que rodeó la salida de Ethel Pozo y el futuro de quienes fueron parte de ‘América Hoy’ hasta 2025, como Edson Dávila y Janet Barboza, quienes decidieron quedarse en América Televisión.

Sin mencionarlos en un tono de ataque personal, la “Señito” dejó frases contundentes sobre lo que, según ella, ocurre cuando en un equipo se instala la deshonestidad y se permite la cizaña: “Ya había mucho veneno” y “cuando se deja entrar un poquito de cizaña, ya todo está oscuro”.

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En su testimonio, Valcárcel habló de la importancia de la transparencia y criticó la dinámica de enterarse por terceros o por situaciones externas. Para ella, la falla no está en que alguien elija un camino laboral distinto, sino en cómo se maneja la comunicación dentro de un equipo. “Lo que nunca puede existir en un equipo es hipocresía”, sentenció.

“La veo feliz”: Gisela habla de Ethel Pozo y su presente en streaming

María Pía Copello llevó la conversación hacia Ethel Pozo, en un año que, según dijo, estuvo marcado por cambios acelerados y polémicas. “¿Cómo ves a Ethel después de todo lo que pasó, que nadie es ajeno a lo que vivió en América Hoy. Y la ves ahora aquí en esta mesa… qué tal año, ¿ah?”, planteó.

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Gisela respondió desde un lugar de orgullo y calma. “La veo feliz. Creo que la gente la conoce, que ella, diariamente está dando lo mejor, que ustedes han conformado un grupo estupendo”, dijo, destacando el equipo que hoy acompaña a su hija en el streaming.

En ese mismo bloque, dejó una advertencia que funciona como regla de oro para cualquier grupo de trabajo: las diferencias pueden existir, pero la hipocresía destruye. “Lo que nunca puede existir en un equipo es hipocresía”, afirmó.

La presentadora Ethel Pozo aborda su polémica con la Teletón durante la emisión del programa Sin Que Decir.

Gisela y su crítica a la deshonestidad en equipos

Valcárcel explicó qué es lo que, para ella, marca el límite entre ser parte de un equipo y no serlo. No se trata de lealtad ciega, sino de comunicación directa.

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“Lo que no puede existir en un equipo es la hipocresía: ‘Es que no te lo conté porque me olvidé. Esperaba que te enteres’”, dijo. Y completó: “Es que cuando los equipos se conforman es ‘yo te cuento y tú me cuentas’”.

En ese punto, Gisela fue más explícita al describir cómo detecta una ruptura interna: “Yo me doy cuenta cuando alguien ya no es de mi equipo, cuando me entero algo que no me había contado y digo: ‘Ya, ok, no es del equipo’. Entonces creo que eso sucedió antes y lamento, lamento”.

Aunque no dio nombres en ese momento, el contexto de la conversación aludía a la decisión de Edson Dávila y Janet Barboza de quedarse en América TV, y al impacto emocional de enterarse por vías indirectas, un factor que María Pía también subrayó.

Gisela Valcárcel habla de Edson Dávila y Janet Barboza tras su decisión de quedarse en América TV.

“Ya había mucho veneno y entró cizaña”: la frase que marcó su postura

En uno de los tramos más citables de la entrevista, la empresaria de TV dio su interpretación de por qué el ambiente se volvió insostenible.

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“Entonces, creo que ya había mucho en ese entorno, ya había mucho veneno, porque ya cuando se deja entrar un poquito de cizaña, ya todo está oscuro”, dijo.

Esa frase operó como síntesis de su mirada: no se trata de un conflicto puntual, sino de un clima que se contamina cuando se permite la desconfianza y la falta de franqueza.

En una sincera conversación en el programa "Sin Que Decir", Gisela Valcárcel opina sobre los desafíos de trabajar en televisión, la hipocresía y cómo ha aprendido "a fuerza de golpes" a lo largo de su carrera. YouTube: Sin Que Decir.

“Ese proyecto fue armado en mi oficina”: su rol en ‘América Hoy’ y el pedido de cierre

Más adelante, Gisela recordó su participación en la creación del proyecto y defendió el derecho a que los ciclos se cierren con claridad.

“Ese proyecto fue armado en mi oficina. El diseño de ese proyecto y quiénes lo conducían fue decidido por mí y un comité”, afirmó.

Y añadió un reclamo que no apunta a una persona en particular, sino a una lógica de industria: “Y sí quisiera, por la televisión, que se armen nuevos proyectos. Que cuando se dice adiós, se le diga adiós también a la productora y a quien creó esos proyectos”.

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En esa misma línea, pidió renovación: “Creo que la televisión necesita nuevos productores y gente con nuevas opciones”.

Un cierre sin rencor: “les deseo lo mejor”, pero “prefiero cuidarme”

Pese a la dureza de algunas frases, Valcárcel también aseguró que no desea mal a quienes trabajaron con ella. “Igual, a mis compañeros, a los que en su momento pude contratar para que hagan este exitoso magazine, les deseo como siempre lo mejor”, dijo.

Pero marcó límites sobre su exposición personal: “He también aprendido a no estar pululando por allí y no sentarme con todos porque, porque prefiero cuidarme”.

Y dejó una puerta abierta a una conversación futura, aunque no desde la apariencia. “A veces uno calla por miedo y un día, quién sabe, nos volvamos a encontrar y nos demos la mano. Pero no esa mano, de quedo bien contigo. Cuando yo quiera sentarme un día y ellos quieran, yo me sentaré”, concluyó.

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La conductora dijo que decidió callar por un tiempo “por la Teletón”, pero confirmó que este año no estará en la campaña. YouTube: Sin+ Que Decir.