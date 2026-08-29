Perú

Samahara Lobatón agredió a Youna en una discoteca de Miami según exparticipante de ‘La Prisión del Destino 2’

El influencer Freddy Salazar Ribeaux aseguró en redes que Samahara habría agredido a Youna y que personal de seguridad tuvo que retirarla del lugar

Samahara Lobatón agredió a Youna en una discoteca de Miami según exparticipante de ‘La Prisión del Destino 2’ . IG
Samahara Lobatón agredió a Youna en una discoteca de Miami según exparticipante de ‘La Prisión del Destino 2’ . IG
Guardar

Un exparticipante de ‘La Prisión del Destino 2′ aseguró que Samahara Lobatón habría agredido físicamente a Youna durante una salida a una discoteca en Miami, un episodio que —según su relato— obligó a personal de seguridad a intervenir para retirarla del lugar.

La acusación, difundida en redes sociales con un testimonio en primera persona, se instaló en medio de la tensión que ya arrastran ambos dentro del reality y de la ola de controversias que rodea a la producción en Estados Unidos.

“Hoy en la discoteca de Pepe and Two, Samahara agredió físicamente a Youna. Pero como una mujer, eso no cuenta, ¿verdad? Eso no cuenta. Todos negros de más de dos metros tuvieron que sacar a Samahara, a Samara. Tuvieron que sacarla. Díganme que eso es justo”, dijo el exparticipante, en un mensaje donde además acusó a Samahara de asumir el rol de “víctima” en el conflicto, mientras —según él— Youna estaba “disfrutando su noche tranquilo”.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, lo difundido corresponde a una versión pública de un tercero. Ni Samahara ni Youna han confirmado esa acusación en el material aportado en tu texto. Sin embargo, el señalamiento se suma a un contexto ya cargado: peleas en el reality, exposiciones cruzadas y, además, un corte abrupto de la transmisión en YouTube que fue atribuido por un tiktoker a una supuesta intervención migratoria en el set.

Samahara Lobatón habría agredido a Youna en una discoteca de Miami según exparticipante de ‘La prisión del Destino’. TikTok.

La acusación: “Le dio con las uñas… por gusto, sin necesidad”

Freddy Salazar Ribeaux conocido conocido como ‘Cubacuba’ sostuvo que el incidente ocurrió en la discoteca “Pepe and Two” y describió la agresión como un ataque con uñas, motivado por celos. “Y Samahara le dio con las uñas, le dio por gusto, sin necesidad ninguna”, afirmó.

PUBLICIDAD

En su relato, también aseguró que el conflicto comenzó porque Youna no quería irse y Samahara habría intentado obligarlo. “Y el hombre no se quería ir y ella dijo que tenía que irse con ella”, añadió.

Luego, enmarcó el episodio dentro de una crítica más amplia a lo que considera un patrón: “Samara, la víctima de siempre, y Jona, el acusado. El hombre estaba disfrutando su noche tranquilo, compartiendo”, indicó.

El mismo testimonio insistió en una lectura de “doble estándar”. “Pero como una mujer, eso no cuenta, ¿verdad?”, lanzó, sugiriendo que la agresión no recibiría el mismo juicio público si el agresor fuera un hombre.

En redes se compartieron videos de una salida nocturna donde se ve a Samahara y a Youna en la misma fiesta. IG
En redes se compartieron videos de una salida nocturna donde se ve a Samahara y a Youna en la misma fiesta. IG

Los videos y la presencia de ambos en la fiesta: el detalle que alimenta el rumor

El exparticipante sostuvo que existen historias y videos de esa salida. “Ahí pueden ver mis historias. Hicimos varios videos, varias cosas”, dijo.

En tu texto también se menciona que “todos los participantes han salido” y que se compartió un video donde se ve a Samahara con vestido verde y a Youna con camisa blanca, lo que es usado como “prueba” de que ambos estuvieron presentes en el mismo lugar.

En esa misma línea, la versión difundida plantea que Samahara se habría puesto celosa al ver que había varias mujeres en el box donde estaba Youna. Esa interpretación aparece como el supuesto detonante del conflicto en la discoteca.

Samahara y Youna en conflicto dentro y fuera del reality

La acusación llega en un momento donde la tensión entre Samahara Lobatón y Youna ya era parte central del reality. El conflicto venía escalando en el encierro con reproches, acusaciones, versiones enfrentadas y exposición personal, por lo que un hecho fuera del set —como una salida nocturna— se interpreta rápidamente como una extensión de ese choque.

Además, en episodios previos, Youna ya había confrontado a Samahara en cámara, acusándola de mentir en asuntos personales y familiares. Con ese antecedente, cualquier versión nueva sobre ellos prende con facilidad en redes.

Youna y Samahara Lobatón protagonizaron un fuerte cruce en La Prisión del Destino 2 durante su convivencia en Miami. TikTok
Youna y Samahara Lobatón protagonizaron un fuerte cruce en La Prisión del Destino 2 durante su convivencia en Miami. TikTok

Cancelan la transmisión de ‘La Prisión del Destino 2′

En paralelo a la acusación de agresión, ‘La Prisión del Destino 2′ quedó envuelta en otro conflicto: la transmisión en vivo fue levantada de YouTube el viernes 28 de agosto sin aviso ni comunicado oficial. La primera explicación concreta la dio el tiktoker Héctor Crespo, versión que Magaly Medina difundió en su programa.

“Me acaba de llegar información de que el ICE llegó al lugar donde se estaba transmitiendo el reality La Prisión del Destino 2”, aseguró Crespo. Según él, aunque no habría indocumentados, “varios atravesaban procesos de evaluación de su estatus migratorio”, lo que habría motivado la presencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el set.

Crespo añadió otro punto clave: el estudio era alquilado y la compañía privada habría pedido desalojar para “proteger su imagen”. “Destino tiene que cambiar todo de ahí, desalojar ese lugar y mover todo para otro lugar para poder seguir transmitiendo el reality”, detalló.

Magaly Medina, al comentar la versión, enfatizó un requisito: “Para trabajar en un reality, trabajar en un programa de televisión, tienes que tener tu visa de trabajo y el organizador o el dueño de este programa tiene que habérselos gestionado con mucha anticipación”, dijo. Y remató con ironía: “Parece que también allá existe la criollada bien al estilo peruano”.

Magaly Medina revela que el ICE (migración de EE. UU.) intervino el polémico reality 'La Prisión de Destino 2', donde participan Youna y Samahara Lobatón. Entérate de los detalles sobre los concursantes con problemas migratorios | Magaly TV La Firme

Youna se pronuncia tras la caída de la señal: “No puedo dar información”

Después de que se cortara la transmisión, Youna habló por teléfono con Samuel Suárez (Instarándula), pero fue cuidadoso con lo que dijo. “Yo estoy bien, no se puede dar mucha información de lo que está pasando. Todos estamos bien, no hay ningún problema con eso”, declaró.

Consultado sobre si el ICE intervino, no confirmó ni negó: “No puedo dar información. Yo tengo permiso para trabajar, estoy de manera legal acá. Que mi familia sepa que estoy bien”.

Y sobre el futuro del programa, fue igual de hermético: “No tengo permitido dar alguna información sobre lo que va a pasar. No me quiero meter en problemas”.

Samahara Lobatón, según el texto, no se pronunció públicamente sobre la suspensión.

Un hombre con gorra negra y camiseta blanca se cubre el rostro con las manos sentado ante una mesa con velas y comida
Youna se cubre el rostro durante una cena tras una discusión con Samahara Lobatón en el programa La prisión del destino 2. (América TV)

Temas Relacionados

Samahara LobatónYounaLa prisión del DestinoLa prisión del Destino 2peru-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ignacio Buse vs Arthur Fery EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la gran final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

El limeño va por su segundo título el el circuito frente a un rival que ya enfrentó en pista dura. Sigue todos los pormenores del encuentro

Ignacio Buse vs Arthur Fery EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la gran final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Lluvias por encima de lo normal en la costa y sierra en el verano 2027, advierte Senamhi

El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú señala un patrón de lluvias por encima de lo esperado en zonas clave del litoral y la sierra durante los primeros meses del próximo año, en medio de la persistencia del evento El Niño Costero

Lluvias por encima de lo normal en la costa y sierra en el verano 2027, advierte Senamhi

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los elencos de Héctor Cúper y Cristian Paulucci se verán las caras sobre el verde del estadio Héroes de San Ramón. Sigue los pormenores del encuentro

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Menor de 16 años desaparece mientras trabajaba en su mototaxi y encuentran sus cosas frente a una playa del Callao

Jiosyi Estefano Skeyler Córdova Santisteban había confesado a su madre que no se sentía seguro trabajando y le prometió regresar a vivir con ella.

Menor de 16 años desaparece mientras trabajaba en su mototaxi y encuentran sus cosas frente a una playa del Callao

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El elenco ‘blanquiazul’ retorna a su fortín para medirse contra un oponente de muy buen pie. Los visitantes llegan muy motivados al ubicarse en la cima de la clasificación. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

JNJ blinda a Patricia Benavides y archiva proceso por sacar a la fiscal Magaly Quiroz del caso Cuellos Blancos

JEE excluye a alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, por intento de reelección encubierta

¿Remoción de Josué Gutiérrez? Senadores de oposición tomarán acciones contra el defensor del Pueblo

Keiko Fujimori tiene 52,6% de aprobación en su primer mes de gobierno: el dato del sur que el CPI considera “interesante”

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña revela el impacto emocional de las diligencias del caso César Sánchez: “Hoy tuve que volver a mirar cosas que dolieron”

Naldy Saldaña revela el impacto emocional de las diligencias del caso César Sánchez: “Hoy tuve que volver a mirar cosas que dolieron”

Israel Dreyfus y Luciana Roy ganan reality de baile que condujo Gisela Valcárcel: el blooper que hizo estallar el streaming

Gisela Valcárcel revela que no participará en la Teletón 2026 y explica el motivo: “Ethel y yo somos incómodas para el canal”

Suheyn Cipriani se emocionó hasta las lágrimas al conocer a Gisela Valcárcel: “Estoy cumpliendo uno de mis sueños”

Magaly Medina apuntó contra Alejandra Baigorria por el 50/50 y por el polémico video que usó DW para denunciar el turismo de pobreza

DEPORTES

Ignacio Buse vs Arthur Fery EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la gran final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Ignacio Buse vs Arthur Fery EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la gran final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs UTC HOY: partido en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Ignacio Buse vs Arthur Fery: día, hora y canal TV de la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026