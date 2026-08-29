Perú

PNP captura en Lima al presunto cabecilla del Tren de Aragua en Chile

El operativo internacional permitió detener a Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias R15, requerido por presuntos delitos de secuestro y extorsión. Su captura se realizó en San Martín de Porres tras un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, el FBI y la Policía de Investigaciones de Chile

El operativo internacional permitió detener a Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias R15, requerido por presuntos delitos de secuestro y extorsión en Chile.
El operativo internacional permitió detener a Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias R15, requerido por presuntos delitos de secuestro y extorsión en Chile.
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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en Lima a Ibelmery Adon Colina Maldonado, conocido como “R15”, señalado como presunto líder del Tren de Aragua en Chile.

La captura se produjo en la intersección de las calles Urubamba y Sullana, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), durante un operativo coordinado con el FBI de Estados Unidos y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de Chile. El detenido de 48 años tenía una orden de captura vigente emitida por la justicia chilena, por presuntos delitos de secuestro extorsivo y receptación.

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La intervención formó parte de una estrategia conjunta contra el crimen transnacional, detalló el titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo.

Por su parte, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, precisó que el detenido habría ingresado de manera irregular al país y utilizaba documentos de identidad falsos para evadir a las autoridades.

Según la información policial, “el desplazamiento de integrantes del Tren de Aragua hacia otros países constituye una modalidad utilizada por estas estructuras para evadir la acción de la justicia”, expuso Astudillo durante la conferencia.

Alias R15 fue seguido por las autoridades desde su llegada al país. El trabajo de inteligencia incluyó el intercambio de información con la Policía de Investigaciones de Chile y el FBI, quienes aportaron datos sobre su posible presencia en diferentes ciudades peruanas hasta ubicarlo finalmente en Lima.

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“Este caso ha sido un trabajo conjunto entre ambas instituciones para dar con la captura de este delincuente venezolano”, indicó el teniente general PNP Manuel Elías Lozada.

El anuncio lo hizo el ministro del Interior, César Astudillo, durante una conferencia de prensa.
El anuncio lo hizo el ministro del Interior, César Astudillo, durante una conferencia de prensa.

Expulsión y proceso judicial

Luego de la captura, la PNP inició las coordinaciones con la Superintendencia Nacional de Migraciones para implementar el procedimiento de expulsión administrativa.

El comandante Arriola confirmó que “será entregado a Chile a través de la frontera con el vecino país”, en cumplimiento de la requisitoria internacional.

La información policial sostiene que Colina Maldonado estaría vinculado al secuestro de un ciudadano venezolano en la comuna de Estación Central, Chile, ocurrido el 14 de mayo de 2026. La víctima fue liberada tras la acción de la BIPE Antisecuestros chilena.

Además, la investigación apunta a que el detenido habría administrado un inmueble utilizado como lugar de cautiverio y habría impartido instrucciones a otros miembros de la organización.

El ministro Astudillo subrayó que la lucha contra el crimen va más allá de las fronteras nacionales. “Así como todos los días capturamos delincuentes de bandas criminales nacionales, también estamos detrás de quienes integran organizaciones criminales transnacionales, como Los Choneros, Jalisco Nueva Generación y Comando Vermelho. Sobre ellos también vamos”, enfatizó.

La PNP recordó que la ciudadanía puede denunciar actividades ilícitas de manera anónima a través de la línea 1818 o la plataforma virtual del Ministerio del Interior. La cooperación internacional, sumada al aporte de la comunidad, ya permitió ubicar a personas requeridas por la justicia en distintos países y enfrentar estructuras criminales de alcance regional.

Mientras tanto, Ibelmery Adon Colina Maldonado permanece bajo custodia de la Policía Nacional a la espera de su expulsión y entrega a las autoridades chilenas.

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