La postura de Agustín Lozano sobre la convocatoria de Renato Tapia a la selección peruana: “No pasa por el presidente de la FPF”

Lozano fue categórico al deslindar responsabilidades: su función al frente de la FPF no incluye armar listas ni evaluar rendimientos. Eso, dijo, le corresponde únicamente a Mano Menezes. (Selección Peruana)

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El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, se pronunció sobre la situación de Renato Tapia y su posible retorno a la selección peruana. El dirigente fue directo: la decisión de convocar o no al volante no recae en él, sino en el técnico Mano Menezes.

Lozano aprovechó para aclarar los límites de su función al frente del organismo rector del fútbol nacional y subrayó que los criterios de selección los fija exclusivamente el cuerpo técnico, según el nivel de competencia que cada jugador ofrezca en su club.

El técnico decide, no el presidente

La posible vuelta de Renato Tapia a la selección peruana tiene un único responsable: Mano Menezes. Agustín Lozano descartó cualquier intervención de la presidencia de la FPF. (Selección Peruana)

Lozano dejó en claro que su rol como máxima autoridad de la FPF no incluye intervenir en las decisiones deportivas del cuerpo técnico. Según explicó, quien evalúa el rendimiento de los futbolistas y determina la lista de convocados es Mano Menezes, y esa potestad le corresponde de manera exclusiva al entrenador brasileño.

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“Esta es la última vez que voy a dirigirme sobre este tema porque ya muchas veces he respondido. Renato Tapia es un tremendo jugador y le tengo una gran admiración, pero la convocatoria no pasa por el presidente de la FPF”, afirmó el dirigente.

El funcionario fue enfático en separar su figura de cualquier injerencia en la conformación del equipo. Señaló que los futbolistas que integren la nómina para los próximos amistosos en Estados Unidos serán elegidos en función de lo que rindan en sus respectivos clubes, no por preferencias personales de la dirigencia.

“La convocatoria va por el técnico Mano Menezes. Quienes sean convocados no se trata de un gusto del presidente, sino del nivel de competencia que ofrecen para la selección peruana”, remarcó Lozano.

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En ese sentido, el titular de la FPF insistió en que los parámetros de evaluación son estrictamente deportivos. El entrenador observa el desempeño de cada jugador, pondera sus condiciones y toma la determinación final. Ese proceso, según Lozano, ocurre al margen de cualquier opinión o influencia del estamento directivo.

Admiración y respeto por Tapia, pero sin interferencia

Aunque destacó las virtudes de Renato Tapia, Agustín Lozano evitó mezclar su opinión personal con las decisiones deportivas. El presidente de la FPF aseguró que el volante será evaluado por Mano Menezes. (Selección Peruana)

A pesar de dejar en claro que no interviene en las convocatorias, Lozano no escatimó elogios hacia el mediocampista. Describió a Tapia como un jugador de alto nivel y reiteró en más de una ocasión su estima personal hacia él, aunque dejó igualmente en claro que ese vínculo no altera el proceso de selección.

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“Ese es un tema que no me meto, porque mi función como presidente es otra. Yo tengo un enorme respeto por Renato como por todos los jugadores de la selección. Espero que todos los futbolistas de la selección reciban de mí como presidente y mi comitiva el mayor de los respetos, lo demás no nos compete”, sostuvo el dirigente.

El presidente de la FPF extendió esa consideración a todos los futbolistas que han vestido la camiseta de la selección peruana, sin distinción de época ni de generación. Según sus palabras, tanto él como toda su junta directiva mantienen un trato de respeto irrestricto hacia cada uno de los jugadores que han representado al país.

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“De cualquier temporada, de cualquier época, de cualquier momento, todos los jugadores de la selección reciban de mí como presidente y de toda mi junta directiva el mayor respeto, la mayor admiración. El resto no nos metemos, no es competencia del presidente”, expresó Lozano.

Qué tiene que pasar para que Tapia vuelva a la ‘Bicolor’

Renato Tapia tendrá que hablar dentro de la cancha si quiere regresar a la selección peruana. Su rendimiento en el club será evaluado por Mano Menezes, quien tendrá la decisión definitiva. (Selección Peruana)

Con ese panorama, la respuesta es concreta: el regreso de Renato Tapia a la selección peruana depende de una sola variable, el criterio de Mano Menezes. El técnico brasileño deberá evaluar el nivel que el volante exhiba en su club y determinar si ese rendimiento justifica su inclusión en la nómina.

Lozano fue terminante al respecto y cerró cualquier especulación sobre una eventual presión desde la dirigencia para forzar un llamado. El presidente de la FPF no solo descartó tener injerencia en esa decisión, sino que subrayó que inmiscuirse en ese terreno estaría fuera de sus atribuciones institucionales.

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El volante, uno de los futbolistas peruanos más reconocidos en el fútbol europeo en los últimos años, no ha sido considerado en convocatorias recientes. Su ausencia generó debate en el entorno del fútbol nacional, lo que motivó que Lozano saliera a responder públicamente y, según sus propias palabras, por última vez sobre el asunto.

La pelota, en definitiva, quedó en el campo de Mano Menezes. El técnico de la selección peruana tiene la última palabra sobre si Tapia vuelve a ser parte del proyecto, y esa decisión se tomará —según lo que anticipó el propio Lozano— en base al rendimiento y al nivel de competencia que el jugador demuestre en la cancha.

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El presidente de la Federación Peruana de Fútbol remarcó que Mano Menezes define la lista para los amistosos en Estados Unidos y que el regreso del volante dependerá del rendimiento que muestre en su club (Toque Final)