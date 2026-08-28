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La dura opinión del Mano Menezes sobre la llegada de Felipe Chávez a la Bundesliga 2: “Es un buen jugador, está luchando”

El técnico brasileño de la selección peruana se refirió al mediocampista de 19 años, cedido por el Bayern Múnich al Magdeburgo para la temporada 2026/2027, y subrayó que la categoría no define el valor del futbolista

Mano Menezes – Felipe Chávez – Selección Peruana - 1. FC Magdeburg – Perú - deportes – 27 agosto
El técnico brasileño destacó las condiciones del centrocampista peruano y aseguró que la división en la que compita un futbolista no determina su valor dentro del esquema de la Bicolor. (FPF)
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El entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, se pronunció sobre la situación de Felipe Chávez tras conocerse su cesión al Magdeburg de la segunda división alemana.

El técnico brasileño, consultado por el caso del centrocampista durante una rueda de prensa en la que también se anunció el acuerdo entre la Bicolor y América Multimedia como canal oficial de cara al Mundial 2030, no esquivó el tema y entregó un juicio directo sobre el futuro del joven futbolista en Europa.

Para Menezes, lo relevante no es la categoría en la que Chávez compita, sino el proceso de consolidación individual que el mediocampista atraviesa en el fútbol del viejo continente. A sus 19 años, el peruano busca los minutos que le permitan dar el salto definitivo.

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La mirada del técnico: proceso por encima de la categoría

Mano Menezes – Felipe Chávez – Selección Peruana - 1. FC Magdeburg – Perú - deportes – 27 agosto
Felipe Chávez recibió el respaldo de Mano Menezes tras ser cedido por Bayern Múnich al Magdeburg. El técnico de Perú destacó su talento y aseguró que la categoría no define su potencial. (Magdeburg)

Mano Menezes fue claro cuando los periodistas le preguntaron por el rendimiento y la situación contractual de Chávez. El entrenador evitó el análisis individual exhaustivo, pero no rehuyó el elogio ni la valoración de fondo.

No me gusta mucho hablar de un solo jugador, porque tengo que hablar de todos. Es un buen jugador, está luchando. Lo más importante es que estamos identificando características individuales de los jugadores, no importa si juegan en primera o en segunda”, afirmó el técnico brasileño.

La postura de Menezes refleja una lectura táctica del momento: Chávez demostró nivel durante la pretemporada con el Bayern Múnich, pero a su edad el paso por la segunda división no representa un retroceso sino una oportunidad para acumular protagonismo. El contrato del peruano con el club bávaro se extiende hasta julio de 2027. Si el Magdeburg no ejerce la opción de compra que figura en el acuerdo, el jugador deberá regresar a Múnich al término de la cesión.

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Chávez llega al Magdeburg con hambre de minutos

Mano Menezes – Felipe Chávez – Selección Peruana - 1. FC Magdeburg – Perú - deportes – 27 agosto
Felipe Chávez dejó Bayern Múnich para buscar protagonismo en el Magdeburg. El peruano jugará cedido en la Bundesliga 2 y tendrá una oportunidad clave para demostrar su potencial ofensivo. (Magdeburg)

El 1. FC Magdeburgo oficializó la incorporación del mediocampista peruano a través de sus redes sociales con un mensaje que no dejó dudas sobre el entusiasmo del club.

“El FCM ha incorporado a Felipe Chávez del FC Bayern München en calidad de cedido. Además, el club cuenta con una opción de compra por el mediocampista de 19 años. ¡Estamos contentos por el tiempo que compartiremos, Felipe!”, publicó el equipo junto a imágenes del jugador —apodado ‘Pippo’— junto al director deportivo y posando con la camiseta del club.

Peer Jaekel, director deportivo del Magdeburgo, amplió los motivos de la contratación y trazó el perfil que el club espera aprovechar durante la temporada.

“Estamos encantados de haber convencido a Felipe para que se una al 1. FC Magdeburg con nuestra visión deportiva. Felipe aporta un perfil prometedor; es técnicamente dotado, creativo y se espera que destaque tanto como creador de juego como goleador. Su experiencia previa en el FC Augsburg y el FC Bayern Munich le ha brindado valiosos conocimientos que ahora queremos aprovechar juntos. Sus cualidades ofensivas nos aportarán mayor versatilidad y nuevas posibilidades en nuestro juego. Confiamos en que podemos ofrecerle el entorno adecuado en nuestro club para que dé el siguiente paso en su carrera y se consolide al máximo nivel a largo plazo”, expresó Jaekel.

El propio Chávez tomó la palabra en su presentación y explicó las razones que lo llevaron a aceptar el desafío en la segunda categoría del fútbol alemán.

“El FC Magdeburgo ofrece a los jugadores jóvenes excelentes oportunidades para desarrollarse y dar el siguiente paso. Por eso estoy tan contento de tener la oportunidad de jugar regularmente a un alto nivel aquí y seguir mejorando. Ahora quiero saltar al campo con el equipo cuanto antes, conocer a mis nuevos compañeros y adaptarme al Elba. Tengo muchas ganas de afrontar este nuevo reto y de mi etapa en Magdeburgo”, declaró el futbolista.

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