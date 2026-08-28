La “mina de la muerte” de Huancavelica avanza hacia la Unesco: Santa Bárbara define modelo de gestión para proteger su patrimonio minero

Santa Bárbara definió un modelo de gobernanza que busca fortalecer su postulación a la Lista del Patrimonio Mundial. Composición: Infobae

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El Complejo Minero de Santa Bárbara, en Huancavelica, avanza hacia una nueva etapa con la definición del modelo de gobernanza que deberá orientar su gestión patrimonial. La propuesta forma parte del proceso para fortalecer la postulación del sitio a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco y establece responsabilidades para las instituciones y actores vinculados con el futuro proyecto.

La decisión surgió durante la segunda reunión del grupo de trabajo encargado de impulsar la puesta en valor del complejo. El encuentro se realizó en Lima con representantes de la Compañía Buenaventura, El Brocal, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, el Gobierno Regional de Huancavelica y la comunidad de Santa Bárbara.

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El acuerdo ocurre después de una semana de trabajo en Huancavelica, donde consultores especializados en Patrimonio Cultural y Planeamiento Estratégico en Turismo recogieron las necesidades y propuestas de autoridades, organizaciones y representantes locales. Ese proceso permitió incorporar distintos puntos de vista al documento de gestión.

El modelo aprobado definirá las reglas, funciones y procedimientos de la organización responsable del sitio patrimonial. El proceso también se vincula con las acciones impulsadas desde el Ministerio de Cultura para establecer condiciones de conservación, infraestructura, interpretación y uso turístico bajo criterios internacionales.

Un modelo de gestión para Santa Bárbara

Ingreso a la mina de la 'muerte'. (Portal iPerú)

El documento de gobernanza constituye uno de los componentes considerados necesarios para avanzar hacia la elaboración del expediente técnico de postulación ante la Unesco. Su contenido establece la forma en que deberán coordinar las entidades públicas, empresas y comunidad vinculadas con el complejo.

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La propuesta busca ordenar la participación de los distintos sectores involucrados en la protección del patrimonio. La definición de funciones también permitirá establecer mecanismos para la toma de decisiones sobre conservación, turismo e investigación histórica.

El grupo impulsor plantea que Santa Bárbara pueda alcanzar un reconocimiento comparable con otros antiguos centros mineros de mercurio incluidos en la categoría de Patrimonio Mundial, como Idrija, en Eslovenia; Almadén, en España; y Monte Amiata, en Italia.

Un complejo ligado a la historia minera del Perú

Representación de la mita minera. (Educate con Lina)

Santa Bárbara se encuentra a unos 3700 metros de altitud, en el departamento de Huancavelica, a cerca de 245 kilómetros al sudeste de Lima. Durante el periodo colonial se convirtió en uno de los principales centros de extracción de mercurio o azogue, mineral utilizado para separar la plata de otros materiales mediante procesos de amalgamación.

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El yacimiento comenzó a ser explotado en 1571, después del descubrimiento realizado por los conquistadores europeos en 1564. Un año después, el virrey Francisco de Toledo fundó Villa Rica de Oropesa, actual ciudad de Huancavelica, a unos 2,5 kilómetros del complejo.

Entre los siglos XVI y XIX, Santa Bárbara alcanzó una posición destacada dentro de la producción mundial de mercurio. El mineral tuvo una función esencial para el procesamiento de la plata extraída en Potosí, en el actual territorio boliviano, uno de los principales centros argentíferos del periodo colonial.

La otra dimensión del antiguo centro minero

La explotación también estuvo vinculada con condiciones laborales extremadamente duras para la población indígena. El sistema de la mita minera, impuesto durante el gobierno de Francisco de Toledo, obligaba a indígenas de entre 18 y 50 años de poblaciones situadas en un radio aproximado de 40 leguas a prestar labores en las minas durante un año.

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Los riesgos incluyeron derrumbes, agotamiento físico y exposición al mercurio. Por esta situación, Santa Bárbara recibió el nombre de “la mina de la muerte”, denominación que refleja uno de los aspectos más difíciles de su pasado colonial.

En tiempos prehispánicos, el cinabrio, conocido como “llimpi”, también tuvo usos culturales en la región. El sulfuro de mercurio se empleaba para pintar líneas de color bermellón sobre el rostro.

Acciones recientes para su recuperación

Instalaciones abandonadas de Santa Bárbara. (La Nación)

En enero de 2026, el Ministerio de Cultura realizó una visita técnica al Complejo Minero de Santa Bárbara con participación de funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica, representantes de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y autoridades locales.

Según el Ministerio de Cultura, la visita permitió revisar las zonas sensibles del complejo y establecer una hoja de ruta para proyectos relacionados con infraestructura básica, señalética turística e interpretación patrimonial. Estas acciones fueron vinculadas con los criterios exigidos por la Unesco.

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El Ministerio de Cultura también señaló que el Plan de Manejo, sujeto a evaluación técnica, constituye un instrumento central para ordenar las acciones de conservación, turismo y desarrollo social.

Santa Bárbara forma parte de la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial. Además, en 2017, el Ministerio de Cultura presentó ante la Unesco la propuesta de postulación del complejo.

El grupo de trabajo mantiene como objetivo avanzar en la documentación necesaria para sustentar el reconocimiento internacional del antiguo centro minero y establecer un esquema de gestión con participación institucional y comunitaria.