Vanessa Terkes defiende a Milovan Radovic y responde a Juliana Oxenford: “Gracias por el halago”

Vanessa Terkes defiende a Milovan Radovic y responde a Juliana Oxenford. IG

Guardar

Vanessa Terkes salió al frente para defender a Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y respondió a una periodista luego de que se comentaran en televisión varios posteos atribuidos a “indirectas” por el nuevo romance.

La actriz habló con ‘Magaly TV, La Firme’ y, al escuchar una frase que se volvió viral, contestó con un giro que buscó desactivar la provocación y, al mismo tiempo, lanzar un mensaje directo: “Él es inteligente”.

El intercambio se dio en un contexto donde Juliana Oxenford ya había negado que sus publicaciones estén dirigidas a Radovic o a Terkes. La periodista sostuvo que comparte contenido sobre salud mental, relaciones y crianza desde hace tiempo y que no le interesa sumarse al “show”. Sin embargo, desde el lado de la farándula, el cruce se instaló igual: una frase atribuida a Oxenford fue leída frente a cámaras y Terkes decidió responder.

PUBLICIDAD

En Magaly TV, La Firme, Vanessa Terkes defendió a Milovan Radovic luego de que le leyeran un post atribuido a Juliana Oxenford y respondió: “Gracias por el halago”.

La respuesta de Vanessa Terkes: “Gracias por el halago”

Durante la nota, el reportero de ‘Magaly TV, La Firme’ le leyó a Vanessa Terkes una publicación que se le atribuyó a Juliana Oxenford y que, según el programa, fue interpretada en redes como una indirecta por el romance.

El texto leído fue el siguiente: “Y como último acto de amor, lo dejo rehacer su vida con alguien de su coeficiente intelectual similar al suyo para que nunca pueda sentirse inferior”.

La periodista Juliana Oxenford difunde un mensaje en redes sociales luego de conocerse la relación entre su exesposo Milovan Radovic y la actriz Vanessa Terkes.

Lejos de mostrarse molesta, Terkes respondió con calma y convirtió la frase en un “halago” hacia Radovic. “Me encanta porque él es muy inteligente, gracias por el halago, Juliana”, dijo frente a cámaras.

PUBLICIDAD

Con esa línea, la actriz buscó dos efectos: defender públicamente a su pareja y contestar sin entrar en una confrontación directa, reencuadrando el mensaje como un cumplido.

El foco de su defensa: “Él es inteligente”

Aunque el intercambio se disparó por un post específico, la idea central de la respuesta de Terkes fue clara: destacar una cualidad de Milovan Radovic y respaldarlo en público. “Él es inteligente”, fue el concepto que eligió para cerrar filas y marcar posición.

En el lenguaje del espectáculo, esa frase también funciona como un gesto de “oficialización” del romance, porque no solo lo menciona como alguien cercano, sino que lo defiende ante la narrativa mediática que lo coloca como protagonista de una polémica.

PUBLICIDAD

Juliana Oxenford: “Odio la mentira” y “no he respondido a nadie”

Mientras se difundían estas declaraciones, Juliana Oxenford volvió a aclarar su postura. Según lo señalado, el jueves 27 de agosto, la periodista publicó un video en su cuenta de Instagram, para rechazar que se estén usando reposts antiguos como si fueran respuestas actuales.

“La razón por la que estoy grabando este video es porque odio la mentira. Me parece detestable que estén adjudicando como respuesta mía a un hecho concreto, una serie de publicaciones que yo repostee y compartí en Instagram, no ahora, sino hace rato”, dijo.

Oxenford insistió en que no le ha respondido a nadie y que no se involucra en ese tipo de polémicas. “Yo no le he respondido nada a nadie, porque hay asuntos en los que no me meto porque no me interesa, porque no son parte de mi vida y porque nunca he estado inmersa en un escándalo”, añadió.

PUBLICIDAD

Su mensaje buscó cerrar el tema desde una idea concreta: que sus redes no están en función del romance de su expareja y que no publica “adrede” para mandar indirectas.

Juliana Oxenford niega indirectas a Milovan Radovic y Vanessa Terkes: “Yo no le he respondido nada a nadie” . IG