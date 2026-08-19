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Nolberto Solano reveló charla con Renato Tapia por su ausencia en la selección peruana, y apuntó: “Mano Menezes lo soluciona en 5 minutos”

El exfutbolista habló de no presencia del ‘Cabezón’ en la ‘blanquirroja’ y dejó entrever que el entrenador brasileño tiene la clave para arreglar el tema

El exfutbolista habló de la ausencia del 'Cabezón' en la 'bicolor' y se refirió al técnico Mano Menezes. (Video: Full Deporte)
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Más allá del recambio generacional que Mano Menezes ha impulsado en la selección peruana, la ausencia de Renato Tapia sigue siendo uno de los temas más discutidos en el entorno futbolístico nacional. La inminencia de cuatro amistosos, programados entre setiembre y octubre, ha reavivado la inquietud sobre la situación del ‘Cabezón’.

Por eso, el debate en torno a su no convocatoria desde que el DT brasileño se puso el buzo de la ‘bicolor’ ha ganado fuerza en las últimas semanas, especialmente con las declaraciones públicas de referentes históricos como Nolberto Solano. “Es un tema muy claro, Mano Menezes puede solucionar esto en cinco minutos, para adelante o para atrás. Si no lo desea llamar y cree que hay otros jugadores, se respeta las decisiones”, afirmó en el programa Full Deporte.

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Solano compartió que ha conversado personalmente con Tapia sobre el tema. Según el exjugador, el mediocampista mantiene una postura firme y transparente. “Yo conversé con Renato, él es un chico con mucha personalidad, las cosas que no le gustan te las dice directamente. Sería muy penoso y no tenemos el lujo de tener ese universo de futbolistas para decir ‘no te traigo’. Espero que esto lo solucione el ‘profe’ directamente con él”, señaló.

El último partido de Renato Tapia con Perú fue en setiembre del año pasado ante Paraguay por las Eliminatorias 2026. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda
El último partido de Renato Tapia con Perú fue en setiembre del año pasado ante Paraguay por las Eliminatorias 2026. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda

Para quienes buscan entender si la ausencia del volante responde a motivos estrictamente deportivos, Nolberto Solano fue contundente. “Sí, totalmente. No vamos a hacernos el de la vista gorda. Esto es muy simple. Cualquier entrenador mañana lo llama a Renato. Yo voy a la selección, tengo que llamarlo a Renato con 100 partidos, con toda la experiencia que tiene, jugando en una liga árabe, pero tiene nivel”, puntualizó.

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El exasistente de Ricardo Gareca en la selección peruana también reflexionó sobre el valor de la frontalidad en el fútbol y cómo esta puede generar tensiones. “A veces parece cuando uno tiene esta frontalidad, de decir las cosas, quizás algunos de repente se sienten muy ofendidos, se ofenden de las verdades. Pero no voy a entrar en polémica”, comentó, sugiriendo que, en casos como el de Renato Tapia, la sinceridad puede incomodar a ciertos sectores, pero no debe ser motivo para prescindir de un jugador clave.

‘Ñol’ remarcó la importancia de afrontar los conflictos con transparencia y sin rodeos, enfatizando que la selección no puede darse el lujo de perder a futbolistas de la talla de Tapia por diferencias personales. “Esto es verdad lo que he comentado de Renato, lo que dice (Christian) Ramos, hay que encarar y ser frontales y decir las cosas que uno siente y piensa, siempre con la mentalidad de querer aportarle algo”, agregó.

El volante no ha sido considerado por Mano Menezes desde que obtuvo el mando de la 'blanquirroja'. (Juego Cruzado)

Nolberto Solano sobre la vez que fue separado de la selección peruana

En un ejercicio de autocrítica y memoria, Nolberto Solano recordó su propia experiencia como futbolista marginado de la selección peruana por razones ajenas al rendimiento. El actual entrenador de Pakistán confesó que, en su época, la sinceridad también le costó su lugar en el combinado patrio.

“A mí me pasó. Yo también era crítico de la Federación en un momento contra el señor Manuel Burga y toda la comitiva. A mí me dejaron de llamar en la Copa América donde Julio César Uribe era el técnico el 2001. Imagina, yo jugando en la Premier League”, relató, subrayando que ni siquiera su trayectoria internacional lo protegió de las consecuencias de expresar su opinión.

El técnico de 51 años detalló que la situación en la Federación Peruana de Fútbol durante ese periodo estuvo marcada por irregularidades y falta de respaldo institucional. “Había muchas irregularidades como siempre. Del respaldo, lo que necesitaban los entrenadores, todas esas cosas. Y yo me acuerdo que me dejaron de llamar, de acordar. En esa selección yo no participé por estas cosas”, explicó.

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