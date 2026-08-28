Perú

Rafael López Aliaga afirma que se “inmoló” por Keiko Fujimori y que es presidenta gracias a él

El líder de Renovación Popular recordó su respaldo a la mandataria durante la segunda vuelta y cuestionó su desempeño frente a la crisis de seguridad

Rafael López Aliaga
López Aliaga afirmó que sacrificó el respaldo de su bancada para apoyar públicamente a Keiko Fujimori
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este jueves que tuvo un papel decisivo en la llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia al promover el voto por ella durante la segunda vuelta electoral, en la que se enfrentó a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), y convencer a su bancada de respaldarla públicamente.

“Yo he inmolado a una bancada que no quería para nada mencionar el nombre de Keiko Fujimori”, declaró durante una entrevista con el periodista Diego Acuña, en la que explicó que pidió a sus parlamentarios pronunciarse de forma explícita a favor de la lideresa de Fuerza Popular.

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El exalcalde de Lima señaló que tomó esa decisión tras evaluar el desempeño de Fujimori en el debate electoral frente a Sánchez, un intercambio marcado por los cruces entre ambos. “Fue pésimo el debate de Keiko, en mi opinión”, afirmó.

Agregó que su participación también fue determinante el día de las elecciones, cuando decidió acudir a votar junto con su aliado y excandidato Carlos Álvarez, así como con el hoy canciller, Carlos Espá. “El día de las elecciones, esos cincuenta mil votos con los cuales ganó Keiko no estaban”, sostuvo.

Rafael López Aliaga
Reconoció que el desempeño de Fujimori le genera preocupación y advirtió que una mala gestión afectaría a la derecha

López Aliaga defendió su respaldo a Fujimori como una apuesta por la gobernabilidad y dijo que ahora le preocupa que una mala gestión de la mandataria termine perjudicando a su espectro político.

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“Es que el problema es que la factura la va a pagar la derecha. Si la señora Fujimori no hace un buen trabajo, nos va a fregar a todos”, agregó, en una nueva crítica a la jefa de Estado, después de una semana en la que cuestionó su demora en adoptar medidas para enfrentar la ola criminal.

En la víspera, el exburgomaestre lanzó un exabrupto contra Fujimori después de que señalara que las mejoras en el país se percibirán a partir del próximo año, y rechazó que la ciudadanía tenga que esperar para obtener resultados, especialmente en materia de seguridad.

“No puede ser que tú entres al gobierno y digas que recién el próximo año va a tener alguna solución al tema de seguridad ciudadana, ni hablar (...) ¿mientras tanto seis muertos por día? Perdóname, ni cag**do”, dijo.

La presidenta Keiko Fujimori afirmó que su Gobierno recibió el país con “cifras y estadísticas terribles” y sostuvo que los resultados de su gestión comenzarán a verse desde 2027. La mandataria dio estas declaraciones durante la ceremonia por el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde también habló sobre pensiones, Pensión 65 y la ampliación de las casas Yuyaq. Fuente: Canal N

El cuestionamiento ocurrió pocos minutos después de que asegurara, en la misma televisora, que mantiene una “buena relación con ella”, porque quiere “que el país camine bien”.

Por la mañana, durante un acto oficial, Fujimori había dicho que su administración espera comenzar a mostrar mejoras en distintos indicadores del país a partir de 2027, tras recibir una situación marcada por cifras y estadísticas que calificó de “terribles”.

La mandataria aseguró que su gestión busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores mediante una pensión garantizada y una atención con mayores facilidades para acceder a los servicios que les corresponden.

“Quiero que en esta etapa de su vida la vivan con tranquilidad y con dignidad. Por eso mi compromiso con ustedes es muy claro: vamos a hacer que tengan una pensión garantizada, más justa, una atención más humana, con más facilidades para acceder a lo que les corresponde”, avanzó.

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