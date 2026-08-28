Naldy Saldaña y César Sánchez se vuelven a ver las caras en la Depincri: ex director musical de ‘La Bella Luz’ presentó video de más de dos horas

Continúan las investigaciones en el caso de Naldy Saldaña contra César Sánchez. El exdirector musical se presentó en la Depincri y entregó el video completo, de más de dos horas, como parte de su defensa. ¿Qué busca demostrar con esta prueba? Video: América TV / América Hoy

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Naldy Saldaña y César Sánchez Chavesta se tuvieron que ver las caras nuevamente en la Depincri de San Juan de Lurigancho, donde la defensa del exdirector musical de ‘La Bella Luz’ presentó un video sin cortes de más de dos horas grabado durante el ensayo en el que habrían ocurrido los presuntos tocamientos indebidos denunciados por la cantante.

El músico llegó a la sede policial con mascarilla para evitar ser reconocido por la prensa, sin lograrlo. La diligencia del jueves 27 de agosto reunió a ambas partes, sus abogados y los agentes a cargo de la investigación para la revisión del material audiovisual. La entrega del registro completo por parte de la defensa de Sánchez generó reacciones inmediatas tanto en los medios presentes en el lugar como en el programa ‘América Hoy’, que contó con un reportero en los exteriores de la sede policial.

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La prueba central: un video de dos horas sin cortes

La estrategia de la defensa de Sánchez Chavesta consiste en presentar la grabación íntegra del día del ensayo, en contraste con los extractos que Naldy Saldaña había difundido previamente. El argumento es que el material completo muestra el contexto de lo ocurrido antes y después del momento denunciado por la cantante.

El periodista Oswaldo Arteaga, enviado de ‘América Hoy’ a la sede policial, describió la maniobra como una posible táctica procesal. “Al parecer podría ser una estrategia, el hecho de mostrar todo el video, un video largo, de más de dos horas de duración. No sabemos lo que hay, sin embargo, las evidencias, el video es explícito, no se necesita ver más allá de lo que ya se ha visto”, señaló el comunicador desde los exteriores de la Depincri.

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La defensa de César Sánchez Chavesta presentó en la Depincri de San Juan de Lurigancho un video sin cortes de más de dos horas sobre el ensayo de La Bella Luz.

La conductora Janet Barboza, desde el set de ‘América Hoy’, cuestionó la decisión de la defensa de optar por la grabación completa en lugar del fragmento ya conocido. “César Sánchez ha presentado el video, pero ha presentado la totalidad del video, al igual que el señor Óscar Custodio. Es que ellos están aduciendo que de pronto no se dio como Naldy lo ha presentado”, afirmó la conductora.

La abogada de Saldaña descarta que el video cambie la posición fiscal

La defensa de Saldaña respondió a la maniobra de la parte contraria con una lectura directa. La abogada Rosario Sasieta, exministra de la Mujer, minimizó el valor probatorio del extenso registro audiovisual y advirtió que su presentación apunta a prolongar las diligencias en la vía policial antes de que el caso pase al Ministerio Público.

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“El video por más extenso que sea, tendría que tener otros hechos, por ejemplo, que ella hubiera accedido en forma manifiesta. Pero por lo que se ve, esas dos horas... lo que se quiere es dilatar, quieren prolongar esto, nosotros creemos que esto no va alterar la posición fiscal”, afirmó Sasieta.

La letrada se mostró confiada en que la postura del Ministerio Público no se verá modificada una vez concluidas las diligencias policiales, independientemente de la duración del material presentado por la defensa del acusado.

Naldy Saldaña acudió a una citación judicial para la visualización de los videos que probarían la agresión de César Sánchez. Sin embargo, el acusado no se presentó, frustrando la diligencia y motivando el clamor de la cantante por justicia | América TV

El caso que sacudió a ‘La Bella Luz’

La denuncia de Saldaña contra Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos desató una crisis interna en ‘La Bella Luz’ que derivó en cambios en la conducción de la agrupación. Óscar Junior Custodio asumió el liderazgo de la orquesta en medio de la controversia, y el grupo anunció su regreso a los escenarios con conciertos gratuitos en Lima y Chiclayo como parte de su nueva etapa.

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La diligencia del jueves 27 de agosto marca una nueva fase en la investigación policial. Ambas partes deberán esperar que las autoridades concluyan la revisión del material antes de que el expediente sea remitido al Ministerio Público para la evaluación fiscal correspondiente.