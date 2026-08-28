Perú

Estado de emergencia en Lima y Callao: Gobierno implementará nueva medida por 60 días, confirma ministro del Interior

El ministro del Interior, César Astudillo, explicó que la medida permitirá reforzar las acciones de seguridad y ampliar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la PNP

César Astudillo confirmó que el Gobierno de Keiko Fujimori implementará un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días
César Astudillo confirmó que el Gobierno de Keiko Fujimori implementará un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días
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El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó este jueves que la administración de la presidenta Keiko Fujimori implementará un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que aprobó el proyecto de ley para solicitar al Congreso facultades legislativas en 66 materias, Astudillo explicó que las Fuerzas Armadas seguirán apoyando a la Policía Nacional (PNP) en labores de seguridad, especialmente en el transporte, además de reforzar su presencia en penales y fronteras.

El exmandatario José María Balcázar, antecesor de Fujimori, había prorrogado por 60 días, desde el pasado 28 de junio, el estado de emergencia en ambas jurisdicciones mediante el Decreto Supremo N.° 096-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

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“Es una nueva zona declarada en estado de emergencia (...) para que nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas continúen realizando los trabajos que vienen realizando todos los días”, señaló Astudillo sobre esta nueva extensión.

Hombre de mediana edad en uniforme militar con medallas y galones, sentado frente a un micrófono y una computadora portátil, con una bandera en el fondo
La medida busca hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia en ambas jurisdicciones

Aunque no brindó más detalles, la medida implementada por Balcázar establecía restricciones a los derechos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Los eventos masivos y públicos requieren, de acuerdo con esa declaratoria —que podría mantenerse—, autorización previa, mientras que las actividades no masivas pueden realizarse sin permiso.

En desarrollo.

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