Indecopi sanciona a empresa de transporte con S/75.790 por ocultar lista de precios y tener boletos ilegibles

Fiscalización de empresas de transporte interprovincial.

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La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ratificó una sanción de 13,78 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/75.790, contra la empresa de transporte Móvil Bus S.A.C. por no exhibir la lista de precios de sus servicios y entregar boletos con textos ilegibles.

La decisión se tomó tras una inspección realizada en marzo de 2024 en el local de la empresa en Chachapoyas, Amazonas, por personal de la sede regional de Indecopi.

Durante la supervisión, los inspectores constataron que los pasajeros no podían consultar un listado visible de tarifas para pasajes y encomiendas, lo que dificultaba tomar decisiones informadas antes de viajar.

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“El establecimiento no contaba con un listado visible de tarifas que permitiera a los consumidores conocer previamente los precios de los pasajes y servicios de encomiendas”, señala el procedimiento administrativo del organismo.

Esta omisión fue considerada una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor, motivo por el que se impuso una multa de 6,89 UIT.

La resolución detalla que la empresa también entregaba boletos de viaje con caracteres impresos en un tamaño inferior a los 3 milímetros, el mínimo legal exigido para asegurar la legibilidad de las condiciones contractuales.

Por esta segunda infracción, Móvil Bus recibió otra multa de 6,89 UIT, sumando así el monto total sancionado. Esta vulneración corresponde al literal d) del artículo 47 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, según lo expuesto por Indecopi.

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La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi multó a la empresa de transporte Móvil Bus.

Medidas correctivas y proceso administrativo

Además de la sanción económica, Indecopi dispuso que la empresa implemente un tarifario visible en su local de Chachapoyas y adecúe el tamaño de los textos en los boletos para cumplir con el mínimo legal.

La entidad precisó que estas medidas buscan proteger el derecho de los usuarios a recibir información clara y oportuna sobre los servicios de transporte terrestre.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución 2658-2026/SPC-Indecopi, que confirma lo resuelto en primera instancia por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de San Martín, responsable de evaluar presuntas infracciones cometidas en Amazonas. El documento es público y puede consultarse ingresando el número 2658 en el buscador de resoluciones del organismo: https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam.

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La resolución de la Sala Especializada en Protección al Consumidor constituye la segunda y última instancia administrativa dentro de Indecopi. No obstante, la empresa sancionada conserva la posibilidad de impugnar la decisión ante el Poder Judicial. “Este pronunciamiento corresponde a la segunda y última instancia administrativa del Indecopi; sin embargo, puede ser impugnado en la vía judicial”, precisa el documento oficial.

El organismo reiteró que sus órganos resolutivos actúan conforme a la autonomía técnica y funcional que otorga la Ley de Organización y Funciones del Indecopi.

“El Indecopi respeta las decisiones adoptadas por sus órganos resolutivos, en el marco de la autonomía técnica y funcional que la ley les reconoce para el ejercicio de sus funciones”, indica el comunicado.

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