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Partidos de hoy, jueves 27 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día destaca por la participación de representantes peruanos en el fútbol internacional y por duelos trascendentes en campeonatos europeos y sudamericanos

Partidos de hoy, jueves 27 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
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La agenda futbolística internacional de hoy jueves 27 de agosto presenta encuentros decisivos en distintos torneos europeos y sudamericanos, con especial atención a la actuación de jugadores peruanos en el extranjero. Las competencias de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League concentran la mayor parte del interés, mientras que los campeonatos locales no se quedan atrás.

La Copa de la Liga tendrá actividad con el choque de los cuartos de final entre ADT y CD Moquegua, cuyo ganador se enfrentará a Sporting Cristal en la siguiente etapa.

En la Conference League, Marcos López podría tener minutos con el Copenhague frente a FC Inter Turku, mientras que Alfonso Barco buscará estar presente en HNK Rijeka ante Midtjylland. Por su parte, Erick Noriega sería una de las opciones de Gremio en el clásico ante Internacional, duelo que promete intensidad en Brasil.

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La Europa League también ofrecerá partidos destacados: Red Bull Salzburgo se enfrenta a Mjallby AIF, Ferencváros recibe a Trabzonspor —con la probable participación de Mohamed Salah—, y AGF Aarhus mide fuerzas con Benfica. Anderlecht también buscará avanzar ante Kairat Almaty.

En LaLiga de España, FC Barcelona recibe a Athletic Club y Celta de Vigo enfrenta a Osasuna, dos partidos que pueden influir en la tabla de posiciones. Por la Carabao Cup inglesa, los duelos entre Chelsea vs Luton Town y Fulham vs AFC Wimbledon completan una jornada con fútbol de alto nivel.

Partido de Copa de la Liga

- ADT vs CD Moquegua (15:00 horas / YouTube Bicolor+, Juntos TV)

Partidos de UEFA Europa League

- Ararat-Armenia vs Universitatea Craiova (11:00 horas)

- FC Iberia 1999 vs Jagiellonia Białystok (11:00 horas)

- Lillestrøm vs KF Egnatia (11:00 horas)

- Red Bull Salzburgo vs Mjallby AIF (12:00 horas)

- Omonia Nicosia vs Sint-Truiden (12:00 horas)

- FK Kauno Zalgiris vs Besiktas (12:00 horas)

- Viktoria Plzen vs Crvena Zvezda (12:00 horas)

- AGF Aarhus vs Benfica (13:00 horas)

- FC Thun vs Lech Poznan (13:00 horas)

- CSKA Sofia vs OFI (13:00 horas)

- Ferencváros vs Trabzonspor (13:30 horas)

- Anderlecht vs Kairat Almaty (13:30 horas)

Partidos de UEFA Conference League

- KuPS vs Shamrock Rovers (10:00 horas)

- Jablonec vs Rangers (11:00 horas)

- Maccabi Tel Aviv vs Lugano (11:00 horas)

- Qarabag vs Twente (11:00 horas)

- Friburgo vs Motherwell (11:45 horas)

- AS Mónaco vs Górnik Zabrze (11:45 horas)

- Raków Częstochowa vs Hajduk Split (12:00 horas)

- Riga FC vs KÍ Klaksvik (12:00 horas)

- Paphos vs Dinamo City (12:00 horas)

- Inter Club d’Escaldes vs FC Drita (12:00 horas)

- Hradec Kralove vs Panathinaikos (12:00 horas)

- Copenhague vs FC Inter Turku (12:00 horas)

- Brann vs PAOK Salónica (12:00 horas)

- Hapoel Tel Aviv vs Atalanta (13:00 horas)

- Ajax vs FC Sion (13:00 horas)

- St. Gallen vs Nordsjaelland (13:00 horas)

- Brighton vs Tromso (13:30 horas)

- FK Borac Banja Luka vs Vikingur Reykjavik (13:30 horas)

- FK Austria Viena vs Sporting Braga (13:30 horas)

- HNK Rijeka vs Midtjylland (13:45 horas)

- Hibernian vs Gent (14:00 horas)

- Larne FC vs Lincoln Red Imps (14:00 horas)

- Partizan Belgrado vs Getafe (14:00 horas)

Partidos de Copa Centroamericana de Concacaf

- Deportivo Mixco vs Alianza FC (21:30 horas / Disney+)

- Olimpia vs Deportivo Saprissa (21:30 horas / Disney+)

Partidos de LaLiga

- Celta de Vigo vs Osasuna (13:30 horas / DSports)

- FC Barcelona vs Athletic Club (14:00 horas / DSports)

Partidos de Carabao Cup

- Chelsea vs Luton Town (13:30 horas / Disney+)

- Fulham vs AFC Wimbledon (14:00 horas)

Partidos de Copa Argentina

- Estudiantes La Plata vs Barracas Central (17:00 horas / TyC Sports)

- Platense vs Instituto de Córdoba (19:15 horas / TyC Sports)

Partidos de Copa de Brasil

- Internacional vs Gremio (18:00 horas / DSports, Amazon Prime Video)

Partidos de fútbol colombiano

- Llaneros vs Millonarios (18:10 horas / RCN, Win Sports)

- Inter Bogotá vs Deportivo Pasto (20:15 horas / Win Sports)

Partidos de fútbol boliviano

- Always Ready vs Aurora (14:00 horas / Fútbol Canal)

- Independiente Petrolero vs Guabirá (17:30 horas / Fútbol Canal)

- Bolívar vs ABB (19:30 horas / Fútbol Canal)

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