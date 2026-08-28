La respuesta de Indecopi sobre la medida cautelar del Poder Judicial a favor de Gremco: ¿Se reactivará el proceso concursal de la ‘U’?

El organismo tardó siete días en reaccionar al fallo; su silencio prolongó la incertidumbre sobre un proceso que el club creía superado tras la sanción de la Ley 31279 en 2021. (Andina)

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) rompió el silencio siete días después de que el Poder Judicial concediera una medida cautelar a favor de Gremco Corp. S.A.C.

La resolución judicial ordena el levantamiento provisional de la suspensión del procedimiento concursal del Club Universitario de Deportes, lo que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que la empresa constructora retome su participación en ese proceso.

A través de un comunicado oficial emitido el jueves 27 de agosto del 2026, la institución confirmó que recibió el mandato y que sus áreas especializadas lo estudian antes de adoptar cualquier determinación.

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Qué dijo Indecopi sobre la medida cautelar

La medida cautelar que favorece a Gremco ya está bajo análisis de Indecopi. El organismo confirmó que sus áreas competentes recibieron la resolución y revisan sus implicancias antes de actuar. (Indecopi)

En su comunicado, el organismo precisó que tanto la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) como la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO) ya fueron notificadas del fallo. “Ante la medida cautelar otorgada por el Poder Judicial a favor de Gremco Corp S.A.C. que dispone el levantamiento provisional de la suspensión del procedimiento concursal del Club Universitario de Deportes, el Indecopi informa que las secretarías técnicas de la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) y de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO) han tomado conocimiento de dicha decisión judicial”, señaló la entidad.

El texto del comunicado también dejó en claro que la institución no está en condiciones de adelantar una postura pública mientras el análisis interno siga su curso. “Actualmente, el citado mandato judicial se encuentra en evaluación ante los órganos resolutivos correspondientes, en el marco de sus competencias y en el irrestricto respeto a la independencia de sus decisiones, de acuerdo con la ley. Debido a ello, la institución no puede emitir pronunciamiento alguno, ni brindar detalles”, indicó Indecopi .

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La postura del organismo refleja que, si bien la orden judicial fue recibida formalmente, su efecto concreto sobre el procedimiento aún no está determinado. Los órganos resolutivos deberán concluir esa revisión antes de que la institución defina los pasos a seguir frente al club merengue.

El origen del conflicto y el rol de Gremco

Gremco mantiene una posición central en el proceso concursal de Universitario, suspendido desde 2021 por la Ley 31279. Ahora, una medida cautelar vuelve a poner ese procedimiento bajo atención. (Universitario de Deportes)

El procedimiento concursal de Universitario de Deportes estuvo suspendido desde 2021, cuando entró en vigencia la Ley 31279. Esa norma estableció un régimen especial para los clubes de fútbol sometidos a procesos de esa naturaleza y permitió que la institución deportiva avanzara hacia un esquema de plan de viabilidad.

Bajo ese mecanismo, la Sunat aprobó en diciembre de 2024 un plan que contempla una deuda de alrededor de S/415 millones para pagar en un máximo 30 años. El plan de pasó se comenzó a ejecutar en marzo de 2025.

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En ese contexto, Gremco —uno de los principales acreedores del club y titular de más del 50% de las acreencias reconocidas en el proceso— mantuvo durante años una disputa con la Sunat por el manejo del procedimiento y las decisiones vinculadas a la institución deportiva. La medida cautelar obtenida ante el Poder Judicial representa su más reciente movimiento legal para reabrir un escenario que parecía cerrado tras la sanción de la ley especial.

La resolución judicial dispone provisionalmente el levantamiento de esa suspensión, lo que podría habilitar la reactivación de las instancias propias del proceso concursal. Sin embargo, ese efecto todavía depende de la evaluación que lleve adelante Indecopi, según lo precisado en el comunicado oficial.

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Qué implicaría el regreso de Gremco al proceso

El levantamiento provisional de la suspensión podría devolver a Gremco un papel activo dentro del proceso concursal de Universitario, aunque su alcance dependerá de la evaluación que realice Indecopi. (Universitario de Deportes)

La eventual reactivación del procedimiento concursal abriría la puerta a la convocatoria de una Junta de Acreedores, instancia en la que Gremco tendría un peso determinante dado el porcentaje de acreencias que concentra. Esa posibilidad generó incertidumbre en torno a la administración del club y a la toma de decisiones sobre su operación.

No obstante, la medida cautelar por sí sola no implica que la constructora haya asumido el control de Universitario. El fallo judicial es de carácter provisional y su alcance real quedará definido una vez que Indecopi culmine la revisión interna en curso.

El caso devuelve el proceso concursal al centro del debate sobre el futuro empresarial del vigente campeón peruano, en un momento en que el club viene ejecutando su plan de viabilidad y consolidando una operación comercial que en los últimos años amplió su escala de manera sostenida. La atención del fútbol nacional permanece enfocada en la resolución que adopten los órganos competentes del organismo estatal.

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