Horacio Melgarejo reconoce el flojo rendimiento de Cienciano en Liga 1 2026 a comparación de la Copa Sudamericana: “Sabemos que tenemos una deuda”

Horacio Melgarejo ha dotado a Cienciano de fuerza en la Copa Sudamericana, aunque esa virtud no se aprecia en la Liga 1. - Crédito: Movistar Deportes

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Por un lado, Cienciano avanza a ritmo trepidante en la Copa Sudamericana, haciéndose vigoroso en el inexpugnable estadio Inca Garcilaso de la Vega. En contraparte, su participación en el Torneo Clausura puede resumirse como lastimera por la forma en cómo prepara y encara las evaluaciones. La gota que ha rebalsado el vaso fue la apabullante goleada encajada a manos del Sport Boys.

La situación, claramente, ha sido advertida por el entrenador Horacio Melgarejo, quien en una reciente comparecencia ha reconocido el marcado contraste del ‘papá’ en ambos escenarios. A pesar de esa apremiante circunstancia, confía que en el siguiente lance ante Cusco FC saldrán adelante.

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Horacio Melgarejo retomará la dirección de Cienciano en la Liga 1 tras la suspensión de su sanción por parte del TAS.

“Sabemos que tenemos una deuda pendiente en el inicio del Clausura, porque no se arrancó de la mejor manera, pero es buen momento para ganar los tres puntos y posicionarnos en la tabla. Estamos entrenando bien y creo que va a salir un buen partido”, externó Melgarejo.

Consultado sobre su oponente de turno, el técnico argentino mencionó que “sabemos que tiene una gran plantilla, buenos futbolistas, cuenta con un cuerpo técnico que no renuncia a su idea de juego y creo que será un partido de dos pensamientos totalmente distintos”.

El técnico argentino lamentó la abultada derrota en el Callao y advirtió a los jugadores del 'papá'. (Video: L1 MAX)

Por último, Horacio Melgarejo analizó el tránsito de Cienciano en la Copa Sudamericana, haciendo hincapié en el aspecto emocional. Además, se mostró convencido en que el plantel presenta los efectivos suficientes para ofrecer pelea a cualquier contrincante.

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“Sabemos que estamos tocando picos emocionales muy grandes, cada vez que jugamos la Copa Sudamericana, que por logística no es fácil, pero tenemos la materia prima”, concluyó el argentino.

Cienciano vs Montevideo City Torque: fechas y horarios confirmados de la llave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Instagram Cienciano.

Cienciano, realidades contrarias

El arranque de Cienciano en el Torneo Clausura ha sido motivo de preocupación y alarma. El equipo cusqueño perdió en sus dos primeras presentaciones —en el clásico del Sur ante FBC Melgar y a manos de Juan Pablo II College—, lo que generó inquietud en la hinchada y el cuerpo técnico.

En la tercera fecha, Cienciano logró una reacción importante al superar a Universitario de Deportes, resultado que trajo algo de alivio temporal. Sin embargo, la alegría duró poco por una nueva mala dinámica.

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Una tarde soñada para Sport Boys en el Callao. El equipo rosado remontó un marcador adverso y aplastó a Cienciano con un 5-1 inolvidable. Jesús Erustes fue la figura indiscutible del partido al anotar un póker de goles. ¡No te pierdas el resumen completo! | L1MAX

En los siguientes tres partidos, el equipo volvió a tropezar con dos derrotas y un empate entremedias. El golpe más duro llegó hace no mucho con la derrota por 5-1 frente a Sport Boys, marcador que encendió las alertas nuevamente en el CT de Horacio Melgarejo.

Mientras tanto, en la Copa Sudamericana, el ‘papá’ mostró otra cara, una mucho más combativa y corajuda, sobre todo en condición de local. Primero remontó la eliminatoria ante Lanús con una goleada en el partido de vuelta.

Cienciano clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras eliminar a Botafogo en Río de Janeiro - Crédito: X.

Luego, Cienciano arrolló sin compasión a Botafogo, asegurando así su clasificación a los cuartos de final, instancia a la que regresa después de 23 años.

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Ahora, el elenco ‘imperial’ se prepara para enfrentar a Montevideo City. El primer duelo será en Cusco el 10 de septiembre y la revancha, una semana después, en Montevideo. La intención es aprovechar al máximo el partido de ida para llegar en mejores condiciones al encuentro en el estadio Centenario.