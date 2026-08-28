Minedu busca empresas privadas para financiar con S/46 millones la mejora de colegio en Chorrillos

Estudiantes de la institución educativa Enrique Nerini Collazos en Chorrillos permanecen en el patio del colegio que el Ministerio de Educación busca remodelar mediante Obras por Impuestos. (Agencia Andina)

Guardar

El Ministerio de Educación (Minedu) convocó a empresas privadas a participar en el financiamiento y ejecución, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, del proyecto de mejoramiento del servicio educativo de la I. E. 7034 Enrique Nerini Collazos, ubicada en el distrito de Chorrillos, en Lima. La iniciativa se encuentra actualmente en fase de promoción y requiere una inversión de más de S/46 millones, informó Andina Noticias.

El proyecto comprende la construcción y mejoramiento de ambientes académicos, administrativos y complementarios, y beneficiará a 823 estudiantes de inicial, primaria y secundaria. Entre los nuevos espacios previstos figuran aulas, una sala de usos múltiples, biblioteca escolar, ambientes administrativos, servicios higiénicos, instalaciones deportivas y espacios exteriores.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Educación de Perú promueve el proyecto de infraestructura de la institución educativa Enrique Nerini Collazos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. (Agencia Andina)

Nuevos ambientes para el colegio

La intervención también contempla la construcción de un cerco perimétrico, portada, muros de contención y áreas de circulación. Estos componentes forman parte del proyecto de mejoramiento del servicio educativo de la institución.

Asimismo, se considera la incorporación de mobiliario y equipamiento para las aulas y ambientes administrativos, así como para la biblioteca y otros espacios complementarios. El proyecto incluye también un ambiente destinado a la preparación y expendio de alimentos.

Estudiantes permanecen en un aula del colegio Enrique Nerini Collazos de Chorrillos, institución que recibirá una inversión para renovar su infraestructura educativa. (Agencia Andina)

Características de la institución educativa

La I. E. 7034 Enrique Nerini Collazos está ubicada en la avenida Nicaragua 370, en Chorrillos. El colegio se encuentra sobre un terreno de 6.000 metros cuadrados, que cuenta con saneamiento físico-legal.

PUBLICIDAD

Actualmente, la institución educativa tiene un área techada de 1.482 metros cuadrados. El proyecto de mejoramiento contempla la intervención de sus ambientes académicos, administrativos y complementarios, de acuerdo con las características señaladas por el Minedu.

Empresas vía Obras por Impuestos

El mecanismo de Obras por Impuestos es planteado por el Minedu como una alternativa para que las empresas privadas contribuyan al cierre de brechas de infraestructura educativa. La participación contempla tanto el financiamiento como la ejecución del proyecto.

Las empresas interesadas en conocer mayores detalles de la iniciativa pueden ingresar al enlace habilitado por el Minedu. Asimismo, quienes deseen manifestar su expresión de interés pueden comunicarse mediante el correo electrónico proporcionado por la entidad.

PUBLICIDAD

Mejora del servicio educativo

La iniciativa reúne distintos componentes destinados a mejorar los ambientes de la institución educativa y beneficiar a los 823 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de promoción, etapa en la que el Minedu convoca a empresas privadas para participar mediante el mecanismo de Obras por Impuestos en la ejecución de esta intervención de infraestructura educativa.