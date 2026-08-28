Perú

Papa León XIV en Cusco: Sacsayhuamán sería escenario de un rezo del Rosario durante su visita en noviembre

La seguridad, capacidad del recinto y duración de las actividades son algunos de los aspectos evaluados para definir la presencia del pontífice en Sacsayhuamán

La explanada fue inspeccionada por una delegación de 19 representantes de la Iglesia y de la comisión de avanzada del Vaticano. Andina
La explanada fue inspeccionada por una delegación de 19 representantes de la Iglesia y de la comisión de avanzada del Vaticano. Andina
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La visita pastoral del papa León XIV al Perú en noviembre suma detalles sobre las actividades previstas en las distintas ciudades incluidas en el recorrido. En Cusco, uno de los puntos centrales de la programación sería el parque arqueológico de Sacsayhuaman, espacio que ya recibió la inspección de representantes de la Iglesia y de la comisión de avanzada del Vaticano.

La revisión del lugar estuvo a cargo de monseñor José Nahúm Salas Castañeda, junto con una delegación integrada por representantes de la Iglesia católica. El grupo evaluó las condiciones de la explanada y otros aspectos vinculados con la eventual presencia del pontífice en este sitio arqueológico.

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David Hurtado, titular de la Dirección de Cancillería en Cusco, confirmó a la Agencia Andina que la delegación estuvo conformada por 19 representantes y expresó conformidad con los espacios revisados. Según explicó, “son escenarios increíbles valorados por el padre Salas y la comisión”.

Entre las alternativas evaluadas para Cusco figura una actividad religiosa más breve que una misa. La propuesta contempla el rezo del Santo Rosario en la explanada de Sacsayhuaman, aunque los detalles de la agenda todavía forman parte de las coordinaciones entre las autoridades eclesiásticas y los equipos responsables de la visita.

El Rosario sería la actividad religiosa prevista en Sacsayhuaman

Cusco espera recibir hasta 100.000 devotos en Sacsayhuamán por misa del papa León XIV.
Cusco espera recibir hasta 100.000 devotos en Sacsayhuamán por misa del papa León XIV.

Las actividades religiosas fueron materia de evaluación en el Palacio de Arzobispado de Cusco. La propuesta considerada para la explanada consiste en el rezo del Santo Rosario, cuya duración sería menor frente al tiempo requerido para una celebración eucarística.

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David Hurtado explicó a la Agencia Andina que una de las alternativas consiste en descartar la misa por la extensión que implicaría. “Una de las cosas que están decidiendo es que no sea una misa precisamente por el tiempo que significaría. Se está pensando que sea solo un rezo del Rosario”, señaló.

El representante de la Dirección de Cancillería en Cusco también indicó que la distribución de la hostia durante una misa requeriría un periodo adicional dentro de la ceremonia. Por ese motivo, el formato de oración aparece como una de las opciones consideradas para la jornada del pontífice en la ciudad.

Seguridad será parte de la evaluación para la visita

Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.
Canciller confirma que Misa de Acción de Gracias del papa León XIV será en Base Las Palmas.

La capacidad de Sacsayhuaman para recibir a los asistentes constituye otro de los aspectos sujetos a revisión. Hurtado señaló que la seguridad figura entre los requisitos indispensables para concretar la visita y que las Fuerzas Armadas también participan en la evaluación correspondiente.

El objetivo de las coordinaciones, según el representante de la Cancillería, es que “todas los asistentes estén cómodos y seguros”. Las medidas deberán considerar la presencia de fieles, turistas y personas procedentes de otras regiones y países.

El antecedente de una concentración multitudinaria en el lugar se remonta al 3 de febrero de 1985, cuando Sacsayhuaman recibió a miles de fieles. Para noviembre de este año se prevé una convocatoria mayor, con personas procedentes de departamentos del sur del Perú, además de visitantes de Bolivia y Chile.

León XIV iniciaría su visita en Lima el 11 de noviembre

El cronograma preliminar contempla que León XIV llegue a Lima el 11 de noviembre a las 5:00 p. m., procedente de Argentina. La recepción está prevista en el Grupo Aéreo N.° 8, desde donde partiría un recorrido especial por sectores del Callao y Lima.

El desplazamiento tendría como destino final la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María. El recinto será el lugar de descanso del pontífice durante su primera noche en el país.

Para el 12 de noviembre, la agenda considera compromisos protocolares en Lima. Entre las actividades figuran reuniones con la presidenta de la República y otras autoridades nacionales.

También se encuentra en evaluación una posible visita al penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, así como un encuentro con jóvenes de distintas procedencias. Estos puntos todavía forman parte de las alternativas sujetas a definición.

Chiclayo tendrá dos jornadas dentro del recorrido pastoral

Un triptico muestra al papa León XIV de sotana roja, una cruz en andas con estandartes bordados, y una estatua religiosa de un niño con cherubines y sombrero
La imagen asocia al papa León XIV con los símbolos de las arraigadas tradiciones religiosas de Lambayeque y Chiclayo, incluyendo la Santísima Cruz de Motupe y figuras sagradas. (Andina Noticias)

El 13 y 14 de noviembre, el programa preliminar contempla el traslado de León XIV a Chiclayo. La ciudad ocupa un lugar relevante dentro del recorrido debido a la relación del pontífice con esa jurisdicción eclesiástica, donde ejerció como obispo antes de su elección como papa.

Entre los lugares considerados figura la antigua catedral de Chiclayo, templo restaurado antes de la visita y vinculado con la trayectoria pastoral de León XIV en el Perú.

El recorrido también contempla una visita a Zaña. De acuerdo con la información proporcionada por fuentes de la Nunciatura Apostólica, el pontífice expresó su deseo de llegar hasta esta localidad en peregrinación.

La actividad se relaciona con los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima y figura vinculada con la historia de la Iglesia católica en el país.

Pucallpa y Cusco aparecen en la agenda del 15 de noviembre

El 15 de noviembre figura como una jornada con actividades previstas en dos ciudades. Pucallpa recibiría al pontífice durante la mañana, mientras que Cusco aparece como destino para la tarde.

Las fuentes de la Nunciatura Apostólica todavía no precisaron las actividades específicas que León XIV desarrollaría en ambas ciudades. El programa permanece sujeto a las coordinaciones entre las autoridades eclesiásticas, la comisión especial y los equipos encargados de la organización.

Tras esa jornada, el pontífice retornaría a Lima para cumplir con la última actividad prevista en el territorio peruano.

Las Palmas será escenario de la misa del 16 de noviembre

El 16 de noviembre está prevista una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. De acuerdo con el cronograma preliminar, la celebración comenzaría a las 10:30 a. m.

Este acto figura como la principal actividad pública de despedida de León XIV antes de su retorno a Roma. La elección del recinto también guarda relación con la visita del papa Francisco al Perú, quien participó en una celebración religiosa multitudinaria en ese mismo espacio durante su paso por el país.

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