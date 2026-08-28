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Ignacio Buse pone en perspectiva lo que le costó dejar en el camino a Cerúndolo en Winston-Salem: “Hoy fue una batalla mental”

El peruano y el argentino protagonizaron una batalla en la cancha central del Complejo de la Universidad Wake Forest que se resolvió en tres disputados sets

La primera raqueta nacional ha clasificado por cuarta vez a una semifinales en el ATP Tour luego de dejar en el camino a Juan Manuel Cerúndolo. Crédito: Tenis Al Máximo/@WSOpen
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Ignacio Buse no tardó en poner en perspectiva lo que acababa de vivir en la cancha central del Complejo de la Universidad Wake Forest. Tras dejar en el camino al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 7-6(4), 4-6 y 6-2 en dos horas y 49 minutos, el peruano fue directo al hablar a pie de pista.

“Creo que hoy fue una batalla mental, sin duda. Había mucha humedad, condiciones muy diferentes a las del día anterior. Pero sí, creo que mentalmente los dos fuimos muy fuertes. Creo que yo fui un poco más fuerte en el tercer set, pero sí, fue muy difícil de jugar”, reconoció el limeño.

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Las palabras de Buse dan cuenta de un partido que no fue el ejercicio de dominio que el marcador final podría sugerir. El encuentro tuvo 25 oportunidades de quiebre entre ambos jugadores, con Buse convirtiendo 6 de las 14 bolas de rotura que tuvo, y Cerúndolo aprovechando 5 de las 11 que generó. Un duelo de alto voltaje que se resolvió en la solidez mental del peruano en el momento decisivo.

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo en cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem.
Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo en cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem. Crédito: X Winston-Salem.

El rival no era cualquiera. Cerúndolo llegó a Winston-Salem con el crédito de haber firmado uno de los resultados más resonantes de la temporada: en Roland Garros 2026, el argentino eliminó al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, en un partido de cinco sets que cortó una racha de 30 victorias consecutivas del transalpino. Aquella remontada —de 0-2 en sets y 1-5 en el tercero— lo consolidó como uno de los jugadores más peligrosos del circuito cuando las condiciones le son adversas. Buse lo sabía y lo derrotó de todas formas.

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Al momento de valorar su semana en el torneo, la satisfacción del peruano fue igualmente evidente. “Extremadamente feliz. Creo que estoy haciendo las cosas bien, así que ahora estoy disfrutando un poco más en la cancha de tenis. Y sí, feliz de estar en semifinales aquí”, declaró a pie de pista.

El triunfo ante Cerúndolo es la tercera victoria consecutiva de Buse sobre cemento en menos de 72 horas, en lo que es su primera semifinal sobre pista dura en el circuito ATP y la cuarta de su carrera, tras Gstaad, Río de Janeiro y Hamburgo, donde se consagró campeón. La adaptación a la superficie rápida, históricamente más ajena a su juego, queda como uno de los datos más relevantes de esta semana en Carolina del Norte.

El tenista peruano derrotó a Juan Manuel Cerúndolo por 2 sets a 1 - Crédito: ESPN.

El calendario del peruano no tiene pausa. En semifinales se medirá ante el francés Benjamin Bonzi, y ya tiene rival confirmado en el cuadro principal del US Open: se enfrentará al local Marcos Giron, a quien venció en Wimbledon a principios de este año. Buse llega al último Grand Slam de la temporada en el mejor momento de su carrera.

Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi: día, hora y canal TV de la semifinal

El duelo entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi se disputará este viernes 28 de agosto por las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026. El horario oficial todavía está pendiente de confirmación por parte de la organización del torneo.

El enfrentamiento será una nueva oportunidad para el tenista peruano de seguir haciendo historia sobre pista dura y buscar su primera final ATP en esta superficie, luego de alcanzar por primera vez las semifinales sobre cemento.

La semifinal podrá verse por ESPN a través de Disney+, servicio de streaming por suscripción que transmite el torneo. Asimismo, Infobae Perú ofrecerá la previa del encuentro, las principales incidencias y el punto a punto a través de su página web.

Ignacio Buse enfrentará al francés Benjamin Bonzi por un lugar en la gran final del ATP 250 de Winston-Salem 2026.
Ignacio Buse enfrentará al francés Benjamin Bonzi por un lugar en la gran final del ATP 250 de Winston-Salem 2026.

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